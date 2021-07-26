Капитан Волконогов и другие: три российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале

26 июля стала известна программа Венецианского кинофестиваля на 2021 год. На главную награду будет претендовать фильм российских постановщиков Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Кроме того, в новой секции «Горизонты экстра» заявлена картина Владимира Битокова «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт и Юрой Борисовым. А в рамках параллельной программы «Неделя критики» состоится премьера фильма Екатерины Селенкиной «Обходные пути».

В понедельник, 26 июля, организаторы Венецианского кинофестиваля объявили программу 78-го смотра, который пройдёт с 1 по 11 сентября 2021 года.

В основном конкурсе представлен 21 фильм. Среди них — картина российских режиссёров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал». Роли в ленте исполняют Юра Борисов, Виктория Толстоганова, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Виктория Исакова, Владимир Епифанцев и другие популярные российские актёры.

В центре сюжета драматического триллера — приключения капитана Волконогова, которого обвиняют в преступлении. Герой скрывается от стражей порядка, однако помимо преследования по закону ему грозят вечные муки в аду. Волконогову предстоит пройти трудный путь, чтобы заслужить прощение.

Картина снята в совместном производстве России, Франции и Эстонии. Съёмки прошли в Санкт-Петербурге.

Наташа Меркулова отмечает, что постановщики не впервые представляют свою работу на смотре: «В 2018-м году мы c Алексеем Чуповым участвовали в венецианском фестивальном конкурсе «Горизонты» с фильмом «Человек, который удивил всех». Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом «Капитан Волконогов бежал». Это большая честь для нас».

Кинематографистов поздравила министр культуры России Ольга Любимова.

«Уверена: участие в основной программе Венецианского кинофестиваля станет отправной точкой для фильма и он получит признание не только кинокритиков, но и широкого зрителя. Хочу пожелать успехов талантливой команде Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. И конечно же, мы все вместе будем надеяться на победу нашего кино», — приводит слова Любимовой пресс-служба ведомства.

Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал»

© Place of Power

Венецианский фестиваль откроет картина Педро Альмодовара «Параллельные матери». В ленте рассказывается о трёх неидеальных матерях в исполнении Пенелопы Крус, Айтаны Санчес-Хихон и Милены Смит. В новой работе режиссёр отходит от образов из своих предыдущих фильмов — «Боль и слава» и «Всё о моей матери».

Крус сыграла роль и в картине Гастона Дюбпра и Марио Кона «Официальный конкурс», рассказывающей об изнанке кинопроизводства. Её партнёром по съёмочной площадке стал Антонио Бандерас. Этот фильм тоже вошёл в программу фестиваля. Звёздным актёрским составом могут похвастаться и лента Джейн Кэмпион «Сила собаки», где сыграли Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст, а также фильм Ксавье Джанноли «Человеческая комедия» с Жераром Депардье, Ксавье Доланом и Сесиль Де Франс.

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Яркой премьерой программы станет картина Пабло Ларраина «Спенсер». В 2021 году главной героине, принцессе Диане, могло бы исполниться 60 лет. Ларраин рассказывает о событиях начала 1990-х, когда во время рождественских каникул Диана решилась расстаться с супругом, принцем Чарльзом.

Свой полнометражный режиссёрский дебют на конкурсе представит Мэгги Джилленхол — это фильм совместного производства США, Германии и Великобритании The Lost Daughter («Пропавшая дочь»).

Также в программе — «Мона Лиза и кровавая луна» Аны Лили Амирпур, «Холодный расчёт» пола Шрёдера, È stata la mano di Dio («Это была рука бога») Паоло Соррентино, America Latina братьев Д'Инноченцо, «Вiдблеск» («Отблеск») Валентина Васяновича и другие картины мексиканских, польских, филиппинских, израильских, французских, немецких и китайских кинематографистов.

Жюри основного конкурса возглавляет южнокорейский режиссёр Пон Джун-Хо («Паразиты»). Вместе с ним фильмы будут оценивать Хлоя Чжао, Александр Нанэу, Синтия Эриво, Сара Гадон, Саверио Костанцо и Виржини Эфира.

В 2021 году организаторы фестиваля представляют новую секцию Orizzonti Extra («Горизонты Экстра»), где собраны фильмы, демонстрирующие новые тенденции в мировом кинематографе. Победителя, который получит награду Audience Award, впервые в истории Венецианского фестиваля выберут по итогам голосования зрителей. От России в программе участвует лента «Мама, я дома», которую снял ученик Александра Сокурова Владимир Битоков. Центральные роли в картине исполняют Ксения Раппопорт и Юра Борисов.

Ксения Раппопорт и Юра Борисов

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© alexander.rodnyansky

Главная героиня ленты — водитель автобуса Тоня. Она живёт и работает на окраине Нальчика. Сын Тони отправился в Сирию воевать по контракту. Когда ей сообщают, что он погиб, героиня не может в это поверить. Она пытается добиться, чтобы ей вернули сына.

В независимой параллельной программе для дебютантов «Неделя критики» заявлена драма Екатерины Селенкиной «Обходные пути». Действие фильма разворачивается на окраине Москвы. По словам постановщицы, кинематографистам было интересно следить не только за отдельным человеком, наркокурьером Денисом, но и за различными системами и связями между вещами.

Героев играют непрофессиональные актёры, а основу сюжета составляет реконструкция событий из жизни.

Вне конкурса на Венецианском кинофестивале в числе других картин покажут «Дюну» Дени Вильнёва и «Последнюю дуэль» Ридли Скотта.

Кадр из фильма «Последняя дуэль»

© Кадр из фильма «Последняя дуэль» (2021)

Первый Международный Венецианский кинофестиваль состоялся в рамках Венецианской биеннале 1932 года — таким образом, этот смотр является старейшим из ныне существующих. Позднее он стал ежегодным (не считая трёх лет во время Второй мировой войны, а также 1973 — 1978 годов). С 1969 по 1979 годы на фестивале отсутствовал конкурс, однако отдельные фильмы могли отмечаться медалями.

После упадка 1970-х годов фестиваль пережил возрождение — главным образом, благодаря итальянскому режиссёру, сценаристу и критику Карло Лиццани, который изменил облик смотра и вернул ему былую престижность.

Сегодня в главном конкурсе Венецианского кинофестиваля могут принять участие фильмы, ранее не показывавшиеся публике. За подбор отвечает комиссия из экспертов (в том числе директора смотра) и иностранных консультантов.

Советские и российские кинематографисты не раз становились лауреатами Венецианского кинофестиваля. «Золотых львов» присуждали картинам Александра Сокурова («Фауст»), Андрея Тарковского («Иваново детство»), Никиты Михалкова («Урга: территория любви») и Андрея Звягинцева («Возвращение»).

Призы за режиссуру («Серебряных львов») вручали Андрею Кончаловскому, Алексею Герману — младшему, Николаю Экку и Александру Птушко. Также наград были удостоены некоторые советские и российские актёры.