История без продолжения: Джеймс Ганн рассказал о работе над третьей частью «Стражей Галактики»

Режиссёр Джеймс Ганн поделился новостями о фильме «Стражи Галактики. Часть 3». По словам постановщика, текущий вариант сценария картины готов наполовину. Съёмки начнутся в ноябре 2021 года в американском штате Джорджия. Ранее сообщалось, что кинематографисты будут параллельно работать над отдельной праздничной лентой, которая выйдет на Disney+ в декабре 2022-го. Премьера третьей и заключительной части «Стражей Галактики» запланирована на 5 мая 2023 года.

В рамках пресс-дня, посвящённого предстоящей премьере фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», режиссёр Джеймс Ганн поделился новостями о «Стражах Галактики. Часть 3». В беседе с интернет-изданием Collider постановщик подтвердил, что фильм будет называться именно так, и раскрыл другие подробности работы над картиной.

Ганн признался, что черновой вариант сценария третьих «Стражей Галактики» был готов три года назад (то есть примерно спустя год после премьеры второй части). Тем не менее постановщик всё ещё продолжает переосмысливать сюжет и снабжать его новыми деталями — по оценке Ганна, новый черновик закончен наполовину. Однако режиссёр заверил, что по сравнению с тем, что уже сделано, впереди не так много работы.

Съёмки начнутся в ноябре 2021 года в штате Джорджия. Ранее руководство Marvel раскрыло дату премьеры: лента появится в кинотеатрах 5 мая 2023-го.

Также режиссёр подробнее рассказал, как именно строится его сотрудничество с руководством Marvel. История «Стражей Галактики» вписана в общую линию киновселенной, а персонажи появлялись в фильмах франшизы «Мстители». Тем не менее в новой ленте не предусмотрен задел для других, последующих картин Marvel. Джеймс Ганн отметил, что руководство в целом почти не вмешивалось в разработку сюжета.

«Единственный раз, когда меня попросили добавить что-либо для будущих фильмов киновселенной Marvel, был в случае первого фильма — речь шла о появлении Таноса. Был у них ко мне такой запрос. Но других подобных просьб у них больше не было», — признался он.

Кадр из фильма «Стражи Галактики»

© Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Действие ленты развернётся после событий, показанных в фильме «Мстители: Финал», поэтому кинематографистам придётся принять во внимание всё, что произошло с персонажами в других картинах. Так, центральная героиня Гамора погибла, а затем появилась её альтернативная версия из прошлого. Она не участвовала в приключениях, которые пережили другие члены команды, поэтому выстраивает взаимоотношения с союзниками иным образом.

«Я должен учитывать развитие событий, которое со мной обсудили: то, что случилось с Гаморой, и прочие подобные вещи. Я в курсе, что персонажи пережили определённые моменты, и я должен это учитывать. Но в целом они ни разу не попросили меня добавить что-либо в сценарий третьей части в качестве подводки к чему-либо грядущему», — уточнил Ганн.

Режиссёр также отметил, что и сам не стал бы оставлять какой-либо задел на будущее, поскольку это не соотносится с его творческим методом.

На декабрь 2022 года запланирована премьера отдельной праздничной ленты о Стражах, которая будет сниматься одновременно с основным фильмом — в некоторых случаях группе даже не придётся менять съёмочную площадку. Картина выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Третья часть станет последней в истории Стражей Галактики. Некоторые фанаты надеялись на продолжение, однако, отвечая на соответствующий вопрос поклонников в Instagram, Ганн заверил аудиторию, что этому не бывать.

«Я с самого начала планировал снять трилогию в случае успеха первого фильма. Четвёртого фильма в моих планах нет», — написал режиссёр.

Тем не менее у него есть другая амбициозная идея. Предстоящая картина «Отряд самоубийц: Миссия навылет» входит в медиафраншизу DC — и Ганн хотел бы однажды объединить в одной ленте героев из двух вселенных.

«Я был бы очень рад возможности снять фильм про Харли Квинн и Грута. Я это не только обдумал, но и обговорил с руководством Marvel и DC. Вроде бы все открыты к любым идеям — но кто знает, получится ли что-нибудь в итоге? Но идея объединить Marvel и DC в одном фильме кажется мне очень занятной», — приводит слова постановщика CinemaBlend.

Кадр со съёмок фильма «Стражи Галактики»

© Кадр со съёмок фильма «Стражи Галактики»

Джеймс Ганн мог не завершить трилогию о Стражах Галактики. Летом 2018 года руководство Walt Disney Studios приняло решение уволить режиссёра из-за записей в Twitter десятилетней давности. В 2008 и 2009 годах Ганн позволял себе шутки о педофилии и насилии. Тогда режиссёр заметил, что уже принёс извинения, а его ценности за прошедшие годы изменились.

За Ганна вступились фанаты франшизы. Актёры Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Майкл Рукер, Шон Ганн, Брэдли Купер, Вин Дизель и Пом Клементьефф также опубликовали открытое письмо в поддержку режиссёра.

Почти год спустя, в марте 2019-го, Джеймса Ганна вновь приняли на студию и восстановили как режиссёра третьей части «Стражей Галактики». К тому моменту он уже начал сотрудничать с DC, и первоочередной задачей постановщика стало завершение работы над лентой «Отряд самоубийц: Миссия навылет».