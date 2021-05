От возвращения Дженис до fashion-шоу с участием Бибера: что показали в новой серии «Друзей»

27 мая на HBO Max состоялась премьера специального эпизода сериала «Друзья». Шестеро исполнителей главных ролей — Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу — собрались впервые после съёмок последней серии проекта, вышедшей в 2004 году.

Несмотря на то что новый эпизод — не игровой, артисты вновь прожили часть моментов шоу, зачитав отрывки сценария за столом. Так, Энистон и Швиммер повторили сцену в кофейне, когда Рэйчел и Росс впервые поцеловались. Также вместе с Лизой Кудроу они вспомнили отрывок из эпизода, в котором Фиби узнаёт о романтических отношениях Моники и Чендлера (и чуть не выдаёт их Россу).

Основная часть действия специального эпизода разворачивается в двух локациях. Артисты вместе провели время в павильоне, где были воссозданы декорации сериала (квартира друзей и кафе). Также актёры вспоминали старые добрые времена в формате ток-шоу вместе с Джеймсом Корденом и зрителями. Эту часть эпизода снимали на фоне фонтана, появившегося в заставке сериала.

Артисты, а также создатели «Друзей» Кевин Брайт, Марта Кауффман и Дэвид Крейн порадовали поклонников новыми подробностями о жизни актёров за кадром. Так, стало известно, что на съёмках эпизода, где Чендлер и Джо конкурируют за кресло, Мэтт Леблан неудачно споткнулся о кофейный столик и вывихнул плечо. Поскольку актёру пришлось носить повязку, травму вписали в сюжет — якобы Джо прыгал на кровати. Однако в ту самую злополучную серию изменения не вносили, оставшиеся сцены доснимали позже. Артисты также вспомнили, что перед съёмками того эпизода они не успели обняться, как это делали обычно.

Отвечая на вопрос Кордена об отношениях за пределами съёмочной площадки, Энистон и Швиммер признались, что они нравились друг другу во время работы над первым сезоном. Однако артисты не встречались, поскольку уже были в отношениях.

В свою очередь, Мэттью Перри рассказал, что во время съёмок его очень волновала реакция находившихся в павильоне зрителей. Артист переживал, если публика не смеялась над шутками его героя.

К слову, однажды реакция зрителей сыграла решающую роль в развитии сюжета. По словам Марты Кауффман, кинематографисты не собирались продолжать совместную линию Моники и Чендлера: изначально предполагалась только краткая интрижка в Лондоне. Однако зрители так живо отреагировали на новую пару, что к началу следующего сезона отношения героев пришлось переосмыслить.

Помимо основного актёрского состава, в специальном эпизоде появились и другие артисты: Том Селлек (парень Моники Ричард), Эллиотт Гулд и Кристина Пиклз (родители Моники и Росса), Ларри Хэнкин (сосед мистер Хекклс), Мэгги Уилер (Дженис) и Джеймс Майкл Тайлер (Гантер). Также Энистон и её коллеги отметили вклад знаменитостей, которые фигурировали в эпизодах, в их числе Дэнни Де Вито, Джулия Робертс, Шон Пенн, Брэд Питт и Бен Стиллер.

В шоу вошла нарезка с участием поклонников «Друзей» из разных концов планеты: фанаты цитировали знаковые фразы из сериала. Так, россиянке Виктории, выступившей на фоне Красной Площади, досталась строчка «Could I be wearing anymore clothes?» («Можно ли надеть на себя ещё больше?»). Зрительница сделала отсылку к образу Джо в одежде Чендлера, надев несколько пиджаков и галстуков.

Среди известных фанатов «Друзей» — футболист Дэвид Бекхэм, музыканты южнокорейской группы BTS, лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзай и актёр Кит Харингтон. В спецэпизоде они рассказали о своих любимых сериях. Так, Харингтон подошёл к оценке сериала с позиции профессионала и особо отметил сцену, где Росс, Рэйчел и Чендлер поднимают по лестнице диван. По мнению Харингтона, на бумаге она выглядит просто и именно талантливая актёрская игра делает её очень смешной.

Не обошлось и без любимых поклонниками сериала песен. На шоу прозвучал хит The Rembrandts — I'll Be There for You, который был использован в заставке. Кроме того, Лиза Кудроу исполнила песню Smelly Cat («Драный кот»). К артистке присоединились Леди Гага и госпел-ансамбль.