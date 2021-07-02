Актёр, певец, режиссёр, педагог: каким запомнят Николая Сличенко

В возрасте 86 лет скончался народный артист СССР Николай Сличенко. Соболезнования в связи с его смертью выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что память об артисте навсегда останется в сердцах его коллег, друзей и поклонников. По словам актрисы Ирэны Морозовой, в коллективе театра не было ни одного человека, который бы не боготворил Сличенко.

В возрасте 86 лет скончался советский и российский актёр, певец, режиссёр, педагог и общественный деятель, народный артист СССР Николай Сличенко. Об этом сообщили в театре «Ромэн», художественным руководителем которого Сличенко был более 40 лет.

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко — художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», — говорится в сообщении на сайте театра.

В «Ромэне» подчеркнули, что уже первые роли артиста привлекли к нему всеобщее внимание. А к сегодняшнему дню в послужном списке Сличенко масса ярких работ в качестве актёра театра и кино. Кроме того, его деятельность как театрального режиссёра подняла театр на новый уровень.

«Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии «Тельца», память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах», — отметили в «Ромэне».

Дату прощания с артистом объявят позднее. Уже известно, что в память об актёре в Москве может появиться мемориальная доска.

«Болел он последнее время. Очень жалко. Он был достоянием не только всего цыганского народа, но и всей нашей страны. Если к нам обратиться, я думаю, что, если поступит обращение об установке памятной доски Николаю Сличенко, то Мосгордума поддержит», — в беседе с ТАСС заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

В мае 2021 года артист в связи с обострением заболевания лёгких был госпитализирован в Боткинскую больницу и помещён в отделение реанимации. Уточнялось, что коронавирусная инфекция у Сличенко не диагностирована. Состояние актёра оценивалось, как тяжёлое, однако он находился в сознании.

Соболезнования в связи со смертью Николая Сличенко выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Цыганские романсы Николая Сличенко будили лучшие чувства в сердцах миллионов людей, а созданные им лирические образы вошли в золотой фонд отечественного театра и кинематографа. Светлая память о Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников», — говорится в телеграмме градоначальника.

Народная артистка России, ведущая актриса театра «Ромэн» Ирэна Морозова также поделилась воспоминаниями о своём художественном руководителе.

«Работы было много, работы были интересные, и жизнь была интересная. Много чего было. Не без трудностей, конечно, но как-то решались проблемы. Потому что это был творческий процесс. Дело в том, что не было среди нас ни одного человека, который бы его не боготворил», — сказала Морозова в беседе с телеканалом «Звезда».

На сцене с юных лет

Николай Сличенко родился в Белгороде 27 декабря 1934 года. Позже его семья переехала в Харьков. В Великую Отечественную войну будущий артист потерял отца — его расстреляли фашисты.

Во второй половине 1940-х Сличенко перебрались в Воронежскую область и обосновались в цыганском колхозе. Юный Николай работал вместе со взрослыми. Односельчане заметили его талант к пению и танцам и рассказали, что в Москве есть цыганский театр «Ромэн».

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Сличенко отправился в столицу и в 1951 году поступил во вспомогательный состав труппы театра. На тот момент актёру было 16 лет.

Старшие коллеги оценили потенциал Николая Сличенко. Вскоре артист получил роль Лексы в спектакле «Четыре жениха». В последующие годы Сличенко исполнил на сцене «Ромэна» два десятка ролей. Он играл Нандо в «Человеке-волке», Василя в «Цыганке Азе», Протасова в «Живом трупе», Дмитрия в «Грушеньке».

В конце 1950-х Николай Сличенко начал сниматься в кино. Он исполнил небольшие роли в фильмах «Трудное счастье» Александра Столпера и «Олеко Дундич» Леонида Лукова. Позже артист появился в лентах «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс», «Эстрадная фантазия» и других.

В 1970-х Сличенко прослушал курс для режиссёров в ГИТИСе. Его дипломной работой стал спектакль «Грушенька». Позже артист выпустил более десяти постановок на сцене «Ромэна». Особую популярность получил спектакль «Мы — цыгане», над которым Николай Сличенко работал в соавторстве с основателем театра Иваном Ром-Лебедевым.

В конце 1970-х Сличенко организовал студию при Музыкальном училище имени Гнесиных. В ней готовят артистов, желающих поступить в театр «Ромэн». Кроме того, с 2005 года артист преподавал в Театральном училище им. Щукина на цыганском национальном курсе.

За творческие достижения Николай Сличенко удостоен звания народного артиста СССР. Кроме того, он кавалер орденов Почёта, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» II степени.