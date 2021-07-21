На сопках Маньчжурии: тест RT о Русско-японской войне

В 1904—1905 годах на Дальнем Востоке шла война между Российской и Японской империями. Причиной было политическое противостояние между двумя государствами за контроль над регионом. Когда возможности для дипломатического решения конфликта оказались исчерпаны, начались боевые действия. Они дались нелегко обеим сторонам и были отмечены героизмом русских военных и моряков: гибель крейсера «Варяг», оборона Порт-Артура, Цусимское сражение. А что ещё вы знаете о Русско-японской войне? Проверьте себя с тестом RT.

© Н. С. Самокиш, Война 1904—1905. Дневник художника (1908)