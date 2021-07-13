«Мрачная смесь горячки и полёта воображения»: что говорят зарубежные критики о фильме Серебренникова «Петровы в гриппе»

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Картину посмотрели в том числе иностранные критики. Они отмечают, что повествование в ленте организовано сложно и у зрителя не всегда получается отделить реальность от галлюцинаций. Тем не менее режиссёр в полной мере проявил свой творческий метод, а фильм стал неожиданно актуальным в период пандемии коронавирусной инфекции, считают эксперты.

В рамках Каннского кинофестиваля в понедельник, 12 июля, состоялась премьера фильма российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Лента по роману Алексея Сальникова участвует в основном конкурсе смотра.

Главные герои — автослесарь и художник комиксов Петров (Семён Серзин), его бывшая жена (Чулпан Хаматова) и их сын (Владислав Семилетков). Незадолго до Нового года они подхватывают грипп, из-за чего окружающая их действительность наполняется сюрреализмом и абсурдом.

Картину оценили некоторые зарубежные критики. Они отмечают, что лента, речь в которой идёт о гриппе, приобрела неожиданную актуальность на фоне пандемии коронавирусной инфекции (хотя снималась ранее). По мнению автора The Wrap Бена Кролла, этот фильм одновременно «является воплощением определённого вызванного локдауном голода по впечатлениям и возможностям».

Ряд авторов указывает, что в картине Серебренникова сложно отделить реальность от восприятия героев, изменённого под воздействием болезни.

Так, обозреватель Screen Daliy Деметриос Матеу характеризует сознание Петрова как «мрачную смесь горячки и полёта воображения». Он также отмечает, что «повествование постоянно скачет между персонажами, местами и эпохами, часто в рамках одного кадра или магической нарезки».

Вместе с тем Матеу считает, что грипп вносит не самые значительные коррективы в образ города и его жителей, поскольку дела там и без того обстоят неважно. «Путешествие Петрова по ночному городу с другом-бунтарём Игорем (Юрий Колокольников), начатое в салоне одолженного катафалка, наглядно демонстрирует тонкую грань между реальностью и бредом», — пишет критик.

Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

© Кадр из фильма «Петровы в гриппе» (2021)

Ему вторит Бен Кролл. По наблюдениям последнего, в первой части фильма, наполненной длинными кадрами со спецэффектами, вымысел и реальность постоянно сменяют друг друга. Лесли Фелперин из The Hollywood Reporter отмечает, что иногда становится непонятно, кто в кадре: Петров-младший или его отец в детстве.

«Похожая на галлюцинацию и сбивающая с толку, но мастерски выполненная и завораживающая картина постоянно переключается между временными отрезками, районами Екатеринбурга и воспоминаниями своих персонажей, часто буквально в пространстве одного кадра», — рассказывает эксперт.

Критики обращают внимание и на гнетущий образ среды, в которой существуют герои. Бен Кролл замечает, что ленте присущ хорошо проработанный стиль, требующий от кинематографистов определённого уровня мастерства.

«Петровы в гриппе» — выдающееся кинематографическое творение и упражнение в стиле, которое использует свою виртуозную технику как тупое орудие против аудитории. Неприглядный экскурс в постсоветское сердце тьмы, «Петровы в гриппе» практически берут своего зрителя «на слабо», прекрасно осознавая, что фильм снят слишком мастерски, чтобы можно было отвести взгляд», — пишет он.

И Кролл, и обозреватель Variety Гай Лодж выделяют очень динамичный видеоряд. «Петровы в гриппе» сломя голову проносятся по экстравагантно-сюрреалистичному образу Екатеринбурга, охваченного сводящей с ума эпидемией гриппа. Это хулиганское и захватывающее возвращение Серебренникова в его лучшей форме», — указывает Лодж в своей рецензии. Он вспоминает, что в предыдущем художественном фильм режиссёра — «Лето», который участвовал в конкурсе три года назад, не было подобной подвижности.

Матеу также говорит, что в новой картине автору вполне удалось проявить свой творческий метод. «Это классический Серебренников: амбициозный, эксцентрично забавный и визуально вычурный», — пишет он.

Вместе с тем, критик полагает, что потенциал ленты реализован не до конца, и части зрителей она покажется запутанной. Так, в ней слишком много флешбэков о детстве Петрова-старшего, отвлекающих от основной линии в настоящем. «На длинном и затянутом рассказе о Деде Морозе и Снегурочке история наконец начинает утомлять, и «Петровы в гриппе» оказываются в конечном итоге не столь значительными, как сумма их многочисленных частей», — заключает Матеу.

У Бена Кролла сложилось двойственное впечатление о картине: по его мнению, «фильм попеременно то захватывает, то утомляет».

© Кадр из фильма «Петровы в гриппе» (2021)

Кое-кто из критиков усмотрел в картине влияние других произведений. Так, Лесли Фелперин сравнивает перемещения героя по городу с ходом действия в романе Джеймса Джойса «Улисс». Гай Лодж нашёл у ленты общие черты с гротеском из произведений русской литературы. Деметриосу Матеу картина показалось тематически близкой к сюрреалистическому триллеру Джоэла и Итана Коэнов «Бартон Финк». Бен Кролл отметил, что по стилистике видеоряда фильм «Петровы в гриппе» поначалу похож на «Амели» Жана-Пьера Жёне, а ближе к концу напоминает «Расёмон» Акиры Куросавы.

Что касается визуальной составляющей, критики благосклонно отзываются о работе оператора.

«Со сменой эпохи и персонажей гангренозная, вызывающая головокружение картинка оператора Владислава Опелянца уступает место тёплому меланхоличному монохрому, и на довольно продолжительное время фильм становится совершенно другим», — пишет Гай Лодж. Он признался, что с удовольствием наблюдал за взаимодействием визуальных решений, благодаря которым одна картина воспринималась как две разные.