Исцеление и помощь: тест RT об истории российской медицины

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RT
Более года с момента начала пандемии коронавируса врачи лечат и реанимируют пациентов, помогают им восстанавливаться после перенесённого COVID-19. А что вы знаете об истории становления врачебного дела в России? Кого и как лечили первые российские медики? И по какому поводу в XIX веке в стране вводили карантин? Проверьте свои знания с тестом RT.
Исцеление и помощь: тест RT об истории российской медицины
  • РИА Новости
  • © Борис Кравец

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