«Они такие гендерные»: в мультфильме студии Disney появился первый небинарный персонаж

Студия Disney впервые ввела в сюжет своего проекта небинарного персонажа. Герой по имени Рейн Уисперс появляется в одном из новых эпизодов анимационного проекта «Дом совы». Персонаж возглавляет факультет школы волшебства, а также противостоит властям, которые заставляют ведьм использовать только определённые виды магии.

24 июля в новом эпизоде мультсериала Disney «Дом совы» появился «первый небинарный персонаж» в истории студии. Рейн Уисперс — второстепенный герой седьмой серии второго сезона под названием Eda's Requiem («Реквием Иды»). По сюжету персонаж руководит ковеном бардов (аналог факультета в школе колдовства) и использует музыкальную магию.

В серии показано, что Рейн не поддерживает идею, согласно которой ведьмы обязаны использовать только определённые виды магии. Персонаж спасает центральную героиню Иду от преследования. Также выясняется, что Рейн возглавляет подпольную мятежную организацию.

Считается, что о герое упоминали в сериале ранее, поскольку персонаж был запечатлён на фотографии, а также один раз появлялся среди других эпизодических героев без реплик.

Работавший над образом актёр озвучки Ави Роки характеризует героя как умного и трудолюбивого. Сам Роки — трансгендер, который причисляет себя к небинарным людям. Ранее актёр снимался в основном в короткометражном кино, а также исполнил эпизодическую роль в сериале «Медики Чикаго». Работу над новым образом артист назвал воплотившейся мечтой.

«В новой серии «Дома совы» я исполняю роль Рейн Уисперс (местоимения: они), сообразительной и трудолюбивой ведьмы во главе ковена бардов», — пишет Роки в Twitter.

Англоязычная публика встретила нового героя с восторгом ещё до премьеры эпизода.

«Мне этот персонаж уже очень нравится, спасибо вам огромное, это меня сильно обрадовало», — написала одна из пользовательниц платформы. У другой яркие эмоции вызвало даже имя персонажа: «Думаю, я так впечатлилась их именем и всем остальным, что забыла впечатлиться тем, что они возглавляют ковен. Эта догадка у меня появилась сразу после трейлера», — призналась она.

Кадр из мультсериала «Дом совы»

© imdb.com

«Внимание: новый любимый персонаж. Обожаю Рейн, они такие гендерные», — написала другая пользовательница платформы.

В ряде случаев поводом для радости блогеров послужила возможность отождествлять себя с героем. «Видеть на телеэкране персонажей, которые используют те же местоимения, что и я, так много значит для меня. Да ещё и на Disney Channel? Совершенно неожиданно», — говорится в твите.

Ещё один пользователь остался доволен тем, что персонаж принадлежит к разным социальным группам (главным образом к тем, которых в американской киноиндустрии принято считать «недостаточно представленными»), и ещё раз напомнил, что героя озвучивает небинарный актёр: «То, что Рейн — небинарный, небелый персонаж более старшего возраста, говорящий голосом небинарного актёра озвучания, значит очень многое».

Зрители также обратили внимание на цветовое решение, которое аниматоры выбрали для образа персонажа. Так, пользовательница Twitter считает, что создатели сериала использовали «палитру флага небинарных идентичностей». «Небинарные цвета у Рейн!» — заметила она.

Премьера сериала «Дом совы» состоялась в январе 2020-го на телеканале Disney. Главная героиня ленты — девочка-подросток Лус. По сюжету она случайно попадает в волшебный мир, где заводит дружбу с ведьмой-бунтаркой Идой. Хотя у Лус нет магических способностей, она начинает учиться у Иды колдовству и мечтает когда-нибудь стать чародейкой.

Исполнительный продюсер шоу Дана Террас ранее отмечала, что с самого начала хотела рассказывать истории героев, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Она уточнила, что за время работы над проектом сталкивалась с разным отношением руководства к своей идее.

«На этапе разработки я очень открыто выражала своё намерение добавить в главный состав ребят-квиров. Когда нам дали добро, кое-кто из руководства Disney сказал мне, что я не могу представлять на этом канале какую-либо форму би- или гомосексуальных отношений», — пожаловалась Террас в своём Twitter в августе 2020-го.

«Я — бисексуал! Мне хочется прописать бисексуального персонажа, чёрт побери! К счастью, моё упорство дало результаты — и теперь нынешнее руководство Disney здорово меня поддерживает», — уточнила продюсер в другом посте.

В США мультсериал рекомендован к просмотру для аудитории старше шести лет. В России «Дом совы» считается подходящим для аудитории не младше 12 лет.