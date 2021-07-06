Возвращение искусства: открывается 74-й Каннский кинофестиваль

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Яна Ларина
6 июля во Франции начинает работу 74-й Каннский кинофестиваль. В 2020-м смотр был отменён из-за пандемии коронавируса, теперь же он пройдёт с некоторыми ограничениями, но в традиционном формате. Фильмом открытия станет лента Леоса Каракса «Аннетт». Завершится фестиваль 17 июля показом картины Николя Бедоса «Агент 117: Из Африки с любовью». В разных программах этого года представлены работы и российских кинематографистов.
Возвращение искусства: открывается 74-й Каннский кинофестиваль
  • Reuters
  • © Eric Gaillard

6 июля в Канне открывается ежегодный международный кинофестиваль — 74-й в истории.

Запланированный на 2020 год 73-й смотр не проводился из-за пандемии коронавируса. Тем не менее организаторы объявили список лент, отобранных для показа. Те из них, что впоследствии вышли на экраны, демонстрировались с маркировкой фестиваля.

Некоторые кинематографисты, однако, не рискнули выпускать свои ленты в условиях пандемии. Из-за этого программа 2021 года охватила полтора года из жизни кино.

Смотр откроется лентой Леоса Каракса «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях. В центре повествования — стендап-комик Генри и всемирно известная певица Энн. Со стороны они кажутся идеальной парой. Рождение их первенца, дочери Аннетт, изменит жизнь супругов — а саму девочку ждёт необычная судьба.

Помимо «Аннетт», основная конкурсная программа этого года включает 23 фильма из Венгрии, Израиля, Бельгии, Таиланда, Чада, США и других стран. Среди постановщиков — Франсуа Озон («Всё прошло хорошо»), Пол Верховен («Искушение»), Шон Пенн («День флага»).

  • Кадр из фильма «Искушение»
  • © Кадр из фильма «Искушение»

В основной программе вновь заявлен фильм «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас Ивнинг Сан» Уэса Андерсона из подборки 2020-го. Также в конкурсе — лента Нанни Моретти «Три этажа», которую жюри тоже рассматривало в прошлом году.

Кроме того, бороться за «Золотую пальмовую ветвь» будет российский режиссёр Кирилл Серебренников с картиной «Петровы в гриппе», основанной на романе Алексея Сальникова. По сюжету центральные герои, семья Петровых, ведут совершенно обыкновенный образ жизни. Однако когда они заболевают гриппом, реальность наполняется абсурдными, фантастическими событиями.

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Фильмы российских режиссёров представлены и в секции «Особый взгляд». Это ленты «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа — младшего. Коваленко рассказывает историю девушки из шахтёрского городка в Северной Осетии, а Герман рассуждает о гражданской ответственности на примере ситуации из жизни преподавателя вуза.

Кроме того, российские кинематографисты приняли участие в создании некоторых других проектов. Актёры Юра Борисов и Юлия Ауг снялись в конкурсной работе финского режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть». По сюжету герои едут на поезде Москва — Мурманск.

Вне конкурса в рамках смотра покажут мультфильм израильского режиссёра Ари Фольмана «Где Анна Франк?», одним из продюсеров которого выступил Александр Роднянский. А в ленте «Мой легионер» из параллельной программы «Двухнедельник режиссёров» снимался Александр Кузнецов («Содержанки»).

В секции «Ателье» программы Cinefondation представлена работа россиянки Эллы Манжеевой «Белой дороги!», а в программе Cannes XR кинорынка Marche du Film покажут пилотный эпизод мультипликационного VR-сериала Георгия Молодцова «Под подушкой», снятого в совместном производстве России и Белоруссии.

Каннский кинофестиваль завершится 17 июля. После торжественной церемонии и награждения победителей пройдёт показ комедийного боевика Николя Бедоса «Агент 117: Из Африки с любовью».

  • © Кадр из фильма «Агент 117: Из Африки с любовью»

Жюри Каннского кинофестиваля в этом году возглавляет американский режиссёр, обладатель двух премий «Оскар» Спайк Ли. Его работы «Чёрный клановец», «Лихорадка джунглей» и «Ей это нужно позарез» уже отмечены наградами в Канне.

Также фильмы будут оценивать французско-сенегальская постановщица, обладательница Гран-при жюри 2019 года за фильм «Атлантика» Мати Диоп, бразильский режиссёр, лауреат приза жюри 2019 года за ленту «Бакурау» Клебер Мендонса Фильо и номинант на «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Малыш Джо» Джессика Хауснер. Вместе с ними в судейской коллегии заявлены певица Милен Фармер и актёры Тахар Рахим, Мелани Лоран, Мэгги Джилленхол и Сон Кан-хо.

Показы фильмов дополнит программа «Рандеву», в рамках которой посетители фестиваля могут пообщаться с видными представителями киноиндустрии. Во встречах примут участие актёры Мэтт Дэймон, Изабель Юппер и Джоди Фостер, а также режиссёры Марко Беллоккьо и Стив Маккуин.

Ранее сообщалось, что Джоди Фостер и Марко Беллоккьо станут обладателями почётного приза фестиваля.

Смотр проводится в традиционном формате, однако участники и гости должны соблюдать ряд ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Жители Европы смогут предоставить сертификат о вакцинации препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Тем, у кого иммунитет сформировался в результате заболевания коронавирусной инфекцией, необходимо предоставить справку о наличии антител, которая действительна от 15 дней до шести месяцев, или же положительный результат анализа крови на наличие антител.

Участники или гости из других стран, а также европейцы, которые не вакцинировались и не переболели COVID-19, должны предоставлять отрицательные результаты ПЦР-теста или анализа крови каждые 48 часов в течение всего фестиваля.

На всей территории проведения мероприятия введён масочный режим. Площадки будут регулярно дезинфицировать, также особое внимание уделено вентиляции помещений. Чтобы избежать скопления людей в очередях, организаторы открыли предварительную продажу билетов.

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