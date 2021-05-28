Рубежи на замке: тест RT ко Дню пограничника
28 мая в России отмечают День пограничника. Сейчас охраной государственных рубежей занимаются соответствующие подразделения ФСБ России. Однако за время своего существования служба не раз меняла название, подведомственность и даже функции. А что вы можете вспомнить об истории российских пограничников? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
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