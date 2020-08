Такомания: новый клип Little Big набрал шесть миллионов просмотров за три дня

Выпущенный 14 августа клип российской рейв-группы Little Big на песню Tacos за три дня набрал шесть миллионов просмотров и попал в раздел «В тренде» на YouTube. Тем не менее видео получило немало негативных отзывов. Особенно недовольны зрители остались песней: её публика сочла чересчур простой и детской. Впрочем, многим клип понравился. Особенно пользователи отмечали качество видеоряда и монтажа.

Новый клип российской рейв-группы Little Big на песню Tacos за три дня набрал более 6 млн просмотров на YouTube. Видео было опубликовано в пятницу, 14 августа. Спустя пять часов ролик насчитывал свыше полумиллиона просмотров, а через сутки после премьеры его посмотрели уже более двух миллионов раз.

Помимо основного состава музыкального коллектива — Ильи Прусикина, Софьи Таюрской, Антона Лиссова и Сергея Макарова, в клипе снялся актёр Дмитрий Красилов. Он же известен как Пухляш из видео группы на песню Uno, снятого для Евровидения-2020.

В новом видео герой Красилова в домашней одежде пытается разогреть бутерброд. Но когда включается микроволновая печь, молодому человеку начинает казаться, будто хранящиеся на кухне продукты ожили.

Ожившую еду изображают участники коллектива. Разодетые в бельё из макарон, брюки из лаваша и другие «съедобные» костюмы, они поют про блюда разных кухонь мира. Также в новом видео не обошлось без простых и запоминающихся танцевальных движений, отличающих большинство клипов Little Big.

Невзирая на солидное количество просмотров и попадание на вкладку «В тренде» платформы YouTube, видео получило множество негативных отзывов. Особенно некоторые зрители недовольны песней: часть аудитории сочла её слишком простой и детской.

Посмотрела новый клип LittleBig. Он прикольный



НО Я СКУЧАЮ ПО ОЛДСКУЛЬНЫМ РЕБЯТАМ!! Эти их песни для детских утренников меня достали — хôльти (@RagnarokHati) August 14, 2020

Одна из пользовательниц Twitter предположила, что трек был создан «специально для годовалого сына Ильича».

Некоторые зрители вспомнили, что те же слова напевал персонаж многосерийного анимационного фильма «Южный парк» Эрик Картман, а появившиеся в клипе кричащие фрукты были придуманы в конце 2000-х авторами веб-сериала «Надоедливый апельсин».

Многие призвали Little Big вспомнить, что зрители полюбили их за другую музыку, и вернуться к истокам.

«Я понимаю тренды, попсовость, хайп... но уже многие скучают по старым добрым LB (Dead unicorn, Life in da trash, Public enemy)», — написал один из пользователей YouTube.

«Эхххх, где мой жёсткий рейв, под который можно было круто тусануть? Я всё понимаю, но хочется плакать от того, как одна из любимейших групп скатилась непонятно во что», — говорится ещё в одном комментарии.

Впрочем, в сети можно найти и более лояльные отзывы на новую песню группы. Некоторые зрители подчеркнули, что композиция была написана просто «ради смеха», и предположили, что в будущем Little Big ещё порадуют поклонников чем-то более стоящим.

«Возможно, они сейчас сделали разгон и мы потом услышим песню, которая разгромит весь мир», — отмечают в сети.

Видеоряд получил гораздо более высокую оценку. Большинство посмотревших отметили качество съёмки и монтажа, а также эффектные костюмы музыкантов. По мнению зрителей, наблюдать за происходящим на экране интересно и весело, как и за сюжетами предыдущих клипов Little Big. Многим, правда, не хватало танцев Пухляша.

Некоторые пользователи, однако, всё же полагают, что видео музыкантов стали однообразными, да и в целом их творения отдают «творческим кризисом».

«Ильич слишком заигрался в постиронию после Skibidi, все видео как одно. Однообразно, хоть и текст с реквизитом разный», — подчёркивают на YouTube.

«Пухляш был интересен один раз, а песни без хорошей музыки вообще неинтересны, подумайте над этим. Костюмы — это ещё не залог успеха, ребята», — пишет другой пользователь видеоплатформы.

Опубликованное 8 мая предыдущее видео Little Big — на песню Hypnodancer — было встречено более позитивно. Просмотров у ролика также на порядок больше: за первые два дня публикации клип посмотрели более 12 млн зрителей. На данный момент видео насчитывает более 107 млн просмотров.

Многие пересмотрели этот ролик после выхода клипа Tacos.

«Понятно. План состоял в том, чтобы ещё просмотров накрутить после Taсos», — написал один из пользователей YouTube.

«Прямо бальзам на душу. Это как пересадить сердце», — отмечает другой.

Группа Little Big была основана в 2013 году. В числе самых известных её песен — Faradenza, Skibidi, Go Bananas, Lolly Bomb, I’m OK и другие. Творчество коллектива отличают запоминающиеся мотивы и яркие, эксцентричные видео, которые постоянно набирают десятки и сотни миллионов просмотров. Наиболее популярными клипами Little Big стали Skibidi и Faradenza: их посмотрели 448 и 262 млн раз соответственно. Видео на песню Uno собрало 143 млн просмотров и стало самым популярным материалом за всё время существования YouTube-канала конкурса «Евровидение».