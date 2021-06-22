«Мощный и эпичный триллер»: «Граф Монте-Кристо» получит новую экранизацию

Приключенческий роман «Граф Монте-Кристо» получит ещё одну экранизацию: за разработку картины по мотивам книги Александра Дюма взялась немецкая компания Constantin Film. Главную роль в ленте исполнит британский актёр Джек Хьюстон. «Граф Монте-Кристо» насчитывает несколько десятков адаптаций для кино и телевидения. Одной из наиболее масштабных экранизаций стал советский фильм Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Узник замка Иф».

Немецкая компания Constantin Film экранизирует приключенческий роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Главную роль в фильме исполнит британский актёр Джек Хьюстон, известный по таким проектам, как «Подпольная империя», «Сумерки. Сага. Затмение», «Фарго», «Афера по-американски» и «Ирландец». Как сообщает Deadline, он сыграет «сломленного человека, ставшего жертвой предательства и более десяти лет находившегося в заточении». Новый Монте-Кристо «борется за справедливость в мире ещё более жестоком и порочном, чем тот, который у него отняли».

Также Хьюстон выступит одним из продюсеров наряду с Йеном Дунканом, Саймоном Бойесом, Оливером Бербеном и Робертом Кульцером. Постановкой займётся гонконгский режиссёр Стивен Фун, работавший над лентами «В пустыне смерти», «Ученик мастера» и «Убийцы Ву».

Известно, что действие новой экранизации развернётся в США и Азии. По словам авторов проекта, фильм позволит переосмыслить классическую историю.

«Мы давно мечтали взять это одно из величайших, на наш взгляд, литературных произведений и представить его современной аудитории в уникальном и захватывающем виде. Мы очень рады сотрудничать с Constantin Film, Стивеном (Фуном) и Tea Shop, чтобы переосмыслить эту невероятную историю и воплотить наш проект в жизнь», — говорится в заявлении Хьюстона, Дункана и Бойеса.

Роберт Кульцер характеризует предстоящий фильм как эпический триллер и сравнивает его с такими проектами, как «Наследники», «Олдбой» и «Джон Уик».

«Джек, Иэн и Саймон взяли один из самых популярных романов всех времён, перевернули его с ног на голову и добавили в него в равной мере элементы «Наследников», «Олдбоя» и «Джона Уика», чтобы создать мощный и эпичный триллер, действие которого развернётся и на Востоке, и на Западе», — говорит Кульцер.

Сверхпопулярная история

Роман «Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса, который из-за ложного доноса оказался заточённым в тюрьме — замке Иф — на 14 лет. В заключении Дантес с помощью друга и наставника, аббата Фариа, становится образованным человеком, узнаёт имена предавших его людей и координаты места, в котором сокрыты несметные сокровища. Герой сбегает из тюрьмы, находит клад и начинает новую жизнь. Он продолжает заниматься самообразованием и спустя ещё несколько лет появляется в высшем обществе под именем графа Монте-Кристо, чтобы отомстить врагам.

На написание «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма (отца) вдохновила история сапожника Франсуа Пико, которую писатель нашёл в книге, якобы основанной на полицейских архивах. Первые главы романа «Граф Монте-Кристо» появились в газете «Журналь де Деба» в 1844 году. Немногим позже на прилавки вышло отдельное издание.

Книга имела невероятный успех, принесла автору баснословные гонорары и даже позволила ему отстроить дорогостоящую усадьбу в Порт-Марли (север центральной части Франции). В 1970-х здание, получившее название «Монте-Кристо», было признано историческим памятником.

Ещё при жизни Дюма роман получил множество переизданий и стал основой для ряда театральных представлений. Кроме того, после смерти автора появились приписываемые его перу «продолжения» оригинальной книги. Один из романов-мистификаций, «Последний платёж», был написан в советское время, вероятно, на территории СССР и в 1992-м вышел в журнале «Слово».

Кадр из фильма «Узник замка Иф», Россия — Франция, 1988

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Первая экранизация «Графа Монте-Кристо» датируется ещё 1908 годом. Всего же по мотивам романа было выпущено несколько десятков фильмов и сериалов. Широкую известность получили ленты франко-итальянского производства с Жаном Маре (1954) и Луи Журданом (1961). Также внимание зрителей привлекли телефильмы «Граф Монте-Кристо» с Ричардом Чемберленом (1975), Жаком Вебером (1979) и Жераром Депардье (1998).

Самым известным отечественным переложением истории Дюма к настоящему моменту остаётся картина «Узник замка Иф», созданная на Одесской киностудии в 1988 году. Режиссёром картины стал Георгий Юнгвальд-Хилькевич, роли в ленте исполнили Виктор Авилов, Евгений Дворжецкий, Михаил Боярский, Анна Самохина (для неё это был дебют в кино), Яна Поплавская, Алексей Жарков и другие известные артисты.

Сценарий фильма из трёх частей («Аббат Фариа», «Граф Монте-Кристо» и «Аз воздам») написал Марк Захаров при участии Юнгвальда-Хилькевича.

Съёмки ленты велись преимущественно на Одесской киностудии, часть материала была отснята в Крыму. Для ряда сцен съёмочной группе потребовалось переместиться в Царское Село (Пушкин), Ригу, Таллин, Бухару, Марсель, Париж и Рим.