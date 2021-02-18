«Следует прекратить всякое сотрудничество»: в Европарламенте призвали отстранить Белоруссию от участия в Евровидении

Депутат Европарламента от Швеции Карин Карлсбро призывает Европейский вещательный союз (EBU) исключить белорусскую телерадиокомпанию БТРК из своих рядов. Карлсбро собирает подписи, чтобы не допустить участия представителей Белоруссии в песенном конкурсе «Евровидение» весной 2021 года. Ранее руководство EBU заостряло внимание на том, что проводимое им мероприятие не имеет отношения к политике.

Депутат Европейского парламента, представительница шведской партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE) Карин Карлсбро предложила исключить Белтелерадиокомпанию (БТРК) из Европейского вещательного союза. Если инициатива будет поддержана EBU, Белоруссия лишится права участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение».

Карлсбро начала сбор подписей членов Европарламента. В дальнейшем подписи будут приложены к письму, адресованному Европейскому вещательному союзу.

Политик подробнее описала свою позицию на Facebook в посте с призывом «Не допустить Белоруссию к участию в Евровидении!».

«Государственный телеканал БТРК, который обычно транслирует «Евровидение» в Белоруссии, принимал активное участие в государственных репрессиях, с которыми столкнулись белорусы, а глава канала Иван Эйсмонт находится в санкционном списке, который ЕС опубликовал в прошлом году», — заявила депутат.

На официальном сайте Карлсбро приводится цитата с призывом разорвать деловые связи с каналом. «Очевидно, что другим европейским медийным компаниям следует прекратить всякое сотрудничество», — подчеркнула она.

В соцсетях Карин Карлсбро также призвала обратить внимание на положение работников СМИ в стране. По её словам, более сотни сотрудников БТРК лишились работы, несколько человек оказались в тюрьме.

«Участие подобной телекомпании в таком торжественном мероприятии, как Евровидение, недопустимо. ЕВС должен продемонстрировать свою позицию по этому делу и отстранить БТРК от участия в конкурсе», — резюмировала Карлсбро.

Ранее лишить телекомпанию права участия в конкурсе пытался «Белорусский фонд культурной солидарности». С соответствующей просьбой сотрудники фонда связались с руководством Европейского вещательного союза. В ответном письме, однако, сообщалось, что EBU выступает против использования Евровидения в политических целях.

«В качестве европейской профессиональной ассоциации общественных СМИ Европейский вещательный союз твёрдо привержен защите свободы слова и ценностей общественных СМИ, в том числе их независимости и подотчётности... Также хочу подчеркнуть, что «Евровидение» — это музыкальный конкурс без какой-либо политической повестки. Мы последовательно и решительно противодействуем стремлению использовать это культурное событие в политических целях», — говорилось в письме за подписью генерального директора Европейского вещательного союза Ноэль Курран.

Вместе с тем Курран подчеркнула, что организация наблюдает за обстановкой в стране. «Мы продолжаем внимательно следить за непростой ситуацией в белорусской медиасфере и решительно осуждаем нападения полиции на местных и иностранных журналистов, освещающих гражданские протесты после президентских выборов», — отметили в EBU.

Кто прогуливал Евровидение

Конкурсанты отстранялись или сами отказывались от участия в Евровидении по самым разным причинам.

В 2005 году на конкурсе планировали дебютировать ливанские музыканты. Компания, отвечавшая за трансляцию шоу на местном телевидении, решила заменить рекламой выступление певца из Израиля. Организаторы конкурса не дали на это согласие, и Ливан отказался от участия в состязании.

В 2009 году в центре скандала оказались музыканты из Грузии. Они планировали представить песню, содержащую высказывание против российской политики. Согласно правилам Евровидения, конкурсанты не могут использовать в своих выступлениях политические или иные призывы. В связи с этим Европейский вещательный союз предложил артистам изменить композицию, но те отказались и не приехали на конкурс.

В 2016 году Европейский вещательный союз за долги отстранил Румынию от участия в Евровидении. По данным СМИ, за восемь лет телеканал TVR задолжал ему €14,5 млн. Ожидалось, что сумма будет выплачена в апреле 2016 года, но этого не произошло.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Годом позже на конкурсе, который проходил в Киеве, не было артистов из России. Это произошло из-за того, что Служба безопасности Украины запретила въезд Юлии Самойловой, выбранной в качестве представительницы страны. Кроме того, российские телеканалы отказались от трансляции Евровидения-2017, вследствие чего поднимался вопрос об отстранении России в 2018 году.

В Евровидении-2020 решила не участвовать Венгрия. Официальная причина не озвучивалась, однако СМИ утверждали, что это произошло из-за выступления на конкурсе артистов нетрадиционной сексуальной ориентации. Как отмечали СМИ, заявление было сделано на фоне усиления политики Будапешта по укреплению семейных ценностей.

В том же году под вопросом оказалось участие в состязании музыкантов из Исландии, поскольку группа Hatari, выступавшая на Евровидении годом ранее, во время оглашения результатов использовала изображения флага Палестины. После шоу Европейский вещательный союз заявил, что подобное поведение противоречит правилам конкурса.

Этот случай вызвал бурную реакцию со стороны некоторых зрителей. Они сочли, что Исландия проявила неуважение к Израилю и самому конкурсу, после чего создали петицию с требованием отстранить Исландию от Евровидения-2020. Заявление подписали более 30 тыс. человек, но исландский коллектив Daði og Gagnamagnið всё равно был допущен к участию. Однако шоу отменили из-за пандемии коронавируса.