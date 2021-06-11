«Не рассказанная ранее история»: по вселенной «Властелина колец» снимут аниме

В США снимут полнометражное аниме по мотивам вселенной Джона Р.Р. Толкина. События в ленте «Властелин колец: война рохиррим» развернутся примерно за 260 лет до событий оригинальной трилогии, а в центре сюжета окажется король Хельм Молоторукий. Руководители проекта обещают, что зрителям покажут неизвестную ранее историю. Параллельно в Новой Зеландии продолжается работа над художественным сериалом по вселенной «Властелина колец» — в нём будут показаны события, происходившие в Средиземье за несколько тысяч лет до трилогии.

В США снимут полнометражное аниме по мотивам вселенной Джона Р.Р. Толкина. Проект получил название «Властелин колец: война рохиррим». Производством ленты займётся Warner Bros. Animation вместе с компанией New Line Cinema, работавшей над кинотрилогией Питера Джексона «Властелин колец», а также его экранизацией «Хоббита» в трёх частях.

Режиссёром выступит японский постановщик и аниматор Кэндзи Камияма («Ультрамен: новый герой»), сценарий напишут Джеффри Эддис и Уилл Мэтьюз — ранее они сотрудничали на проекте «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления». В качестве продюсера над лентой работает Джозеф Чоу, приложивший руку к созданию проектов Appleseed Ex Machina и серии «Евангелион».

По данным Variety, действие аниме развернётся примерно за 260 лет до событий оригинальной трилогии. В центре сюжета окажется девятый король государства Рохан — Хельм Молоторукий.

Одной из локаций станет Хельмова Падь, где развернулось сражение, известное как Битва при Хорнбурге. Оно было показано в фильме «Властелин колец: Две крепости».

«Поклонники знают Хельмову Падь как место, где развернулась одна из величайших битв в истории кинематографа. В нашем проекте задействованы многие из тех одарённых визионеров (кто помог перенести эту битву на экран. — RT), а у руля стоит великолепный Кэндзи Камияма. Мы с огромным нетерпением ждём возможности представить новое видение этой истории, которое позволит мировой аудитории совершенно по-другому взглянуть на насыщенную и многогранную сагу о Средиземье», — отметили главный операционный директор Warner Bros. Pictures Group Кэролин Блэквуд, а также глава и главный креативный директор New Line Cinema Ричард Бренер.

По словам руководителя Warner Bros. Animation Сэма Реджистера, в рамках нового проекта зрителям будет представлена неизвестная до сих пор история.

«Нас ждёт новая эпическая история из мира Дж. Р.Р. Толкина, которую прежде никогда не рассказывали», — цитирует Реджистера Variety.

Ожидается, что лента «Властелин колец: война Рохиррим» будет связана с шестью картинами Питера Джексона.

© Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

В то же время в Новой Зеландии идёт работа над игровым сериалом Amazon по мотивам романа Толкина. Действие ленты разворачивается за несколько тысячелетий до событий трилогии. Роли в сериале исполняют Морфидд Кларк («Тёмные начала», «Алиенист»), Овайн Артур («Смерть в раю»), Том Бадж («Тихий океан»), Меган Ричардс («Жажда странствий»), Исмаэль Круз («Мандалорец»), звёзды сериала «Игра престолов» Роберт Арамайо и Джозеф Моул и другие актёры. Среди режиссёров проекта — Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2»), Шарлотта Брандстром («Ведьмак») и Уэйн Йип («Отбросы»).

Известно, что бюджет первого сезона составит порядка $465 млн, благодаря чему сериал может стать самым дорогостоящим в истории. Для сравнения, по данным Deadline, эпизод «Игры престолов» в среднем стоил порядка $10 млн, таким образом, на каждый сезон ушло примерно по $100 млн.

Роман Джона Р.Р. Толкина в трёх частях («Братство Кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля») впервые опубликовали в середине 1950-х. Позднее книга была переведена не менее чем на 70 языков и завоевала популярность во многих странах — по всему миру продано более 150 млн экземпляров.

В 2000-х режиссёр Питер Джексон экранизировал роман. Центральные роли фильмах исполнили Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен, Орландо Блум, Шон Бин и другие.

Все три части были успешны в прокате — первая собрала $888,4 млн, вторая — $943,5 млн, третья — $1,142 млрд. Ленты были тепло встречены критиками (их «рейтинг свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 91%, 95% и 93% соответственно) и удостоились ряда престижных наград, в том числе премий «Оскар». Первый фильм получил номинации в 13 категориях и победил в четырёх из них, второй забрал две статуэтки при шести номинациях. Заключительная часть трилогии претендовала на призы в 11 категориях, в том числе за лучший фильм и лучшую работу режиссёра, и во всех одержала победу, повторив успех таких лент, как «Бен-Гур» и «Титаник».

В 2010-х вышла кинотрилогия Джексона «Хоббит», основанная на повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Она представляет собой приквел «Властелина колец» о приключениях хоббита Бильбо Бэггинса. В главных ролях — Мартин Фриман и Иэн Маккеллен. Фильмы не получили столь высоких оценок от критиков, однако заработали в прокате порядка $1 млрд каждый.