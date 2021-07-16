Mexit в деталях: что известно о фильме «Гарри и Меган: побег из дворца»

Телеканал Lifetime опубликовал трейлер художественного фильма «Гарри и Меган: Побег из дворца» (Harry & Meghan: Escaping the Palace), который посвящён разрыву принца и его супруги с британской королевской семьёй. Главные роли в ленте исполняют Джордан Дин и Сидни Мортон. Режиссёр картины — Менхай Хада. Премьера проекта запланирована на 6 сентября 2021 года.

Американский телеканал Lifetime опубликовал трейлер нового художественного фильма, посвящённого истории представителей британской королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл. Ролик размещён на официальном канале вещателя в YouTube.

Уже известно, что в ленте будет рассказываться о причинах, по которым герцог и герцогиня Сассекские в начале 2020 года решили прекратить исполнять обязанности «старших» членов королевской семьи, отказаться от соответствующих привилегий и титулов Их Высочеств.

Основные темы фильма во многом перекликаются с интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри в марте 2021 года (в ленту войдёт и сцена их беседы). К примеру, кинематографисты намерены в подробностях описать, какие эмоции испытывала Меган Маркл, находясь в изоляции.

Также в картине пойдёт речь о том, что королевская семья якобы не использовала свои ресурсы, чтобы защитить принца Гарри и его супругу от нападок прессы. В трейлере принц опасается повторения трагедии, которая унесла жизнь его матери, принцессы Дианы.

Новая лента станет третьей частью франшизы, которая также включает фильмы «Гарри и Меган: История королевской любви» и «Гарри и Меган: Королевская семья» (Harry & Meghan: Becoming Royal). Предыдущие картины вышли в 2018 и 2019 годах соответственно. Режиссёром всей трилогии выступил постановщик бангладешкского происхождения Менхай Хада (также он принимал участие в создании сериалов «Флэш» и «Бэтвумен»). К обязанностям исполнительных продюсеров вернулись Мишель Уайсс и Меридет Финн, сценарий, как и для двух предыдущих проектов, написала Скарлет Лэйси (над первым фильмом она работала вместе с Терренсом Коли).

Актёрский состав по сравнению с предыдущими картинами частично поменялся. Меган Маркл на этот раз сыграет Сидни Мортон, а её супруга — Джордан Дин. В фильме «Гарри и Меган: История королевской любви» пару играли Париса Фитц-Хенли и Мюррей Фрейзер, в сиквеле эти роли исполнили Тиффани Смит и Чарли Филд.

К образу принца Уильяма возвращается Джордан Уолен. Он уже работал над этой ролью во втором фильме, где сменил Бёрджесса Эбернети.

Стив Култер, который играет принца Чарльза, снимался в первой части трилогии, однако затем роль отдали Чарльзу Шонесси.

Во всех трёх фильмах задействованы Лора Митчелл (Кейт Миддлтон), Мэгги Салливан (королева Елизавета II), Дебора Рамзи (Камилла Паркер-Боулз) и Бонни Сопер (Диана Спенсер).

Судя по кадрам из тизера, ранее опубликованного в Instagram, СМИ предполагают, что кинематографисты воссоздадут выступление Дианы Спенсер в декабре 1993 года. Тогда она объявила о намерении вести менее публичную жизнь и сконцентрироваться на занятиях благотворительностью, сохраняя личные дела в тайне.

Тайны Букингемского дворца

Жизнь королевской семьи нередко становится источником вдохновения для кинематографистов. Немало проектов посвящено принцессе Диане. В январе 2021 года стартовали съёмки ленты «Спенсер» режиссёра Пабло Ларраина («Джеки»). Принцессу Диану в ней играет Кристен Стюарт, известная прежде всего по главной роли в популярной франшизе «Сумерки». Картина будет посвящена эпизоду в начале 1990-х, когда принцесса решила разорвать отношения с принцем Чарльзом.

Премьера ленты состоится в рамках Венецианского кинофестиваля. По данным Variety, она войдёт в конкурсную программу смотра.

Ранее биография Дианы Спенсер легла в основу картин «Чарльз и Диана: Недолго и несчастливо», «Королевский роман принца Чарльза и Дианы», «Диана: История любви», «Диана — королева сердец», а также «Диана: Ее подлинная история», основанной на книге Эндрю Мортона и прочих.

Эпизодам из жизни других представителей дома Виндзоров посвящены такие фильмы, как «Королева» с Хелен Миррен и «Король говорит!» с Колином Фёртом.

Недавно особое внимание СМИ привлёк сериал о правлении Елизаветы II «Корона», который выходит на Netflix с 2016 года. В ноябре 2020-го министр культуры Великобритании Оливер Доуден потребовал, чтобы перед каждой серией зрителей предупреждали о том, что в сериале присутствует художественный вымысел.

Четвёртый сезон ленты, который закончился незадолго до этого, содержал исторические неточности. Больше всего вопросов у зрителей вызвало отражение отношений принца Чарльза с принцессой Дианой и с Камиллой Паркер-Боулз. Спорным оказался и образ Маргарет Тэтчер.

Идею о добавлении дисклеймера поддержали, в частности, брат Дианы Спенсер Чарльз, а также актриса Хелена Бонем Картер, которая исполнила в «Короне» роль принцессы Маргарет. Тем не менее, руководство Netflix отказалось удовлетворить их просьбу.