«Круто, но прошлый стиль безвозвратно утерян»: Little Big выпустили кавер на песню Backstreet Boys

4 июня группа Little Big презентовала кавер и клип на песню Everybody, известную в исполнении Backstreet Boys. Композиция вошла в новый мини-альбом Covers, также выпущенный в пятницу. В нём представлены каверы хитов известных музыкантов — Aqua, Ramones, Ricchi e Poveri и Надежды Кадышевой. Альбом вызвал неоднозначную реакцию фанатов группы. Многие остались недовольны тем, что Little Big продолжают работать в жанре поп, тогда как поклонники привыкли к другому творчеству коллектива.

4 июня состоялась премьера клипа Little Big на песню Everybody (кавер-версия хита американского бойз-бенда Backstreet Boys). Ролик был представлен в прямом эфире на YouTube. К трансляции, помимо россиян, подключились зрители из Литвы, Германии, Испании, Турции и других стран.

Видеоряд содержит немало отсылок к оригинальному клипу, вышедшему в 1997 году. Тогда клипмейкеры попытались срежессировать пародию на фильм ужасов. Новое видео отличает менее мрачная стилистика. Его действие также разворачивается в замке, однако вместо монстров в кадре появляются сказочные персонажи: Золушка, Белоснежка, Русалочка, гномы и другие.

Есть в ролике и явные заимствования из первоисточника — например, Антон Лиссов, как и Ховард Дуэйн Дороу, примерил на себя образ Дракулы. В обоих клипах можно увидеть хореографические номера с участием массовки.

В рамках своего фирменного стиля Little Big разнообразили ролик упоминаниями актуальных тенденций из разных сфер жизни: от злоупотребления пластическими операциями до майнинга криптовалюты. Кроме того, в клипе можно заметить отсылки к мемам и вирусным видео, популярным в соцсетях.

Многим пользователям YouTube клип понравился, однако давние поклонники коллектива сожалеют о смене его творческих ориентиров.

«Это круто, но прошлый стиль Little Big безвозвратно утерян», — написала одна из пользовательниц платформы. «Вообще никаких эмоций не вызвало, не улыбнуло, не разочаровало. Просто серый квадрат какой-то. Эх, где те хиты — Faradenza, LollyBobmb, АК47 и т.д.», — отметил другой зритель.

Тем не менее часть аудитории выступила в поддержку новшеств в репертуаре группы. «Как по мне, это пока самый адекватный клип за последний год от Little Big. Глаза и уши радуются, а предыдущие смотреть тяжко было, да и ушам больновато», — признаются комментаторы на YouTube.

«Круто! Весело похулиганили, кавер — огонь! Гномы с гробом вообще супер!» — прокомментировала клип ещё одна зрительница.

Песня вошла в мини-альбом Covers, премьера которого также состоялась 4 июня. Пластинка включает пять каверов хитов на разных языках. На английском артисты наряду с Everybody спели композиции Barbie Girl группы Aqua и Blitzkrieg Bop панк-рокеров Ramones. Также в альбом вошли новая версия итальянского хита Ricchi e Poveri Mamma Maria, которую Little Big впервые исполнили на новогоднем шоу Ивана Урганта «CIAO, 2020!», и песня Надежды Кадышевой «Колдунья». Все композиции записаны в танцевальном стиле с добавлением характерных для творчества группы элементов.

Обложка альбома представляет собой пародию на диск группы «Нирвана» Nevermind 1991 года. На знаменитом фото изображён младенец, плывущий за долларовой купюрой. В интерпретации Little Big ребёнка заменил бэк-вокалист и гитарист группы Антон Лиссов, а номинал купюры составляет $100.

Альбом вызвал неоднозначную реакцию поклонников Little Big. Некоторые позитивно отзываются о новых песнях, других удивляет подбор композиций. Самой неожиданной для слушателей оказалась танцевальная версия «Колдуньи».

«Колдунья» — это очень круто. Только вы можете совместить несовмещаемое», — пишет пользователь Instagram.

Кое-кто отметил, что артистам следовало сделать кавер на какую-нибудь песню «Нирваны», раз уж они скопировали обложку группы. В то же время большинство поклонников Little Big недовольны тем, что артисты продолжают работать в жанре поп, тогда как многим они полюбились за другую музыку. Кроме того, в мае музыканты выпустили композицию We Are Little Big в привычном стиле, что для многих означало возвращение группы к истокам.

«Да за что эти эмоциональные качели? Нормально же начали с We Are LB», — говорит одна из подписчиц группы в Instagram.

«Где трэш, куда вы пропали? Зачем это-то? Схаваем, конечно. Вы что, закончились совсем?» — пишет другой блогер.

Многие предположили, что на смену направления повлияло участие коллектива в отборе на Евровидение в 2020 году. Тогда они представили ставшую хитом песню Uno. Композиция позволила им расширить фанатскую базу как в России, так и за рубежом. Теперь же, по мнению подписчиков Little Big в Instagram, у музыкантов попросту закончилась фантазия.

Один подписчик, однако, подчеркнул, что артисты вынуждены ориентироваться и на своих относительно новых слушателей, отсюда и их интерес к поп-музыке. Кроме того, блогер напомнил, что ранее Little Big анонсировали новый альбом, релиз которого запланирован на осень 2021 года. Не исключено, что он оправдает ожидания поклонников традиционного творчества группы.

«Они не могут угождать только старым фанатам постоянно, и так сказали же русским языком, что рейв-альбом в старом стиле будет ближе к ноябрю», — пишет пользователь.

После отмены Евровидения участники Little Big продолжали выпускать новые треки. Самым успешным из них стал Hypnodancer: клип набрал более 200 млн просмотров на YouTube. Позже вышли Tacos, Sex Machine, а также новогоднее видео — «гимн ненависти к 2020 году» с непристойным названием.

12 мая состоялась премьера нового ролика We are Little Big, в котором музыканты выступают на рейве. В комментариях к видео многие поклонники радовались, что группа вернулась к прежнему стилю. «Просто жёсткий камбэк. Я думал, что группа начала сдавать позиции, судя по последним трекам, но сейчас приятно удивлён», — написал один из зрителей. «Очень круто, как будто у вас два года контракт с Киркоровым был и наконец-то закончился», — отметил другой пользователь.