На сопках Маньчжурии: тест RT о Русско-японской войне

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RT
В 1904—1905 годах на Дальнем Востоке шла война между Российской и Японской империями. Причиной было политическое противостояние между двумя государствами за контроль над регионом. Когда возможности для дипломатического решения конфликта оказались исчерпаны, начались боевые действия. Они дались нелегко обеим сторонам и были отмечены героизмом русских военных и моряков: гибель крейсера «Варяг», оборона Порт-Артура, Цусимское сражение. А что ещё вы знаете о Русско-японской войне? Проверьте себя с тестом RT.
Тест RT о Русско-японской войне
  • © Н. С. Самокиш, Война 1904—1905. Дневник художника (1908)

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