Безруков, чёрный юмор и откровенные наряды: каким получился фильм о становлении Остапа Бендера

В кинотеатрах начинается показ комедии Игоря Зайцева «Бендер: Начало». В фильме рассказывается о происхождении и становлении Остапа Бендера, персонажа романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По сюжету юный и неопытный герой, который пока ещё носит фамилию Задунайский, знакомится с искусным махинатором, турецкоподданным Ибрагимом Бендером. Тому предстоит научить юношу хитростям своего ремесла. Главные роли в ленте исполнили Сергей Безруков и Арам Вардеванян.

В четверг, 24 июня, в российский прокат выходит комедия «Бендер: Начало», первая часть кинотрилогии Игоря Зайцева о приключениях Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В главных ролях — Сергей Безруков и Арам Вардеванян («Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Война семей»). Последний сыграл молодого Остапа. Также в фильме снялись Юлия Макарова, Никита Кологривый, Александр Цекало, Ольга Сутулова, Артём Ткаченко, Таисия Вилкова, Юрий Колокольников, Гарик Харламов и другие актёры.

В ленте рассказывается о происхождении и молодых годах Оси Задунайского, будущего великого комбинатора и авантюриста. В первой части трилогии герой лишь немногим напоминает известного персонажа. Он предстаёт на экране юным, наивным и неопытным как в делах мошеннических, так и в личных. Ося живёт с матерью и подрабатывает в кабаре выступлениями, представляющими собой нечто среднее между чтением классических монологов и современным стендапом. В то же время герой пытается устроить личную жизнь и найти отца, чьё имя мать тщательно скрывает.

Судьба сводит Осю с аферистом, турецкоподданным Ибрагимом Бендером. Вместе герои отправляются на поиски драгоценного жезла, за который они могли бы выручить крупную сумму денег и реализовать свои мечты. У Бендера Задунайский учится обманывать, придумывать хитрые аферы и находить выход из самых сложных ситуаций. На пути к цели героев ждут погони, перестрелки и много романтики.

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Смысла сравнивать ленту с книгами Ильфа и Петрова, а также с их советскими экранизациями, нет: авторы фильма «Бендер: Начало» предлагают зрителю абсолютно новый сюжет. С романами его объединяют лишь некоторые детали. Так, завязка картины вполне узнаваема и отсылает к «12 стульям», однако вместо стульев в истории фигурируют три гроба. Ибрагим Бендер случайно узнаёт, что в одном из них спрятан заветный жезл. Выяснить детали герой не успевает — единственный источник информации погибает у него на глазах. Тогда аферист пускается в приключение в надежде самостоятельно решить задачу.

Воссозданный на экране антураж первой половины XX века позволяет зрителям погрузиться в атмосферу первоисточника. При этом некоторые художественные решения (особенно костюмы) не документально передают моду тех лет, а представляют собой лишь стилизацию, чуть более эффектную и откровенную, чем реалии.

Конечно, кое-где подобные визуальные отступления неизбежно вызывают вопросы (например, даже с учётом всех возможных характерных для современного кино допущений удивляет рабочий наряд возлюбленной Оси), но в целом они никак не вредят атмосферной картинке.

Также современным трендам отвечает общая динамика фильма, вставки в виде напоминающих комиксы рисунков и обилие экшен-сцен. Если начало ленты можно было бы сопоставить с советскими комедиями, то после завязки лента меняет тон. В кадре звучит современная музыка, а погони и перестрелки начинают ненавязчиво напоминать о комедийных работах Гая Ричи. При этом выглядят они ещё более утрировано.

Не исключено, что у зрителя возникнут ассоциации и с серией фильмов «Пираты Карибского моря» — за счёт общего настроения картины, авантюрного сюжета и несколько карикатурных героев (среди которых прежде всего Ибрагим Бендер — пусть и более сдержанный по сравнению с манерным Капитаном Джеком Воробьём). Сходство с популярной франшизой усиливает музыка, сильно напоминающая саундтрек «Пиратов».

К слову, в образе Оси Задунайского любители романов Ильфа и Петрова найдут многие знакомые черты. Персонаж Вардеваняна не противоречит герою первоисточника, несмотря на свою юность и неопытность.

© kinopoisk.ru

Другие ключевые персонажи получились по-своему интересными, а благодаря игре актёров — убедительными. Сказать, что их характеры тщательно и глубоко прописаны, нельзя, но жанр фильма того и не требует. На экране представлено ровно столько, сколько необходимо для формирования и понимания истории и достаточного раскрытия главных героев. Остальные же просто способствуют замыслу. Не вполне обоснованным может показаться наличие героини Вилковой, классической девушки в беде: эта линия добавляет романтики, но мало влияет на основной сюжет. Впрочем, не исключено, что её вклад станет более заметен в следующих частях.

Ещё одной яркой и несколько неожиданной отличительной чертой фильма, не характерной ни для романов, ни для других адаптаций, стал чёрный юмор. В этой картине он присутствует повсеместно. Так, возлюбленная Оси работает танатокосметологом, что уже определяет частую локацию — морг — и соответствующие шутки. Радует, что подобный юмор очень удачно вписывается в сюжет и не вызывает раздражения или недоумения.

Фильм «Бендер: Начало» не стоит воспринимать и оценивать как серьёзное глубокомысленное кино. В нём немало обаятельных, но поверхностных и карикатурных героев, сюжет не может похвастаться множеством сложных и неожиданных поворотов и держится прежде всего на юморе, а некоторые эпизоды поражают наивностью и нелепостью. Однако всё это оборачивается не недостатком, а достоинством фильма: Зайцев выпустил яркую, весёлую и атмосферную комедию, которая смотрится на одном дыхании и обещает зрителю лёгкое и приятное времяпрепровождение.