«Мафия» с оборотнем и новая «Судная ночь»: что смотреть в кино на этой неделе

В четверг в российский прокат выходит сразу несколько фильмов в жанре ужасов. Героиня ленты «Бегущая в лабиринте» попытается выжить, несмотря на чьи-то попытки её убить, а персонажам картины «Оборотни внутри» предстоит найти оборотня среди своих. Картина «Судная ночь навсегда» продолжает историю предыдущих четырёх частей франшизы. Также на больших экранах — драмеди Михаила и Лили Идовых «Джетлаг», российско-белорусская лента «Судьба диверсанта» и криминальный боевик «Страсть, любовь и стволы».

«Джетлаг»

Режиссёром драмеди «Джетлаг» стал Михаил Идов, ранее работавший над сценариями таких картин, как «Лето» и «Духless 2». Скрипт для новой ленты написала его супруга Лили. В «Джетлаге» кинематографисты стремились рассказать о людях среднего достатка, которые путешествуют, занимаются творчеством и ищут своё место в жизни.

«В России выходит масса отличных фильмов и сериалов, но, как ни странно, бо́льшая часть рассказывает истории либо обеспеченных обитателей условного Садового кольца, либо, наоборот, ярких маргиналов на обочине общества. Нам же было интересно поговорить про тех, кто летает лоукостерами, зато повсюду. Про людей, снимающих двушку в хрущёвке в спальном районе, но при этом чувствующих себя гражданами мира», — объясняет Лили Идова.

В центре сюжета — влюблённые Женя и Никита. Они ссорятся в аэропорту и улетают в разные страны. Там героев ждут новые знакомства и удивительные приключения.

Наряду с полнометражным фильмом готовится одноимённый сериал. Обе работы станут частью одного мультиплатформенного проекта. Главные роли в «Джетлаге» исполнили Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев. Также в картине снялись Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Мария Ивакова, Полина Ауг и другие артисты.

© Кадр из фильма «Джетлаг»

«Оборотни внутри» (Werewolves Within)

В основу сюжета комедийного хоррора «Оборотни внутри» легла одноимённая компьютерная игра, напоминающая «Мафию». Её действие разворачивается в вымышленном средневековом городе, на который нападает оборотень. Игрокам необходимо угадать, под чьим обличьем скрывается вервольф.

В фильме Джоша Рубена («Адам портит всё») события переносятся в современный городок, где происходят странные события. Начинается снежная буря, электрогенераторы выходят из строя, а местные жители получают травмы и погибают по неизвестным причинам. Рейнджер, почтальон и ещё несколько человек прячутся в одном доме и пытаются выяснить, кто из них оборотень.

Автор New York Post Джонни Олексински сравнивает фильм с детективной лентой «Достать ножи», однако подчёркивает, что он порой «бывает чрезмерно хаотичным и раздражающим».

«Все эти вопли, беготня и обвинения выводят из себя. История начинает вести в никуда, а комментарии о жизни в маленьком городке — страх перед чужаками, пренебрежение фактами — выглядят банальными и притянутыми за уши», — пишет кинокритик.

Главные роли в картине исполнили Сэм Ричардсон («Мы — Миллеры», «Шпион») и Милана Вайнтруб («Охотники за привидениями»).

«Судьба диверсанта»

Действие нового фильма Дмитрия Астрахана разворачивается в Белоруссии начала 1940-х. На страну наступают фашистские захватчики, и часть местных жителей уходят в подполье, чтобы им противостоять.

Главный герой картины — железнодорожник Алесь Арлович в исполнении Алексея Суренского («Молодёжка»). Некоторые детали его истории основаны на биографии подпольщика Фёдора Крыловича. Он совершил одну из наиболее крупных диверсий на железной дороге в ходе Великой Отечественной войны.

Реальные события происходили на станции Осиповичи, фильм же снимался на станции Богатырёво неподалёку от Минска. Там собрали технику 1940-х годов, в том числе локомотив, составы и танк.

Помимо Суренского, в картине задействованы Александр Семчев, Андрей Смоляков, Валентина Ляпина и другие российские и белорусские актёры.

«Бегущая в лабиринте» (Meander)

Главная героиня триллера французского режиссёра Матьё Тури («Выжившие») загадочным образом оказывается в лабиринте, наполненном фантастическими существами и ловушками. Она становится одной из участниц опасной игры. Чтобы пройти испытание и выжить, девушке необходимо постоянно двигаться вперёд.

«Мой замысел состоял в том, чтобы пойти против основной идеи застрять на одном месте. Я хотел рассказать историю о ком-то, кто не может и не должен оставаться на месте. Главной героине нужно двигаться, от этого может зависеть её жизнь. У неё нет времени ни отдыхать, ни думать. Всё, что она может сделать, — это пройти через все препятствия и выжить», — объяснил режиссёр.

Авторы проекта делают ставку на эффект присутствия, которого они попытались добиться при помощи визуальных и звуковых приёмов, а также путём совместных с героиней рассуждений на такие глобальные темы, как боль, жизнь и смерть.

«Страсть, любовь и стволы» (Die in a Gunfight)

Отцы Бена и Мэри — крупные бизнесмены и непримиримые враги. Поэтому, когда Бен и Мэри влюбляются друг в друга, представители старшего поколения всеми силами стараются помешать отпрыскам: дело дойдёт до драк и перестрелок.

Режиссёром ленты о несчастных влюблённых выступил Коллин Шиффли («Все создания земные», «Животные»). Он рассказал, что пытался сделать этот фильм не похожим на свои более ранние работы.

«Сценарий фильма «Страсть, любовь и стволы» написан с большим вкусом и самоотдачей. Две моих предыдущих работы были весьма приземлёнными картинами о любви без прикрас, и я понял, что готов говорить об этом чувстве в новом качестве — в красочной ленте, которая не лишена условностей и самоиронии. Наши герои переживают не первую любовь — они пытаются разжечь огонь былой страсти и найти своё место в претенциозном мире ленты «Страсть, любовь и стволы». Думаю, это придаёт истории современный колорит. Мы отдаём дань уважения романтическому экшену и надеемся, что зрителей удивят хорошая игра, яркий видеоряд и весёлая история», — говорит постановщик.

В актёрском составе ленты — Александра Даддарио («Игра Ганнибала»), Диего Бонета («Терминатор: Тёмные судьбы»), Трэвис Фиммел («Викинги», «Варкрафт») и другие.

«Судная ночь навсегда» (The Forever Purge)

Сценарист Джеймс Демонако представляет пятый хоррор-антиутопию в рамках франшизы «Судная ночь». Режиссёрское кресло на этот раз занял Эверардо Валерио Гоут («Террор», «Марс»).

В предыдущей картине-приквеле «Судная ночь. Начало» рассказывалось, как американская политическая партия «Новые Отцы-основатели» попыталась избавить общество от преступности, на одну ночь в году легализовав любое беззаконие.

Несмотря на то что в третьем фильме франшизы власти отменили ежегодную резню, среди героев находятся недовольные этим обстоятельством. В новой ленте «Судная ночь навсегда» на окраине США подпольная организация решает продолжить и расширить ужасающую традицию. На пути у преступников оказываются семья фермеров и пара работников ранчо. Позабыв о разногласиях, мирным жителям придётся противостоять преступникам, пока страна погружается в хаос.