Петровы в гриппе, режиссёр в конкурсе: фильм Кирилла Серебренникова вошёл в основную программу Каннского кинофестиваля

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили программу на 2021 год. В конкурсе заявлены «Непорочная дева» Пола Верховена, «Аннетт» Леоса Каракса, «Всё прошло хорошо» Франсуа Озона, а также «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. Работы ещё двоих россиян, Алексея Германа — младшего и Киры Коваленко, будут представлены в программе «Особый взгляд». Смотр пройдёт с 6 по 17 июля.

В четверг, 3 июня, программный директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо и президент смотра Пьер Лескюр объявили программу мероприятия на 2021 год. Фестиваль будет проводиться в 74-й раз.

Как пояснил Фремо, в программе представлены фильмы, вышедшие за последние полтора года. В 2020-м некоторые кинематографисты предпочли не выдвигать свои работы на фестиваль, который в условиях пандемии коронавируса сменил формат: конкурса как такового не было, отобранные ленты с маркировкой мероприятия продвигали в кинотеатрах.

Основной конкурс в этом году включает 24 фильма. В их число вошла фантастическая драма российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». В ленте рассказывается о семье, которая переживает не лучшие времена. За основу сюжета взят роман Алексея Сальникова.

Фильмом открытия станет музыкальная драма Леоса Каракса «Аннетт». Главные роли в ней исполняют Марион Котийяр и Адам Драйвер. «Аннетт» — первый полнометражный проект режиссёра за девять лет. Картина также участвует в конкурсе и параллельно выйдет во французский и российский прокат.

В основную программу попал «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас Ивнинг Сан» Уэса Андерсона. Картина была заявлена в прошлом году, широкий прокат планировался на осень 2020-го, однако был отложен. От США в программе также оказался Шон Бэйкер с лентой «Красная ракета» (Red Rocket).

Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас Ивнинг Сан»

© Кадр из фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (2021)

За «Золотую пальмовую ветвь» также поборется французский постановщик Франсуа Озон. В этом году он представляет ленту «Всё прошло хорошо» (Tout s'est bien passé). Также для конкурса отобрали работы его соотечественников Катрин Корсини (La Fracture, «Перелом»), Мии Хансен-Лёв (Bergman Island, «Остров Бергмана»), Жака Одиара (Les Olympiades, «Олимпиады»), Брюно Дюмона (France, «Франция») и Джулии Дюкорно (Titane, «Титан»).

Долгожданной премьерой станет фильм итальянского постановщика Нанни Моретти «Три этажа» (Tre Piani), представленный жюри ещё в 2020 году.

Также внимание широкого круга зрителей могут привлечь лента японского постановщика Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины», основанная на рассказе Харуки Мураками, новый фильм популярного нидерландского постановщика Пола Верховена «Непорочная дева» и картина оскароносного актёра и режиссёра Шона Пенна «День флага» (Flag Day).

Кроме того, в конкурсе заявлена лента «Купе номер шесть» финна Юхо Куосманена. Её действие разворачивается в поезде «Москва — Мурманск», роли в фильме достались и российским артистам Юре Борисову и Юлии Ауг. В рамках главной программы будут показаны и «Нитрам» (Nitram) Джастина Курзеля, «Память» Апитчатпона Вирасетакула, «Лингуй» (Lingui) Махамата-Салеха Харуна, «Герой» (A Heros) Асгара Фархади, «Неспокойные» (Les Intranquilles) Жоакима Лафосса, «Колено Ахеда» (Ha’berech) Надава Лапида, «История моей жены» Ильдико Эньеди, «Ритмы Касабланки» (Casablanca Beats) Набиля Аюша и «Худший человек в мире» (Verdens Verste Menneske) Йоакима Триера.

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» за награды будет бороться российский режиссёр Алексей Герман — младший с фильмом «Дело». В ленте рассказывается о преподавателе вуза, вынужденном постоянно отстаивать свои идеалы, и поднимается тема гражданской ответственности.

Герман-младший называет свою работу в некотором смысле «объяснением в любви великой русской литературе». Роли в фильме исполнили Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Светлана Ходченкова, Мераб Нинидзе, Александра Бортич и другие актёры.

Конкуренцию постановщику составит Кира Коваленко с драмой «Разжимая кулаки» — о жизни одной семьи в шахтёрском городке в Северной Осетии.

Постановщицы из Болгарии Весела Казакова и Мина Милева представят в Канне ленту «Женщины плачут» (Women Do Cry ) со звездой фильма «Борат 2», номинанткой на «Оскар» Марией Бакаловой, а Джастин Чон, известный как актёр по ряду громких проектов («Доктор Хаус», «Сумерки» и других), привезёт свою режиссёрскую работу «Голубой байю» (Blue Bayou).

Участница Каннского кинофестиваля 2019 года Афсиа Эрзи («Ты заслуживаешь любви») в этом году презентует драматическую ленту «Хорошая мать» (Bonne Mere). Также среди конкурсантов прошлых лет в секции 74-го смотра — Лаура Вандел с фильмом «Мир» (Un Monde) и Эран Колирин, снявший картину «Пусть будет утро» (Let There Be Morning).

Также в программе представлены фильмы «После Янга» Когонады, «Обязательство Хасана» (Commitment Hasan) Хасана Семиха Капланоглы, «Невинные» (The Innocents) Эскиля Вогта, «Ягнёнок» (Lamb) Вальдимара Йоханнссона, «Огненная ночь» (Noche de Fuego) Татьяны Уэсо и другие проекты.

Шесть картин вошли во внеконкурсную программу. Среди них — лента «Тихий омут» Тома Маккарти, ранее удостоенного «Оскара» за сценарий к фильму «В центре внимания». Главную роль в его новом криминальном триллере исполнил Мэтт Дэймон. По сюжету герой отправляется из США во Францию, чтобы вытащить из тюрьмы обвиняемую в убийстве дочь.

Кадр из фильма «Тихий омут»

© Кадр из фильма «Тихий омут» (2021)

Режиссёр Тодд Хейнс, лауреат приза фестиваля за художественный вклад («Бархатная золотая жила» в 1998 году), представит документальный фильм The Velvet Underground, посвящённый одноимённой американской рок-группе 1960—1970-х.

В секцию также отобран боевик южнокорейского режиссёра Хана Джэ-рима «Чрезвычайная ситуация» и три ленты французских постановщиков — «Голос любви» Валери Лемерсье, Bac Nord Седрика Жименеса и «При его жизни» (De son vivant) Эмманюэль Берко.

В программе специальных показов украинский режиссёр Сергей Лозница расскажет свою версию событий в Бабьем Яре в годы Второй мировой войны. В его документальную ленту «Бабий Яр. Контекст» войдёт множество не публиковавшихся ранее архивных материалов.

Также на фестивале покажут «Чёрные блокноты» (Black Notebooks) Шломи Элькабеца, «H6» дебютанта Ye Ye, «Моряк гор» (Marineiro Das Montanhas) Карима Айнуза и «Год вечной бури» (The Year of the Everlasting Storm) целой команды режиссёров из разных стран — Джафара Панахи, Энтони Чэня, Лоры Пойтрас, Апитчатпона Вирасетакула и других.

Лента Жана-Кристофа Мерисса «Кровавые апельсины» (Oranges sanguines) отобрана для секции «Полуночные показы».

В этом году программу фестиваля разнообразит новая секция Cannes Premiere. В ней наблюдается численный перевес французских лент: они составляют половину от общего количества картин. Это лента Шарлотты Генсбур о её матери Джейн Биркин «Джейн глазами Шарлотты» (Jane par Charlotte), «Материнское воскресенье» Евы Хассон, «Обман» (Tromperie) Арно Деплешена, «Эта музыка ни для кого не играет» (Cette musique ne joue pour personne) Самюэля Беншетри и «Обними меня крепко»(Serre-moi fort ) Матьё Амальрика.

Новый фильм представит и корейский постановщик Хон Сан-су, он привёз в Канн ленту «Перед твоим лицом» (In Front of Your Face). Одной из жемчужин секции может стать документальная лента Оливера Стоуна «Возвращаясь к Джону Ф. Кеннеди: Зазеркалье» (JFK Revisited: Through the Looking Glass).

Американские кинематографисты Тинг Пу и Лео Скотт представят совместный режиссёрский дебют Val. Четырёхкратная обладательница призов Каннского фестиваля Андреа Арнольд покажет новую ленту «Корова» (Cow). Ещё один частый гость смотра Корнел Мундруцо (Венгрия) привезёт картину «Эволюция» (Evolution).