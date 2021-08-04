Возвращение «Отряда самоубийц» и триллер с Брюсом Уиллисом и Меган Фокс: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе в российский прокат выходит новый супергеройский фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет», снятый по комиксам DC. Также на большом экране — две фестивальные ленты: фантастическая мелодрама об отношениях женщины и робота-гуманоида «Я создан для тебя» и драмеди о столкновении двух итальянских семей из разных социальных слоёв «Хищники». Любителей триллеров может заинтересовать картина «Полночь на злаковом поле» с Брюсом Уиллисом и Меган Фокс, основанная на реальных событиях.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (The Suicide Squad)

Суперзлодеи вновь объединяются для выполнения смертельно опасного задания. На экраны возвращаются Харли Квинн (Марго Робби), Рик Флэг (Юэль Киннаман) и Капитан Бумеранг (Джай Кортни), а присоединятся к ним Бладспот (Идрис Эльба), Миротворец (Джон Сина), Кинг Шарк (Сильвестр Сталлоне), Савант (Майкл Рукер) и другие обладатели выдающихся способностей.

Однако на этот раз режиссёром будет не Дэвид Эйр, а Джеймс Ганн, который занялся вселенной DC после временного отстранения от работы над третьей частью «Стражей галактики» под эгидой Marvel.

По мнению критиков и первых зрителей, постановщик смог в полной мере насладиться свободой творчества. Лента получилась кровавой (она выходит с возрастным ограничением 18+) и смешной. В то же время, как считают пользователи соцсетей, Ганн показал достаточно серьёзных душевных моментов и даже заставил зрителей сопереживать второстепенным героям.

Подробнее о том, как критики и зрители встретили фильм, — в материале RT.

«Я создан для тебя» (Ich bin dein Mensch)

Альма — учёный, работающий в Пергамском музее Берлина. В поисках финансирования для исследований она соглашается принять участие в эксперименте: прожить три недели с роботом-гуманоидом, который постарается стать для Альмы идеальным мужчиной.

Фильм основан на одноимённом рассказе Эммы Браславски, который завоевал премию Deutscher Science Fiction Preis в 2020 году. В этой истории писательница, а вслед за ней и режиссёр Мария Шрадер исследуют феномены вожделения, любви и человечности.

Фильм «Я создан для тебя» в 2021 году участвовал в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Организаторы смотра особо отмечают тандем актёров Марен Эггерт («Эксперимент») и Дэна Стивенса («Красавица и чудовище», «Аббатство Даунтон») — по мнению экспертов, им удалось создать ощущение неестественности и несовпадения характеров (которое обусловлено сюжетом). Игра Эггерт была отмечена «Серебряным медведем».

«Хищники» (I predatori)

Две итальянские семьи, Павоне и Висмара, оказались втянуты в конфликт после, казалось бы, незначительной автомобильной аварии. Ситуация осложняется тем, что у героев противоположные взгляды на жизнь: первые — интеллигентные представители высшего общества, вторые — неофашисты пролетарского происхождения. Однако все они — хищники, и каждый отстаивает право на счастье в собственном понимании.

Режиссёр-дебютант Пьетро Кастеллитто сыграл 25-летнего учёного Федерико, которому предстоит эксгумировать тело Фридриха Ницше. Постановщик рассказал, что вложил в героя чувство отчуждения и разочарования из-за несоответствия внутреннего мира человека и ожиданий окружающих. Кастеллито признался, что как раз подобные эмоции стали источником вдохновения для создания «Хищников».

«В этом фильме события развиваются по мере переплетения разных судеб, но персонажи этого не замечают. Здесь каждый — сам по себе, в ловушке того этапа жизни, когда кажется, что никто тебя не понимает, и хочется, чтобы всё исчезло. Требуется полная смена курса, чтобы возродить свои надежды: вот в чём заключается их борьба. В любом случае быть счастливым — нелёгкое дело», — описывает свою работу автор.

В 2020 году фильм был отмечен призом за лучший сценарий программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля.

«Полночь на злаковом поле» (Midnight in the Switchgrass)

Детективный триллер «Полночь на злаковом поле» — режиссёрский дебют продюсера Рэндолла Эмметта, который приложил руку к созданию лент «Ирландец», «День курка», «План побега» и многих других. Одну из центральных ролей в новом фильме исполняет Брюс Уиллис, с которым Эмметт сотрудничает уже более десяти лет.

Действие ленты разворачивается в 2004 году. Картина основана на реальных событиях, которые произошли в 1990-м. Тогда в Техасе был пойман серийный убийца Роберт Бенджамин Роудс.

По сюжету сотрудник полиции (Эмиль Хирш) расследует серию убийств женщин в городе Пенсакола. В поимке преступника заинтересованы и служащие ФБР. Под руководством агента Хелтера (Брюс Уиллис) на убийцу пытается выйти агент Ломбардо (Меган Фокс), которая рискнёт примерить на себя роль жертвы.

Автор сайта RogerEbert.com Ник Аллен предупреждает, что фильм полон клише. При этом он высоко оценивает старания Меган Фокс — по мнению критика, Брюсу Уиллису, в отличие от неё, не удалось улучшить картину своим присутствием.