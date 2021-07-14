От «Рассказа служанки» до «Короны»: объявлен список номинантов на премию «Эмми»

Cтали известны номинанты на премию «Эмми прайм-тайм» в 2021 году. Среди лидеров по числу возможных наград — проекты «Мандалорец», «Корона», «Ванда/Вижн» и «Рассказ служанки», каждый из которых заявлен более чем в 20 категориях. Из числа артистов на премию претендуют Элизабет Мосс, Майкл Дуглас, Джейсон Судейкис, Хелена Бонем Картер, Юэн Макгрегор, Кристен Уиг и другие. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдёт 19 сентября 2021 года.

Во вторник, 13 июля, Американская телевизионная академия представила список номинантов на премию «Эмми прайм-тайм» 2021 года.

Большое всего номинаций получила продукция телеканала HBO и стримингового сервиса HBO Max: они упомянуты в списке претендентов на награды 130 призов. Всего на один пункт им уступает Netflix.

Среди отдельных проектов лидерство у сериалов «Корона» и «Мандалорец» (по 24 номинации). Экранизация комиксов «Ванда/Вижн» заявлена 23 раза, а антиутопия «Рассказ служанки» — 21 раз.

За исключением мини-сериала «Ванда/Вижн», все ленты заявлены в главной категории «Лучший драматический сериал». С ними будут соперничать «Бриджертоны», «Пацаны», «Страна Лавкрафта», «Это мы» и «Поза».

Некоторые из этих проектов представлены в актёрских категориях. Так, на статуэтки претендуют актёры «Короны» Оливия Колман, Джиллиан Андерсон, Эмма Коррин, Тобайас Мензис, Джош О’Коннор, Хелена Бонем Картер и Эмиральд Феннел. Восемь номинантов работали над «Рассказом служанки» — это Элизабет Мосс, Мадлен Брюэр, Брэдли Уитфорд, Макс Мингелла, Самира Уайли, О. Т. Фагбенли, Ивонн Страховски, Энн Дауд.

Кадр из сериала «Корона»

© Кадр из сериала «Корона»

Также наградами за роли в драматических проектах могут отметить работу Узо Адубы («Пациенты»), Мэттью Риза («Перри Мейсон»), Джанкарло Эспозито («Мандалорец») и других артистов.

Хотя актёрские номинации «Эмми» по-прежнему разделены по гендерному признаку (в отличие от наград Берлинского кинофестиваля), в 2021 году артисты по своему выбору смогут получить статуэтки и сертификаты, где будет указан нейтральный термин «исполнитель».

За звание наиболее выдающегося комедийного сериала года поборются ленты «Кобра Кай», «Тед Лассо», «Чёрная комедия», «Бортпроводница», «Метод Комински», «Хитрости», «4лен» и «Эмили в Париже».

Последний проект оказался в центре скандала в связи с выдвижением на премию «Золотой глобус» 2021 года. Деятели кино, зрители и журналисты были возмущены тем, что картина, ранее раскритикованная за эксплуатацию культурных стереотипов, получила номинацию в обход лент о проблемах афроамериканцев.

Сериал «Тед Лассо» установил рекорд по числу номинаций в первый год показа среди комедийных проектов. Он представлен в 20 категориях.

Кадр из сериала «Тед Лассо»

© Кадр из сериала «Тед Лассо»

Среди актёров комедийных лент на награду претендуют Кейли Куоко («Бортпроводница»), Майкл Дуглас («Метод Комински»), Трэйси Эллис Росс («Чёрная комедия»), Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие»), Эллисон Дженни («Мамаша») и другие.

В категории мини-сериалов представлены «Я могу уничтожить тебя», «Ход королевы», «Ванда/Вижн», «Мейр из Исттауна» и «Подземная железная дорога».

Персональные номинации получили артисты Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет, Элизабет Олсен, Пол Беттани и Михаэла Коэл, исполнившие главные роли в этих проектах, а также Синтия Эриво («Гений»), Хью Грант («Отыграть назад»), Юэн Макгрегор («Холстон») и Лин-Мануэль Миранда и Лесли Одом — младший («Гамильтон»).

Ряд знаменитых актёров могут получить премию за гостевое появление в разных шоу. В их числе Дэниэл Калуя, Дэн Леви, Кристен Уиг и Алек Болдуин, которые принимали участие в съёмках телепередачи Saturday Night Live, Морган Фриман («Метод Комински»), Клер Фой и Чарльз Дэнс («Корона»), Тимоти Олифант («Мандалорец»).

Из документальных сериалов и программ с ведущими среди номинантов оказалось скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри. В нём представители британской королевской семьи обвинили своё окружение во лжи, расизме и психологическом давлении.

Также в числе документальных проектов, попавших в поле зрения академиков, — лента The New York Times под названием Framing Britney Spears о жизни знаменитой поп-певицы, фильм HBO «Тина» о Тине Тёрнер и мини-сериал «Аллен против Фэрроу» о скандале в семье знаменитых кинематографистов (также производства HBO).

Награду может получить и спецвыпуск культового сериала 1990-х и 2000-х «Друзья: Воссоединение». Более того, номинацию на «Эмми прайм-тайм» впервые получила актриса Кортни Кокс. Хотя она играла в проекте от начала до конца (около десяти лет), её работа осталась не замечена организаторами премии. Также артистка не выдвигалась на данную награду за участие в других проектах.

Торжественная церемония вручения 73-й премии «Эмми» состоится 19 сентября 2021 года. Ведущим станет актёр Седрик Антонио Кайлс, также известный как Седрик Развлекатель.