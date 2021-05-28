«Совершенно исключительные опасения»: организаторы Евровидения приостановят участие Белоруссии в конкурсе

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Яна Ларина, Виктория Беликова
Руководство Европейского вещательного союза (EBU) приостановит членство Белтелерадиокомпании (БТРК). По мнению представителей EBU, действия белорусского вещателя не соответствуют ключевым ценностям организации. БТРК может ответить на претензии в течение двух недель. Членство, в частности, даёт стране право участвовать в Евровидении. Ранее представители Белоруссии были отстранены от конкурса 2021 года, поскольку организаторы обнаружили в тексте их песни политический смысл.
«Совершенно исключительные опасения»: организаторы Евровидения приостановят участие Белоруссии в конкурсе
  • Символика Евровидения — 2021; группа «Галасы 3Места»
  • AFP
  • © AFP / btrc.gov.bd

28 мая в Европейском вещательном союзе (EBU) прошло совещание членов Исполнительного совета. По итогам мероприятия руководители организации приняли решение в ближайшее время приостановить членство белорусского вещателя «Белтелерадиокомпания» (БТРК).

Как следует из сообщения пресс-службы на официальном сайте Европейского вещательного союза, EBU следил за положением СМИ в стране и призывал БТРК придерживаться ключевых ценностей союза — свободы слова, подотчётности и независимости.

«Со времени спорных выборов, состоявшихся прошлым летом, мы ведём кампанию в защиту независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддерживаем журналистов БТРК, которые выступают против вмешательства со стороны властей. Мы также следим за тем, что освещает Белтелерадиокомпания, и доводим свою озабоченность до сведения её руководства», — подчёркивается в сообщении.

Кроме того, EBU обвинил БТРК в том, что на протяжении последних недель «в эфир выходили интервью, полученные, как представляется, под давлением». По оценке руководства EBU, разные материалы вещателя, представленные в эфирах, «вызвали другие серьёзные и совершенно исключительные опасения».

«В свете этих неординарных событий у Исполнительного совета нет другого выхода, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU. У БТРК будет две недели на ответ, прежде чем приостановление вступит в силу», — подытожило руководство Европейского вещательного союза.

Непростые взаимоотношения EBU с Белтелерадиокомпанией проявляются прежде всего в связи с участием страны в Евровидении, которое организует Европейский вещательный союз. Ещё в феврале 2021-го депутат Европарламента от Швеции Карин Карлсбро обратилась к EBU с призывом исключить белорусского вещателя из организации и таким образом запретить представителям страны участвовать в конкурсе.

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По словам Карлсбро, «Государственный телеканал БТРК, который обычно транслирует Евровидение в Белоруссии, принимал активное участие в государственных репрессиях, с которыми столкнулись белорусы». Также она отмечала, что руководитель БТРК Иван Эйсмонт попал в санкционный список Евросоюза в 2020 году.

Депутат инициировала в Европарламенте сбор подписей для обращения в EBU. Она также выступала за то, чтобы европейские медиа прекратили сотрудничество с БТРК.

Тем не менее руководство Европейского вещательного союза на тот момент подчёркивало, что дистанцируется от участия в событиях политической сферы.

Несколько недель спустя стало стало известно, что для участия в 65-м конкурсе «Евровидение» в Роттердаме от Белоруссии была выбрана группа «Галасы 3Места» с песней «Я научу тебя», однако 11 марта Европейский вещательный союз сообщил, что композиция не может быть исполнена на сцене из-за несоответствия правилам шоу. В заявлении организации сказано, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса и может подорвать его репутацию.

Артистам было предложено скорректировать текст композиции или заменить её. Позднее Белтелерадиокомпания, отвечающая за участие страны в Евровидении, представила новую песню, однако и её Европейский вещательный союз не допустил до участия в конкурсе. В конце марта стало известно о решении организаторов конкурса отстранить Белоруссию от соревнования в 2021 году, поскольку сроки предоставления конкурсных треков вышли.

Белорусские музыканты участвуют в Евровидении с 2004 года. Впервые страну представлял поп-дуэт «Александра и Константин» с песней My Galileo. По итогам полуфинала артисты заняли 19-е место и не вошли в финал. Также не повезло участникам следующих двух конкурсов — Анжелике Агурбаш и Полине Смоловой.

Первым финалистом от Белоруссии стал победитель проекта «Фабрика звёзд — 6» Дмитрий Колдун. Композиция Work Your Magic принесла ему шестое место на конкурсе. Этот результат оказался самым высоким для белорусских артистов за всю историю Евровидения. В последующие годы на конкурс от страны отправлялись Руслан Алехно, Никита Алексеев, Тeo, коллектив «3+2» и другие музыканты.

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