Красный день календаря: тест RT о русских праздниках

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Древнейшие русские праздники обычно были приурочены к различным этапам хозяйственного цикла и существуют ещё с дохристианских времён, как, к примеру, Масленица. Позже их дополнили религиозные торжества, в том числе Крещение Господне и Пасха. В Новое время к ним добавились светские общегосударственные праздники — 9 Мая, 23 Февраля и 8 Марта. Что вы знаете об этих и других датах? Проверьте себя с тестом RT.
Красный день календаря: тест RT о русских праздниках
  • РИА Новости
  • © Лев Носов

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