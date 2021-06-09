Табель о рангах: тест RT о чинах и титулах в Российской империи
В современной России существуют воинские и специальные звания в силовых структурах, а также классные чины для госслужащих. У этой концепции есть своя предыстория, уходящая корнями в дореволюционную эпоху, где была табель о рангах и сложная система титулов для аристократии. Что вы знаете о чинах и титулах в Российской империи? Проверьте себя с тестом RT.
- © Wikimedia commons
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber