«Запасные» члены семьи — расходный материал»: консультант сериала «Корона» — о своём видении британской монархии

Осенью 2020 года в Европе поступила в продажу книга «Битва братьев: Уильям, Гарри и взгляд изнутри на семейный переполох». Её автором стал британский историк и биограф Роберт Лэйси, ныне известный как консультант популярного сериала «Корона». В эксклюзивном интервью RT Лэйси рассказал о хитросплетениях отношений в королевской семье: в чём причины разлада между родственниками Елизаветы II, как монарх отнеслась к гибели принцессы Дианы и почему королева должна как можно дальше держаться от политики.

— Учитывая вашу репутацию в мире журналистики и то, что благодаря вашей работе в газете The Sunday Times в Великобритании стали указывать срок годности на продуктах, не могу не спросить: почему вы вообще решили написать об Уильяме и Гарри?



— Я подумал, что британскую монархию необходимо анализировать так же пристально, как и всё остальное в нашей жизни. Я уважаю британскую монархию, но не считаю, что мы должны её боготворить...

Год назад отношения между Гарри и Уильямом были покрыты невероятной тайной: разговаривали ли они друг с другом, была ли ссора между их жёнами и что вообще происходило? Что ж, нужно попробовать докопаться до правды, подумал я.

— Вы интересовались мнением членов королевской семьи о своей новой книге или о сериале «Корона»?

— Что касается моей книги: я, как всегда, связался с Букингемским дворцом и отправил им несколько избранных глав, связанных с трудными темами, чтобы выяснить их точку зрения. Хотел не то чтобы получить согласие, а просто узнать их реакцию.

Они отправили обратно нераспечатанный конверт. Мне написали: «Господин Лэйси, мы не будем читать ваши главы. Мы не собираемся сотрудничать с вами по такой книге. Соответственно, дабы избежать любых сомнений и недопонимания, возвращаем их (главы. — RT) вам нераспечатанными».

Конверт лежит у меня на столе как напоминание. В прошлом Букингемский и другие дворцы были открыты к сотрудничеству. Вероятно, давление из-за пристального внимания таблоидов просто не позволяет им работать, как в старые добрые времена.

—Насчёт сериала «Корона»: министр культуры Оливер Доуден настаивает на том, что показ каждой серии необходимо предварять неким предупреждением. Кто, на ваш взгляд, не понимает, что такое искусство, — правительство или королевская семья?

— Мне кажется, это относится и к тем, и к другим.

Мне кажется, пора начинать предупреждать о нездоровом отношении британцев к своей монархии. Потому что это живые люди. Они называют себя королевской семьёй. Предполагается, что они будут образцовой семьёй, за что мы им и платим. И когда они ведут себя не образцово, то мы, я считаю, вправе уделить этому пристальное внимание.

Весь британский истеблишмент был вполне доволен первыми тремя сезонами телесериала «Корона»: о коронациях, счастливых браках и юбилеях... А королевской семье нужно уметь принимать и сладкое, и горькое.

В 1992 году королева выступила с замечательной речью, в которой сказала, что пережила annus horribilis. Этой латинской фразой она хотела сказать: «Год у меня выдался прескверный». Она отнеслась к этому c долей юмора, и, думаю, так же нужно поступить всем остальным.

— В книге вы пишете, что Камилла Паркер-Боулз (супруга принца Чарльза. — RT) поставляла информацию газете The Sun, принадлежащей Руперту Мёрдоку. Можно ли сказать, что сейчас больше страха перед республиканскими идеями, чем в предыдущие годы?

— Думаю, да, потому что в период национальной разобщённости люди смотрят на королевскую семью, желая увидеть проявление единства. В начале кризиса королева справилась с этим блестяще, выступив с речью, в которой говорила «Мы снова встретимся» и так далее. Но с тех пор мы видим всё большее разделение.

Проблема с Камиллой в том, что до выхода четвёртого сезона телесериала «Корона» она спокойно шла к тому, чтобы стать королевой Камиллой при короле Карле III (официальное имя Чарльза в случае восшествия на престол. — RT). Все уже забыли о том, что было в 1980-е, как она к этому пришла. И вдруг, когда людям напомнили (причём правду), они задумались: «Хотим ли мы приветствовать золотую карету, в которой будет ехать женщина, вот так вытеснившая Диану?»

Все друзья Чарльза (они же, кстати, и друзья Камиллы) протестуют против этого. Им не хочется лишних напоминаний об этом неприятном эпизоде...

— Говорят, что цепь событий, которые в итоге привели к гибели Дианы, запустил журналист BBC Мартин Башир. Что вы об этом скажете?

— Боюсь, добрая половина этих событий убедительно доказана. Мартин Башир и BBC, желая втереться в доверие к лорду Спенсеру (брату принцессы Дианы Чарльзу Спенсеру. — RT), подделали банковские выписки. Заручившись доверием Спенсера, они переключились на его сестру Диану. И это позволило Баширу добиться интервью.

Вопрос в том, был ли обман связан со словами Дианы «в этом браке нас было трое» и «не думаю, что Чарльз подходит на роль короля». Сказала бы она их в другой ситуации? Я думаю, что да. Потому что годом ранее Чарльз сам взбаламутил воду, дав интервью, в котором начал рассказывать о своей любви к Камилле. Диана просто хотела отомстить за оскорбление.

—Мартин Башир отрицает, что сделал что-либо предосудительное.Считаете ли вы, что кое-кому надо бы подать в отставку из-за тех методов, которые, как заявляют, использовались, чтобы хитростью заставить принцессу Диану дать интервью?

— Здесь я соглашусь с тем, что сказал принц Уильям (и его поддержал принц Гарри). Посмотрим, что ещё выяснится, и будем принимать решения, уже исходя из этого.

Уильям пережил ужасное эмоциональное потрясение. Он чувствовал, что мать его предала. Эти события пришлись на момент переходного периода в его жизни. Он только начал обучение в Итонском колледже, прошёл отвратительные церемонии посвящения, впервые в жизни оказался один. Заведующий его пансионом впоследствии говорил, что нашёл мальчика рыдающим.

AFP

© PATRICK RIVIERE

По словам доверенного лица Дианы, Симоны Симмонс, с которой я неоднократно беседовал, в следующие выходные Уильям пришёл домой, страшно негодуя из-за матери. И она подумала, что какая-то связь оказалась безвозвратно разорвана. Тогда, в возрасте 13—14 лет, Уильям (возможно, впервые) разочаровался в обоих родителях. И где же он стал искать утешение?

Итонский колледж находится совсем рядом с Виндзорским замком. И со спортивных площадок «Итона» Уильям видел Виндзор. А кто жил в этом замке? Его бабушка — королева — и дедушка — принц Филипп.

Это стало ключевым моментом его жизни — когда со своих враждующих матери и отца он перенёс эмоциональную привязанность на королеву и принца Филиппа. Они стали его наставниками. Раз в несколько недель он приходил к ним на обед. Королева усаживала его, говорила с ним о будущих монарших обязанностях, и взгляд на будущую судьбу давал Уильяму огромное утешение и поддержку.

И в нынешнем Уильяме мы видим нового преемника королевы Елизаветы II, правящего с той же твёрдостью, несгибаемостью и достоинством. И все опросы общественного мнения в стране сегодня показывают, что будущее монархии народ видит в Уильяме и Кейт.

— Как вы отмечаете в своей новой книге, в 1972 году принц Чарльз хотел жениться на Камилле Паркер-Боулз, но его планы были расстроены. Шла холодная война, и Чарльза отправили в рейс к Карибским островам на фрегате «Минерва». Принц Гарри, как известно, продолжил традиции семьи — уехал служить в Афганистан. Что связывает семью монархов с военными, о чём нередко свидетельствуют и кадры, которые демонстрируются на телеэкранах?

— В Великобритании вооружённые силы и королевскую семью объединяет некая магическая связь. Они повышают престиж друг друга.

Что касается принца Чарльза — вы совершенно верно подметили: то, что ему пришлось исполнить воинский долг и отправиться на другой конец света, означало, что на шесть-восемь месяцев Камилла осталась одна. Она решила: поскольку принц Чарльз не сказал о всей серьёзности своих намерений, ей следует выйти замуж за Эндрю Паркера-Боулза, с которым она и так уже какое-то время встречалась. Когда Чарльз вернулся, она была уже несвободна. Дальнейшая история всем известна.

Следить за Гарри и его военной карьерой очень любопытно. В моей книге немало места отведено жестокости британской системы. У наследника трона всегда всё отлично. А вот, так сказать, «запасные» члены королевской семьи — это расходный материал.

— Гарри говорит, что жаждет сражаться в иракской войне, той самой, в которую Великобританию втянул Тони Блэр. Вы отмечаете контраст: в отличие от принца, Меган Маркл в детстве выступала против той войны.

— По-моему, очень занятно, что люди со столь разным прошлым нашли общий язык и создали союз, полный (что очевидно) любви.

— Позвольте поправку: согласно вашей книге, Меган Маркл выступала против войны в Персидском заливе, начавшейся в 1991 году, а не той, в которой собирался участвовать Гарри.

— Да. Гарри воевал в Афганистане. Именно во время возвращения из первой командировки, когда принц летел в самолёте с гробом солдата-датчанина и ещё тремя британскими военными, впавшими в кому, его посетила идея — основать Игры непобеждённых и вести работу по поддержке бывших военнослужащих. Её он продолжает до сих пор.

Очевидно, что Меган, независимо от её отношения к войне в Персидском заливе в детские годы, поддерживает Гарри.

— Можно ли утверждать, что королева презирала принцессу Диану? В книге вы пишете, что поднимался вопрос, стоит ли принцу Чарльзу вообще ехать в Париж, чтобы забрать тело погибшей жены. А королева приказала доставить тело Дианы в морг на Фулхэм-роуд, как раз неподалёку от нашей студии.

— Истинные чувства королевы после гибели Дианы остаются секретом. Однако нет сомнений, что, раздумывая о последних почестях для Дианы, королева первоначально планировала оставаться в Шотландии вплоть до дня похорон, прилететь на сами похороны, а потом с чувством выполненного долга вернуться в Шотландию.

К счастью, в то время Великобританией руководил Тони Блэр, который недавно пришёл к власти и ещё не успел обрести сомнительную репутацию. Он прямо заявил королеве: «Мэм, боюсь, что это невозможно. У вашего дворца лежат горы цветов. Нельзя просто проехать мимо. Вы должны прилететь, переночевать во дворце, выступить с речью и сказать слова, которые ожидают услышать от бабушки».

После смерти Дианы со стороны общественности чувствовались невероятная ненависть и враждебность по отношению к королеве. Но когда она сделала то, о чём сказал Блэр, ситуация сменилась на противоположную.

Вот один из интересных моментов в моей книге: когда лорд Спенсер созванивался с принцем Чарльзом в эти непростые дни между гибелью Дианы и её похоронами, Чарльз и другие позволяли себе оскорбительно высказываться в адрес его сестры, и он счёл это неприемлемым. Потому бросил трубку. Возможно, это отчасти показывает, как королевская семья относилась к Диане.

Reuters

© Hannah McKay

— Из «Короны» мы знаем, что в частных беседах со своими премьер-министрами королева пыталась выражать собственные чувства по различным вопросам. Как вы думаете, королева рассуждает о продажах оружия Саудовской Аравии, когда смотрит по телевизору сюжеты о Йемене?

— Думаю, один из триумфов Елизаветы II заключается в том, что ей удаётся быть выше политики. Её работа заключается в другом. Что бы мы ни чувствовали, нам не нужно, чтобы королева принимала чью-то сторону. На мой взгляд, это одна из причин, почему будущее принца Чарльза как монарха находится под вопросом. Он слишком часто выражает собственное мнение...

— А проблемы окружающей среды, угрожающие нашему существованию, не требуют, чтобы принц Чарльз их комментировал?

— Конечно, в этом нет ничего плохого. Разумеется, Уильям и Гарри делают то же самое, что и остальная королевская семья. Но, говоря об «проблемах, угрожающих нашему существованию», вы выражаете собственную точку зрения. В конечном счёте речь идёт о политической проблеме. Я могу разделять ваши чувства, но решать такие вопросы нужно политическими средствами.

Задача королевы и британской королевской семьи — держаться от политики как можно дальше. В этом заключается одна из основных причин, почему Гарри и Меган живут по другую сторону Атлантического океана, в Северной Америке. Вероятно, они, как и вы, считают, что королевская семья должна проявлять бо́льшую активность.

— Вы считаете, что создатели сериала «Корона» и Питер Морган ошиблись, предположив, что королева всё-таки вмешалась, когда дело касалось Маргарет Тэтчер, и сказала, что действия премьер-министра ведут к расколу общества?

— Королева сочла, что Тэтчер действовала слишком жёстко. Мы знаем, что у королевы есть собственное мнение, которое она иногда высказывает.

В преддверии референдума в Шотландии она выразила надежду, что люди тщательно всё обдумают, прежде чем голосовать. Говорят, после того, как Дэвид Кэмерон сообщил ей результаты, её лицо озарила широкая улыбка. Само собой! Она ведь тоже человек. Но её долг состоит в том, чтобы, невзирая на чувства, занимать нейтральную позицию.

В конце концов, если королевская семья превратится в правительственный орган, а монархия окажется в подчинении той или иной политической партии, она лишится своей функции. Монархия должна быть выше вопросов, по которым мы все высказываем своё мнение, и выражать общие ценности британцев.

— Не могу не затронуть тему финансов. Не кажется ли вам, что бюджету королевской семьи будет уделяться всё больше внимания? Вы пишете о клубе «Эйч» в резиденции Хайгроув, где развлекались юные принцы. Но за чей счёт веселье? Британских налогоплательщиков?

— И да, и нет. Британская королевская семья обходится населению страны примерно в £80 млн в год, то есть немногим больше фунта на человека. Это самая затратная династия в современной Европе. Монархии есть в Швеции, Норвегии, Нидерландах и так далее. Королевские семьи в этих странах гораздо меньше и обходятся гораздо дешевле.

Но независимые агентства сравнили затраты на содержание этих семей и пользу от них. Британская монаршая семья оказалась «выгоднее» остальных, поскольку в ней больше членов, которые постоянно занимаются какой-то деятельностью. А самой «выгодной» в Европе признана принцесса Анна (дочь Елизаветы II), поскольку она 500 раз в год принимает участие в публичных королевских мероприятиях.

Это верно и в отношении принца Чарльза и самой королевы, а также принца Эдварда, его супруги Софи и даже герцога Глостерского, о котором ваши зрители могли и не слышать. У него ежегодно 300—400 мероприятий.

А если говорить о поддержке благотворительных организаций, то в Великобритании этот сектор процветает, как нигде в мире. Отчасти это обусловлено существующей системой, которая позволяет за определённое пожертвование получить посвящение в рыцари или дамы. Такой подход, может, и циничен, зато отлично работает, поскольку многие действительно жертвуют большие суммы.

Видеоверсию интервью смотрите на RTД.