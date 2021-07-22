Путь Весемира: вышел тизер анимационного спин-оффа «Ведьмака»

В сети появился тизер анимационного фильма «Ведьмак: Кошмар волка» — спин-оффа популярного сериала «Ведьмак». События новой ленты предшествуют сюжету многосерийной игровой картины и рассказывают о приключениях ведьмака Весемира —будущего наставника Геральта. Зрители смогут узнать историю происхождения героя. В отличие от сериала, фильм не основан на книгах Анджея Сапковского.

В среду, 21 июля в сети появился официальный тизер полнометражного анимационного спин-оффа сериала «Ведьмак» — «Ведьмак: Кошмар волка». В оригинальном проекте с Генри Кавиллом в главной роли рассказывается о приключениях Геральта из Ривии, который за деньги занимается уничтожением разнообразных монстров. До него эту же задачу выполнял Весемир — ещё один ведьмак и будущий наставник Геральта. Истории Весемира и посвящена анимационная лента.

По сюжету Весемир наслаждается своей работой и возможностями, которые получает, делая то, что не могут другие. Однако когда Континент оказывается в опасности, герою приходится пересмотреть отношение к роду своих занятий.

Ожидается, что в фильме будет рассказана история происхождения и становления Весемира.

Опубликованный ролик создаёт общее представление о фильме и характере главного героя (тот представлен дерзким и игривым). Также в тизере демонстрируется несколько сражений Весемира и появляется колдунья — потомок Тетра, одного из первых магов Континента. Среди других второстепенных персонажей, которые станут частью сюжета ленты, — воин Деглан и дворянка, советница короля леди Зербст.

В отличие от оригинального сериала, «Ведьмак: Кошмар волка» не основан ни на одном из романов Анджея Сапковского. Проект обещает поклонникам много новых сведений, которые дополнят популярную франшизу.

Главный герой фильма будет говорить голосом Тео Джеймса, известного по ролям в картинах «Дивиргент» и «Другой мир: Пробуждение». Он же озвучил молодого Весемира в одном из эпизодов игрового сериала. Также над проектом работают Лара Пулвер («Шерлок»), Грэм Мактавиш («Хоббит: Нежданное путешествие») и Мэри Макдоннелл («День независимости»).

Сценаристом проекта выступает Бо Демайо, ранее вместе с рядом других авторов работавший над скриптом «Ведьмака». Продюсированием ленты в том числе занимается шоураннер оригинального проекта Лорен Шмидт Хиссрик. За качество анимации отвечает компания Studio Mir, участвовавшая в создании сериалов «Аватар: Легенда об Аанге», «Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник».

Премьера фильма состоится 23 августа на Netflix, за несколько месяцев до выхода второго сезона игрового сериала «Ведьмак». Его релиз запланирован на 17 декабря. В новых сериях Геральт привозит Цири в Каэр Морхен, где находится одна из школ ведьмаков, в надежде защитить юную принцессу от таящейся в ней силы.

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«Ведьмак: Кошмар волка» — не единственный проект, призванный расширить вселенную Анджея Сапковского. Год назад был анонсирован шестисерийный спин-офф «Ведьмака» — «Ведьмак: Происхождение». Его действие развернётся за 1200 лет до сюжета основного сериала. В ленте будет рассказана предыстория эльфийской цивилизации.

Роли в сериале исполняют Мишель Йео («Мемуары гейши», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Лоуренс О'Фуаран («Игра престолов», «Викинги»), Софиа Браун («Красавица и чудовище», «Захват»). Шоураннером проекта выступает ранее работавший над «Ведьмаком» Деклан Де Барра. В числе продюсеров — Лорен Шмидт Хиссрик. Кроме того, в команду сериала входит в качестве консультанта Анджей Сапковский. Кинематографисты обещают, что эта лента значительно обогатит представленную в книгах вселенную.

Литературный цикл Сапковского «Ведьмак» включает восемь книг, выпущенных с 1986 по 2013 год, и два рассказа. В 2018 году стало известно, что писатель работает ещё над одним произведением, действие которого развернётся во вселенной «Ведьмака».

Книги Сапковского легли в основу ряда комиксов и компьютерных игр. Также на их основе в начале 2000-х были сняты фильм и сериал и поставлена рок-опера. Наибольшей популярностью среди всех проектов пользуется сериал Netflix «Ведьмак», выпущенный в 2019 году. За прошедший после премьеры месяц его посмотрели более 76 млн зрителей, что на тот момент составляло почти половину подписчиков видеосервиса. К весне 2021 года «Ведьмак» занимал вторую строчку в рейтинге самых просматриваемых оригинальных проектов Netflix. Его обошёл лишь сериал «Бриджертоны». Сапковский не исключает, что в будущем «Ведьмак» обгонит по популярности «Игру престолов».