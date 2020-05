Первый после Uno: новый клип Little Big набрал 12 млн просмотров за два дня

Новый клип российской группы Little Big под названием Hypnodancer спустя два дня после публикации набрал более 12 млн просмотров. Отметку в 1 млн видео преодолело всего за три часа. Помимо коллектива Little Big, в создании клипа участвовали Юрий Музыченко (The Hatters), Флорида Чантурия («Ленинград»), шоумен Александр Гудков и другие. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге ещё до начала распространения коронавируса на территории России.

Instagram

© @iliyaprusikin

Музыкальное видео российской рейв-группы Little Big, которая должна была представлять страну на конкурсе «Евровидение — 2020», попало на вкладку «В тренде» платформы YouTube. Клип Hypnodancer, опубликованный 8 мая, набрал первый миллион просмотров за три часа, а 10 мая это число достигло 12 млн. В описании отмечается, что ролик снимался в Санкт-Петербурге ещё до того, как пандемия коронавируса затронула Россию. По сюжету клипа участники Little Big грабят посетителей подпольных казино с помощью гипнотических танцев. Яркая эпизодическая роль досталась шоумену, участнику программы «Вечерний Ургант» Александру Гудкову. Видео выполнено в фирменном стиле коллектива с акцентом на хореографической составляющей. Заметен и элемент пародии со множеством отсылок: например, в клипе появляется персонаж, внешне похожий на Уолтера Уайта из популярного сериала 2008—2013 годов «Во все тяжкие». Не забыта и тема несостоявшегося Евровидения — вместо стандартных карт посетители казино используют колоды для игры в Uno. Это напоминание об одноимённом хите Little Big, с которым коллектив собирался представлять Россию на конкурсе в этом году. На съёмках клипа Hypnodancer к группе вновь присоединились солист The Hatters Юрий Музыченко и вокалистка группировки «Ленинград» Флорида Чантурия. Музыканты, а также танцор Дмитрий Красилов, который прославился благодаря клипу на песню Uno, в мае должны были поехать в Роттердам вместе с Little Big. 18 марта организаторы мероприятия сообщили об отмене Евровидения в связи с пандемией коронавируса. Поскольку за всю историю конкурса подобного ещё не случалось, ситуация вызвала ряд вопросов — в первую очередь о том, смогут ли заявленные музыканты представить свои страны в следующем году и исполнить опубликованные ранее композиции. Позже Европейский вещательный союз пояснил, что право выбора участников на следующий год остаётся за вещателем каждой страны (транслировать конкурс 2020 года в России должен был Первый канал). Что касается конкретных композиций, то к ним применили стандартное правило: конкурсные песни не должны быть доступны на коммерческих платформах до 1 сентября 2020 года. Таким образом, использование уже опубликованных песен исключено. Ряд стран — участниц Евровидения (в их числе Грузия, Израиль, Нидерланды, Испания, Болгария и некоторые другие) уже объявили о решении отправить на конкурс следующего года тех же представителей, которые были заявлены в 2020-м. В то же время от Швеции, Норвегии, Литвы, Эстонии, Дании и Финляндии будут выступать другие артисты, победители будущих фестивалей и национальных отборов. По поводу участия Little Big на данный момент определённости нет. В интервью нидерландскому бьюти-блогеру NikkieTutorials (Никки де Ягер), опубликованном на официальном канале Евровидения, Илья Прусикин и Софья Таюрская отметили, что решение пока не принято. «Если нас позовут, если ещё раз дадут нам шанс поучаствовать, это будет хорошо. Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то, а для того, чтобы всем вместе провести крутой конкурс. В России очень много достойных ребят», — отметил Прусикин. Также музыканты рассказали, что из выступлений несостоявшихся соперников им больше всего понравились номера представителей Исландии и Литвы. Клипы группы Little Big регулярно набирают десятки миллионов просмотров на YouTube. Предыдущая работа коллектива — Uno, опубликованная на официальном канале конкурса «Евровидение», стала самым популярным видео страницы в марте 2020 года. Число просмотров клипа составило 90 млн. Видеоматериалы участников из других стран показали куда более скромные результаты. Так, в числе самых успешных оказалась литовская поп-группа The Roop, чьё выступление в финале национального отбора привлекло внимание 6,8 млн пользователей. Среди клипов Little Big широкую известность завоевали Skibidi и Faradenza с 406 млн и 229 млн просмотров соответственно. Предпоследнее видео коллектива на данный момент — клип на песню Go Bananas — также показал неплохой результат со 104 млн просмотров.