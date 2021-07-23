Красный день календаря: тест RT о русских праздниках
Древнейшие русские праздники обычно были приурочены к различным этапам хозяйственного цикла и существуют ещё с дохристианских времён, как, к примеру, Масленица. Позже их дополнили религиозные торжества, в том числе Крещение Господне и Пасха. В Новое время к ним добавились светские общегосударственные праздники — 9 Мая, 23 Февраля и 8 Марта. Что вы знаете об этих и других датах? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Лев Носов
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