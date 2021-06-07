Исчезающие виды: тест RT о краснокнижных растениях России

Когда речь заходит о Красной книге России, обычно вспоминают животных — амурского тигра, красного волка, снежного барса и других. Вместе с тем существуют и редкие, исчезающие виды растений. Одни из них оказались на грани вымирания из-за деятельности человека, у других среда обитания изменилась по естественным причинам. Что вы знаете о краснокнижных растениях России? Проверьте себя с тестом RT.

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© Stephanie Ehrhardt / EyeEm