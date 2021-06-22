На открытом воздухе и в зданиях: в Москве запретили концерты с одновременным присутствием более 500 человек

С 22 июня в Москве из-за ситуации с коронавирусом вводится временный запрет на досуговые мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек — в том числе на открытом воздухе. В то же время ограничения не затронут свободные от COVID-19 зоны, в которые можно будет попасть по QR-кодам, подтверждающим наличие защиты от вируса. Также продлены введённые ранее ограничения на проведение развлекательных мероприятий в барах, клубах и других заведениях в ночное время.

С 22 июня 2021 года в Москве вводится временный запрет на концертные, зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек. Об этом говорится в заявлении мэра города Сергея Собянина.

Отмечается, что запрет относится в том числе к мероприятиям на открытом воздухе. Фан-зоны и танцполы закрываются даже при условии меньшего числа участников.

Тем не менее ограничения могут быть отменены в случае организации мероприятия в условиях свободной от COVID-19 зоны, то есть если на него будут допускать лишь участников с QR-кодами, подтверждающими наличие защиты от вируса.

«Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей», — подчёркивается в заявлении.

Получить QR-коды могут люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

В то же время в указе Сергея Собянина сказано о продлении введённых ранее ограничений на проведение развлекательных мероприятий в барах, клубах и других заведениях с 23:00 до 06:00 мск.

Сотрудники клининговой службы производят санитарную обработку кресел после окончания сеанса в кинотеатре

РИА Новости

© Александр Кряжев

К этому моменту из-за ухудшения эпидемиологической ситуации уже отменён ряд культурных мероприятий, планировавшихся в Москве и других регионах России. Так, в середине мая стало известно, что в этом году не состоится фестиваль Park Live, который должен был пройти в Москве в июле.

«Мы приложили все усилия, чтобы провести Park Live в этом году. Но, к сожалению, как и в 2020-м, международные гастроли сталкиваются с препятствиями, при которых провести фестиваль заявленного уровня просто невозможно. Регулярное авиасообщение не налажено, артисты не могут получить российские визы, по состоянию на сегодняшний день некоторые из стран вообще нельзя покинуть без уважительной причины, а для артистов из Британии по-прежнему необходим карантин. В связи с этим мы вынужденно переносим фестиваль на 2022 год», — говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Следующий Park Live состоится летом 2022 года и охватит три уикенда. Своё участие в фестивале уже подтвердили такие популярные коллективы, как The Killers, My Chemical Romance, Deftones, Placebo и Gorillaz.

В июне по требованию Роспотребнадзора также отменён рок-фестиваль «Нашествие». Мероприятие должно было состояться с 30 июля по 1 августа в Серпухове. По словам управляющей Евгении Киселёвой, следующее «Нашествие» пройдёт в конце июля 2022 года. Его площадка осталась прежней.

На прошлой неделе в Тульской области было запрещено проведение любых развлекательных массовых мероприятий с участием более 20 человек. В связи с этим отменился фестиваль «Дикая мята», о чём стало известно незадолго до начала мероприятия.

В то же время организаторы Грушинского фестиваля, запланированного на начало июля под Самарой, объявили о его отмене по требованию правительства области. Также в этом году не состоится «Тамань — полуостров свободы».

На месяц вперёд был передвинут фестиваль «Улетай» — вместо середины июля он пройдёт с 19 по 22 августа. Ural Music Night, в свою очередь, перенесён на неопределённый срок. Пока организаторы сохраняют надежду, что он состоится позднее в этом году.

«Мы делаем всё возможное, чтобы фестиваль состоялся в 2021 году. Мы знаем, что «Ночь музыки» — это лучшая ночь в году, мы любим город и вместе с вами делаем его лучше. Конечно, мы все волнуемся: за фестиваль, за музыкантов, за зрителей, которые едут из разных концов страны к нам, за партнёров. Непросто остановить работу такой циклопической махины за несколько дней до события: тут и подготовка 100 сцен, приезд артистов и экспертов, работа типографии, волонтёров, городских служб. Мы не отменяем «Ночь музыки», а переносим, будем действовать исходя из эпидобстановки и распоряжений Роспотребнадзора», — говорится на сайте мероприятия.

В настоящее время по-прежнему ожидается проведение таких фестивалей, как «Чернозём» (13—15 августа, Воронеж) и Koktebel Jazz Party (20—22 августа, Крым).