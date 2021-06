«Раскрытие истории о сексуальных домогательствах»: в США снимут фильм о разоблачении Харви Вайнштейна

В США снимут фильм о расследовании журналисток Джоди Кантор и Меган Туэй в отношении Харви Вайнштейна. Лента будет посвящена не продюсеру и развернувшемуся вокруг него скандалу, а деятельности авторов разоблачавшего кинематографиста материала. Ожидается, что главные роли в картине исполнят Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Девушка, подающая надежды») и Зои Казан («Руби Спаркс», «В твоих глазах»).

Студия Universal Pictures снимет художественный фильм She Said («Она сказала») о расследовании в отношении Харви Вайнштейна. В основу сюжета ляжет книга журналисток Джоди Кантор и Меган Туэй She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement («Она сказала: раскрытие истории о сексуальных домогательствах, которая помогла разжечь движение»).

Как подчёркивает Deadline, фильм не будет посвящён скандалу вокруг продюсера: действие развернётся вокруг расследования Кантор и Туэй. Проект снимут в духе таких процедуральных драм, как «В центре внимания» о разоблачении служителей римско-католической церкви, обвиняемых в педофилии, и «Вся президентская рать», посвящённой Уотергейтскому скандалу.

Ожидается, что главные роли в ленте исполнят Кэри Маллиган («Великий Гэтсби», «Девушка, подающая надежды») и Зои Казан («Руби Спаркс», «В твоих глазах») — по данным Variety, актрисы находятся на финальной стадии переговоров со студией. Режиссёром выступит лауреат премии «Эмми» за сериал «Неортодоксальная» Мария Шрадер, а сценарий картины напишет Ребекка Ленкиевич («Колетт»).

Продюсированием займутся Брэд Питт, Меган Эллисон («Она»), Сью Нэйгл («Баллада Бастера Скраггса»), а также Деде Гарднер и Джереми Клейнер, ранее работавшие вместе над фильмами «Война миров Z» и «12 лет рабства». Производство ленты начнётся летом 2021 года.

Скандал с домогательствами

Скандал с участием Харви Вайнштейна начался в 2017 году, после публикации в The New York Times материала Кантор и Туэй. Те в своём расследовании утверждали, что примерно с конца 1980-х кинематографист домогался женщин из своего окружения: актрис, моделей и собственных подчинённых. Несколько месяцев журналистки брали интервью у известных актрис, бывших сотрудников Вайнштейна и других.

После публикации Вайнштейна обвинили в домогательствах актрисы Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн, Кара Делевинь, Розанна Аркетт, Лина Хиди, экс-глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе и другие женщины.

Вскоре продюсер был уволен из своей же компании и исключён из нескольких влиятельных организаций, включая Американскую академию кинематографических искусств и наук, Британскую академию кинематографического и телевизионного искусства и Гильдию продюсеров Америки. Кроме того, это спровоцировало рост популярности движения #MeToo, участницы и участники которого выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес ряда известных людей. Некоторые случаи домогательств, о которых заявляли сторонники #MeToo, по их словам, происходили несколько десятков лет назад.

В результате Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения. Продюсера признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения — «преступные действия сексуального характера первой степени» и «изнасилование третьей степени».

В ходе процесса Вайнштейну удалось заключить мировое соглашение более чем с 30 женщинами: им подсудимый пообещал выплатить в общей сложности свыше $25 млн. В январе 2021 года стало известно, что Weinstein Company выплатит $17 млн женщинам, подвергшимся насильственным действиям сексуального характера со стороны продюсера.

По последним данным, в настоящее время Харви Вайнштейн отбывает срок в исправительном учреждении к востоку от Буффало (штат Нью-Йорк). В ближайшее время в Лос-Анджелесе должен состояться другой процесс, по которому продюсер выступит обвиняемым. Вайнштейн обвиняется в изнасиловании (четыре случая), принудительном оральном соитии (четыре случая), насильственных действиях сексуального характера (два случая) и принудительном половом акте (один случай). Потерпевшими выступают пять женщин.

В апреле 2021-го появилась информация, что адвокат продюсера попросил суд не экстрадировать Вайнштейна из Нью-Йорка в Лос-Анджелес для участия в новом судебном процессе. По его словам, в настоящее время у Вайнштейна проблемы со здоровьем, в связи с которыми он нуждается в двух хирургических операциях. Защита американского продюсера утверждает, что «к настоящему моменту» Харви Вайнштейн «почти ослеп».