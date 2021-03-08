«Фирма» играет активную роль в распространении лжи о нас»: о чём Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри

Меган Маркл и принц Гарри дали большое интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В двухчасовой беседе они порассуждали о сложностях жизни королевской семьи. Маркл рассказала, к каким особенностям церемониала была не готова, пожаловалась на расизм со стороны титулованного окружения и призналась, что задумывалась о суициде. Принц Гарри отметил, что он поддерживает отношения с королевой и вновь начал общаться с отцом, принцем Чарльзом.

Вечером 7 марта на американском телеканале CBS вышло двухчасовое интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и Принцем Гарри. Это первый подобный случай с тех пор, как герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих обязанностей в качестве членов королевской семьи.

Маркл отметила, что до брака не искала информацию о своём муже в интернете и не до конца понимала, в чём заключается специфика его обязанностей. Артистка подчеркнула, что была вхожа в круг знаменитостей, когда жила в Лос-Анджелесе, однако встреча с королевской семьёй произвела на неё впечатление другого рода.

Первые опасения у артистки появились перед знакомством с королевой Елизаветой II, когда её избранник спросил, умеет ли Маркл делать реверанс.

«Я искренне полагала, что это только для посторонних. Мне казалось, что всё это часть внешнего церемониала. Я и не думала, что на внутрисемейные отношения это тоже распространяется. Я сказала: «Но она же твоя бабушка». А он ответил: «Она королева». Тогда-то до меня и дошло», — приводит слова герцогини Variety.

Тем не менее у бывшей актрисы сложились дружественные отношения с Елизаветой II.

«Королева всегда была со мной невероятно любезна... Мне очень нравилось проводить с ней время», — отметила Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл

globallookpress.com

© Cbs/Keystone Press Agency

В рамках интервью Меган Маркл призналась, что они с принцем Гарри тайно заключили брак за три дня до торжественной церемонии, которая транслировалась по телевидению. Камерное мероприятие на заднем дворе их дома прошло без гостей. Пару обвенчал архиепископ Кентерберийский.

Маркл подчеркнула, что после бракосочетания ситуация ухудшилась. У неё забрали водительские права, паспорт и кредитные карты.

Также герцогиня обвинила королевскую семью в том, что её не пытались оградить от нападок прессы.

«Мало того, что никто не высказался в мою защиту, они ещё и готовы были лгать, чтобы защитить других членов семьи, но при этом не хотели сказать правду, чтобы защитить нас с мужем», — заявила она.

Когда бывшая артистка ждала первенца, ударом для неё стали разговоры о расовой принадлежности будущего ребёнка, а также о том, что у него не будет таких же привилегий как у кузенов — детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом она узнала от супруга.

«Во время моей беременности нам говорили, что ребёнку не предоставят охрану и не пожалуют титул. Кроме того высказывались опасения по поводу того, насколько тёмным может быть цвет его кожи при рождении», — подчеркнула Маркл. Принц Гарри отказался раскрыть имена тех, кто участвовал в дискуссии и отметил, что не хотел бы вспоминать этот неприятный эпизод.

Подобное отношение со стороны окружающих, по словам Меган Маркл, заставило её задуматься о суициде.

«Мне просто больше не хотелось жить. Эта мысль вертелась у меня в голове постоянно и была очень ясной, реальной и пугающей», — призналась она.

Более того, как утверждает Маркл, ей запретили обращаться за помощью к специалистам, поскольку такой шаг мог плохо отразиться на имидже королевской семьи. В то же время герцогине было неловко рассказать о своих страданиях мужу, зная о том, какие потери ему довелось пережить — однако она всё же решилась открыться супругу.

«Я понимала, что, если с ним не поделюсь, то сделаю это», — заметила артистка.

Пара подчеркнула, что после начала самостоятельной жизни им удалось сохранить хорошие отношения с королевой Елизаветой II. Вместе с тем, по признанию принца Гарри, он начал налаживать отношения с отцом принцем Чарльзом. Тот перестал отвечать на телефонные звонки, когда герцог и герцогиня Сассекские задумали выйти из состава королевской семьи. Сейчас связь удалось восстановить.

«В наших отношениях ещё немало проблем, которые нужно преодолеть. Я серьёзно разочарован, ведь отцу тоже пришлось пройти через нечто подобное, и он знает, какую боль я испытываю. Арчи — его внук. Но в то же время между нами много обид», — отметил Гарри.

Кроме того, супруги раскрыли пол второго ребёнка. Летом 2021 года они ожидают появления девочки.

Меган Маркл

globallookpress.com

© Cbs/Keystone Press Agency

Чета также рассказала о причинах сотрудничества с Netflix и Spotify. Принц Гарри признался, что после отказа исполнять обязанности членов королевской семьи (и, соответственно, лишения доходов), молодой семье пришлось воспользоваться наследством герцога от матери, принцессы Дианы. Он отметил, что заниматься медиабизнесом они с женой не планировали, однако денег было недостаточно, чтобы обеспечить знаменитой семье безопасность.

«Жизнь — это искусство рассказывать истории. Мы очень рады возможности пролить свет правды на свою и, хотелось бы надеяться, сделать её более воодушевляющей. Мы знаем, что её услышит множество людей. Таким образом мы сможем помочь обрести голос многим, кого не слышат или кто не достаточно представлен», — отметила Меган Маркл.

В ходе интервью Маркл сравнила себя с диснеевской русалочкой, которая потеряла голос из-за любви к принцу, но позже вновь обрела речь.

«Не знаю, с чего они взяли, что по прошествии всего этого времени мы продолжим хранить молчание при том, что «фирма» (королевская семья. — RT) играет активную роль в распространении лжи о нас», — подчеркнула она.