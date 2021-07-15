«Ультранасилие, которое знает себе цену»: как кинокритики встретили фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

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Ева Анисимова
В сети появились первые отзывы на супергеройский фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — продолжение ленты 2016 года. Кинокритики и пользователи соцсетей позитивно отзываются о картине, отмечая непредсказуемый сюжет, обилие юмора и ярких персонажей. Многие пишут, что лента получилась необычайно жестокой и кровавой, однако это относят скорее к её достоинствам. По тональности фильм сравнивают с более ранними работами Ганна и с лентами Тарантино и Манна. Кто-то считает, что второй «Отряд самоубийц» — лучшая картина, основанная на комиксах DC.
«Ультранасилие, которое знает себе цену»: как кинокритики встретили фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
  • © imdb.com

5 августа в российский прокат выйдет супергеройский фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». По сюжету члены Отряда надеются сбежать из тюрьмы Белль Рив, где содержатся худшие суперзлодеи. Ради этого герои присоединяются к секретной оперативной группе и отправляются на опасную миссию. Роли в фильме исполнили Марго Робби, Идрис Эльба, Джай Кортни, Джон Сина, Юэль Киннаман и другие актёры.

В социальных сетях появились первые отзывы на картину. Критики сходятся во мнении, что новая лента Ганна получилась необычайно жестокой и кровавой и полностью соответствует возрастному рейтингу «18+».

«Отряд самоубийц» — возможно, самый безумный, экстравагантный и кровавый фильм по комиксам, который я когда-либо видела. Совершенно очевидно, что Джеймсу Ганну дали полную свободу творчества», — пишет одна из пользовательниц в Twitter.

Она подчеркнула, что второй «Отряд самоубийц» может показаться некоторым зрителям слишком мерзким, но её саму увиденное не смутило.

«Много насилия (ясное дело). Много крови. Не для брезгливых. Меня всё это не волнует, но я понимаю, почему некоторые сцены могут показаться излишне неприятными. Но фильм знает своё дело. Люди хотели картину с твёрдым рейтингом R, и они её получили», — рассказала автор.

Ещё один блогер позитивно отозвался о жестоких сценах и похвалил сюжет с множеством непредсказуемых поворотов.

«Отряд самоубийц» — невероятный! Бескомпромиссная супергеройская/комиксоидная золотая жила. Непредсказуемый сюжет, полный рисков и уникальный в плане стиля. А ещё фильм жестокий и уморительный. Экшен-сцены просто безумные», — говорится в сообщении.

Многие критики отмечают юмор, которого в фильме немало, а также удачный баланс между смешным и серьёзным. Согласно первым отзывам, наряду со всем представленным на экране озорством в ленте присутствуют эмоциональные моменты — как добрые и душевные, так и трагичные.

«Мне очень понравился «Отряд самоубийц». Как и следовало ожидать, он забавный, кровавый и не стесняющийся в выражениях, но также глубоко трагичный и душевный. В нём есть скрытая доброта, которой я совершенно не ожидал. Боевик тут перемежается с сатирой», — пишет блогер.

«Отряд самоубийц» — именно такой забавный,  дерзкий и жестокий фильм, как нам обещали. Но больше всего мне понравилось то, что у него есть сердце. Ганн поддерживает идеальный баланс между глупым и серьёзным, так что два этих аспекта отлично дополняют друг друга. Я в восторге», — говорится в сообщении одного из журналистов.

Среди достоинств картины некоторые журналисты отмечают ярких персонажей. Любимцами публики стали Харли Квинн в исполнении Марго Робби и Король Акул в озвучке Сильвестра Сталлоне, однако в картине, судя по отзывам, уделено достаточно внимания и другим, второстепенным персонажам.

«Ганну великолепно удается заставить нас сопереживать всем этим неоднозначным персонажам (прямо как в «Стражах Галактики»). Разница в том, что здесь ему позволено выбить у нас почву из-под ног, убив кого угодно, потому что это не диснеевский фильм», — отмечает автор The Insider.

«Мне больше всего запомнились Харли Квинн и Король Акул, но в этом фильме хороши все актёры без исключений», — пишет ещё один блогер.

Ранее Джеймс Ганн заявил о решении отказаться от компьютерной графики в некоторых эпизодах ради стилистики проекта. Кинематографист намеревался найти практические решения стоящих перед ним задач и, по-видимому, преуспел в этом: некоторые отмечают эффектную постановку экшен-сцен и настаивают, что фильм необходимо смотреть в кинотеатрах.

«Отряд самоубийц» — великолепный, уникальный и непредсказуемый фильм с уморительными моментами и эпичными экшен-сценами. Марго Робби и Идрис Эльба отлично справились со своими ролями, они просто огонь! Саундтрек фантастический! Советую смотреть в IMAX и дождитесь сцен после титров», — говорится в сообщении ещё одного зрителя.

В целом по тональности «Отряд самоубийц» сравнивают с более ранними работами Ганна, которые тот выпускал ещё до сотрудничества с Marvel, а также с фильмами Квентина Тарантино и Майкла Манна.

«Отряд самоубийц» — это космическая смесь экшена 1990-х годов и эксплуатационных фильмов из 1970-х. Это ультранасилие, которое знает себе цену. В этом фильме есть немного от Тарантино и определённо что-то от Майкла Манна. Это своего рода космический гамбо. Он даже движется почти в ритме джаза», — пишет автор.

Первые критики, которым довелось увидеть новый «Отряд самоубийц», высказываются о картине исключительно в позитивном ключе. Кое-кто и вовсе считает, что этот проект — лучший из всех когда-либо снятых по комиксам DC.

«Отряд самоубийц» совершенно безбашенный! Мне безумно понравилось. Джеймс Ганнн снял самый увлекательный на сегодняшний день фильм DC — роскошный с визуальной точки зрения, до отказа набитый экшеном и полный куража», — отметил один журналист.  

Первая часть серии «Отряд самоубийц» вышла в 2016 году. Её режиссёром выступил Дэвид Эйр, также снявший ленты «Ярость», «Патруль» и «Короли улиц». Фильм получил множество негативных отзывов кинокритиков и зрителей — его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 26% и 59% соответственно. Журналисты хвалили актёрский состав и юмор, однако персонажей сочли плохо прописанными, а сюжет — излишне запутанным. Кроме того, претензии вызвала постановка проекта. При этом фильм успешно выступил в прокате — при бюджете в $175 млн его сборы составили $746,8 млн.

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