Рубежи на замке: тест RT ко Дню пограничника

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RT
28 мая в России отмечают День пограничника. Сейчас охраной государственных рубежей занимаются соответствующие подразделения ФСБ России. Однако за время своего существования служба не раз меняла название, подведомственность и даже функции. А что вы можете вспомнить об истории российских пограничников? Проверьте себя с тестом RT.
Рубежи на замке: тест RT ко Дню пограничника
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

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