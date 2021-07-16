Тайными методами: тест RT о заговорах в истории России

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RT
Смена власти в России не всегда проходила законным путём. Ярким примером тому может служить эпоха дворцовых переворотов, когда монархи смещали друг друга с помощью заговоров. Другие исторические периоды тоже не обходились без интриг: убийство царевича Дмитрия, восстание декабристов, путч ГКЧП и многое другое. А что вы знаете о заговорах в русской истории? Проверьте себя с тестом RT.
Тайными методами: тест RT о заговорах в истории России
  • © Ге Н.Н. Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы. 1874. ГТГ

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