Наташа Романофф, похитители детей, животных и пластинок: что смотреть в кинотеатрах на этой неделе

Главной премьерой недели в отечественном прокате стала лента «Чёрная вдова» о прошлом Наташи Романофф, супергероини русского происхождения. Также на экраны выходят «Бугимен» (фильм ужасов в стиле «Оно» Стивена Кинга, по мотивам марокканских городских легенд) и драмеди в антураже 1980-х «Магазинные воришки всего мира». Для семейного просмотра подойдёт комедия о подростках «Лена и львёнок».

«Чёрная вдова» (Black Widow)

После неоднократных переносов премьеры на экраны российских кинотеатров выходит новый фильм по комиксам Marvel «Чёрная вдова». Это сольная картина о Наташе Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон. По хронологии сюжет ленты следует за событиями фильма «Первый мститель: Противостояние». Также в картине есть небольшой рассказ о юности героини.

Наташа встречается со старыми знакомыми из России: Красным Стражем, Железной Девой, а также другими «чёрными вдовами». Цель главной героини — уничтожить «Красную комнату», в которой антагонист Дрейков воспитал и подчинил своей воле множество шпионок и убийц.

Фильм снимался под руководством режиссёра Кейт Шортланд. Центральные роли в картине, помимо Скарлетт Йоханссон, исполнили Рэйчел Вайс, Флоренс Пью и Дэвид Харбор.

«Чёрная вдова» — первая лента четвёртой фазы киновселенной Marvel. Третья была заключительной частью «Саги бесконечности» и завершилась фильмом «Человек-паук: Вдали от дома».

Подробнее о картине — в материале RT.

«Магазинные воришки всего мира» (Shoplifters of the World)

Денвер, 1987 год. Совсем недавно распалась культовая британская группа The Smiths, которая задавала тон в мире альтернативной музыки. Это известие расстраивает денверских фанатов коллектива во главе со звездой местной тусовки Клео (Хелена Ховард). Молодёжь мечтает устроить грандиозную вечеринку в честь прощания с любимой группой.

Поклонник Клео Дилан (Эллар Колтрейн) между тем решается на отчаянный шаг ради возлюбленной. Если раньше он позволял ей воровать пластинки из магазина, где работал продавцом, то теперь берёт в заложники диджея местной радиостанции. В течение ночи в эфире должны прозвучать все альбомы The Smiths.

Как отмечает автор сайта RogerEbert.com Моника Кастилло, картину Стивена Кижака «Магазинные воришки всего мира» саму по себе можно считать трибьютом группе: фанаты заметят, что даже реплики персонажей наполнены цитатами из песен.

Однако критик предупреждает, что сценарий ленты сомнителен, да и сыгранность актёрского ансамбля оставляет желать лучшего.

Фильм «основан на подлинных намерениях». В Денвере действительно жил 18-летний фанат The Smiths, который планировал захватить радиостанцию с аналогичной целью, однако так и не вошёл в здание и добровольно сдался полиции.

«Бугимен» (Achoura)

Французский постановщик Талал Сельхами в своём новом фильме обращается к городским легендам и фольклору Марокко. В качестве съёмочной локации режиссёр выбрал окрестности Касабланки.

По сюжету четверо ребят приходят в старинный заброшенный дом в праздник поминовения мёртвых. Согласно суевериям, в этом доме живёт Бугимен — злое создание, которые похищает детей и питается их эмоциями. Один из друзей пропадает и появляется лишь 25 лет спустя.

В это время таинственным образом исчезают ещё несколько детей. Выросшие герои решаются противостоять мистическому чудовищу, которое сами когда-то пробудили.

Автор сайта Bloody-Disgusting.com Патрик Бромли отмечает, что эта лента похожа на экранизацию культового романа Стивена Кинга «Оно». Тем не менее картина Талала Сельхами, считает критик, обладает своими достоинствами. Благодаря качественной операторской работе в фильме поддерживается атмосфера ужаса. Также эксперт положительно оценил образ монстра и отсылки к марокканской культуре.

Лента участвовала в нескольких киносмотрах и была удостоена специального приза жюри на Международном фестивале фантастических фильмов в Ситжесе (Испания).

«Лена и львёнок» (Lena and Snowball)

С тех пор как Лена переехала с отцом в новый город, у неё не получается наладить отношения со сверстниками. Поэтому героиня гуляет по окрестностям в одиночестве и однажды находит маленького белого львёнка. Втайне от отца Лена забирает животное домой и держит его в своей мастерской.

На самом деле львёнок предназначался коллекционеру экзотических зверей мистеру Перси. Теперь Лену и её нового питомца выслеживают браконьеры. Однако девушке неожиданно удаётся найти друга и защитника, который не пасует в непростой ситуации.

В ленте рассматриваются вопросы взросления, травли в подростковом коллективе, взаимоотношений детей и взрослых. Режиссёром фильма выступил Брайан Херцлингер («Ангел по соседству», «Внезапно беременна»). В ролях — Мелисса Коллазо, Эллиотт Санкрант, Майкл Перл и другие.