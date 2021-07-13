Библиотекари-убийцы и цифровой баскетбол: фильмы недели в российском кинопрокате

В российский прокат выходит вторая часть трилогии о молодом великом комбинаторе — «Бендер: Золото империи». Боевик о женщинах-убийцах «Пороховой коктейль» с Линой Хиди и Карен Гиллан может привлечь зрителя хорошим актёрским составом, а детективный триллер «Город тайн» интригует замысловатой и неглупой историей. Для семейного просмотра сделан анимационно-игровой фильм «Космический джем: Новое поколение». Также на большом экране — фантастическая комедия «Влюблённый Ван Гог».

«Бендер: Золото империи»

Новая лента о приключениях молодого Остапа Бендера выходит спустя три недели после первой картины серии «Бендер: Начало». На 2021 год также запланирована премьера фильма «Бендер: Последняя афера», который завершит трилогию, а позже зрители смогут ознакомиться со всей историей в форме сериала.

По сюжету Ибрагим Бендер (Сергей Безруков) и Ося Задунайский (Арам Вардеванян) по-прежнему мечтают заполучить драгоценный жезл, за которым они охотились в предыдущем фильме. На этот раз реликвию придётся вызволять из рук Нестора Махно.

К актёрскому составу картины присоединилась певица и актриса Вера Брежнева. Также в ленте снялись Александр Цекало, Павел Деревянко, Юрий Колокольников, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова и другие.

Подробнее о том, какой получилась первая часть трилогии, «Бендер: Начало», — в материале RT.

«Космический джем: Новое поколение» (Space Jam: A New Legacy)

Режиссёр Малкольм Д. Ли («Очень страшное кино 5») решил обратиться к материалу 25-летней давности о том, как звезда спорта Майкл Джордан и персонажи мультсериала «Луни Тюнз шоу» сошлись с существами из другого мира в баскетбольном матче. Для «Нового поколения» историю несколько переосмыслили, однако ключевые компоненты остались прежними: герои классического анимационного шоу, именитый баскетболист в роли самого себя и матч с очень высокими ставками.

По сюжету новой ленты известный спортсмен Леброн Джеймс не может наладить контакт с сыном-подростком. Проблемы героя становятся ещё серьёзнее, когда мальчика похищает король цифровой вселенной.

Чтобы вернуть сына, Джеймсу необходимо выиграть баскетбольный матч. Сложность заключается в том, что против команды цифровых копий чемпионов ему нужно будет играть в компании мультгероев: Багза и Лолы Банни, Даффи Дака, Твитти и других персонажей.

У критиков эта лента вызвала ностальгию. По словам экспертов, кинематографисты отдали дань уважения авторам первой части, однако вряд ли новая картина окажет сильное влияние на культуру. Среди достоинств фильма рецензенты выделяют динамичный сценарий и неплохо проработанную линию отношений отца и сына.

«Пороховой коктейль» (Gunpowder Milkshake)

Ещё одной историей о непростых семейных отношениях стал «Пороховой коктейль». Главная героиня картины — потомственная профессиональная убийца Сэм. С подросткового возраста она росла без матери, под присмотром преступной организации «Фирма», на которую теперь работает.

Однажды героиня проваливает миссию, поскольку не может убить восьмилетнюю девочку. Чтобы спасти ребёнка и разобраться с «Фирмой», Сэм объединится с матерью и её напарницами. В арсенале так называемых библиотекарей достаточно криминального чтива со спрятанным внутри оружием, и сами они готовы к бою.

Центральные роли в ленте исполняют Карен Гиллан, Лина Хиди, Мишель Йео, Карла Гуджино и Анджела Бассетт. Режиссёр — Навот Папушадо («Очень плохие парни»).

«Влюблённый Ван Гог» (Van Gogh in Love)

Художник Лео Мадзотти (звезда фильмов «Такси» Фредерик Дифенталь) мечтает о славе. Чтобы увеличить шансы на успех, он расстаётся со своей девушкой Элизой (Анда Коджа) — ведь легендарный художник Винсент Ван Гог однажды сказал, что любовь вредит искусству.

Когда через десять лет Лео добивается цели, выясняется, что Элиза теперь живёт с самим Ван Гогом (Стив Дрисен). Живописец таинственным образом сошёл со своего автопортрета, решил оставить искусство и обзавестись семьёй.

«Я попытался почти воплотить саму личность Ван Гога, какой я её увидел в его письмах и творчестве. В любви Ван Гогу никогда не везло... Если бы везло, он бы не окунулся в 29 лет в занятия живописью с таким рвением», — отмечает режиссёр картины Жан Люк Аяш.

Постановщик отмечает, что стремился наполнить свой новый фильм разными оттенками настроения. «В целом я хотел бы добиться некоей смеси эмоций — лёгкости, юмора, сверхъестественного и повседневного», — рассказал он.

«Город тайн» (The Dry)

В основе новой ленты Роберта Коннолли («Тайная власть», «Десять мгновений судьбы») — роман австралийской журналистки и писательницы Джейн Харпер «Засуха» (так же переводится и оригинальное название фильма). Книга стала бестселлером и вышла на разных языках более чем в 20 странах мира.

Главный герой — сотрудник Австралийской федеральной полиции Аарон Фальк. Он приезжает в родной город на похороны друга детства Люка, который якобы убил жену и сына, а затем совершил суицид. Фальк подозревает, что это дело сложнее, чем кажется на первый взгляд, и начинает расследование.

Параллельно герою придётся разобраться с событиями 20-летней давности: прежде чем Фальк уехал из городка, они с Люком стали свидетелями смерти девушки. Как рассказал исполнитель главной роли Эрик Бана, и Аарон, и другие персонажи «вынуждены пройти долгий эмоциональный путь, а также раскрыть тайну, которая иначе может стать опухолью, отравляющей город».

Автор The Hollywood Reporter Дэвид Руни отмечает, что в книге есть задел для мелодрамы, однако Роберт Конноли рассказывает эту историю сдержанно и со знанием дела. Его подход, по мнению Руни, удачно дополняет спокойная и проникновенная игра Баны.

За рубежом фильм понравился как критикам, так и зрителям: его рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет 90%, а среди аудитории доля положительных оценок достигла 88%.