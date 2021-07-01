Исцеление и помощь: тест RT об истории российской медицины

Более года с момента начала пандемии коронавируса врачи лечат и реанимируют пациентов, помогают им восстанавливаться после перенесённого COVID-19. А что вы знаете об истории становления врачебного дела в России? Кого и как лечили первые российские медики? И по какому поводу в XIX веке в стране вводили карантин? Проверьте свои знания с тестом RT.

РИА Новости

© Борис Кравец