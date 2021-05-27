Российская поклонница «Друзей» рассказала, как попала в специальный эпизод сериала

Россиянка Виктория Ариничева рассказала RT предысторию своего появления в специальном эпизоде культового сериала «Друзья».

В серии, выложенной телеканалом HBO в четверг, присутствует вставка с поклонниками проекта со всего мира: они на камеру говорят известные фразы из «Друзей». Ариничева на фоне Красной площади и храма Василия Блаженного произнесла фразу «Could I be wearing anymore clothes?» («Можно ли надеть на себя ещё больше?») из второй серии третьего сезона («Эпизод, где никто не готов»). По сюжету Джо после ссоры с Чендлером надевает всю одежду друга.

«Моя коллега знакома с девушкой, которая занималась кастингом этого специального эпизода. Через неё она узнала, что его создатели ищут фанатов сериала по всему миру и предлагают им принять участие в проекте... Она дала контакт, я связалась, прошла кастинг», — объяснила Виктория Ариничева.

Затем россиянку попросили ответить на 14 вопросов по тематике сериала. Там же были известные фразы, которые произносили персонажи.

«Их нужно было воспроизвести, отыграть и плюс ещё исполнить песню из сериала. И сделать это необходимо было обязательно на фоне исторической достопримечательности, знаковой для твоей родной страны», — рассказала девушка.

Она подчеркнула, что фразу «Could I be wearing anymore clothes?» выбирала не сама: участники записывали весь набор фраз целиком, а их было порядка десяти.

«Не знаю, почему они выбрали эту фразу. Может быть, для того, чтобы отразить Джоуи в этом эпизоде: я тоже на себя надела очень много слоёв и сразу пять галстуков брата! Может, так больше никто не оделся», — предположила Ариничева.

Она также призналась, что изначально думала, будто принимает участие в съёмках промокампании выпуска, и не рассчитывала попасть непосредственно в специальный эпизод.

«Сериал я смотрела огромное количество раз, даже стыдно говорить сколько! Раз 20, возможно, за всё время. Ни разу не видела финальный эпизод, потому что не хотела расставаться с персонажами: было очень грустно, не хотела его смотреть. Не могла поверить, что это может закончиться. И если бы кто-то мне 14-летней или 16-летней сказал, что я попаду во Friends: The Reunion, не знаю, что бы со мной было», — заключила поклонница «Друзей».

Специальный эпизод сериала «Друзья» проявился в сети в четверг, 27 мая. Впервые после закрытия проекта в 2004 году Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан вместе собрались перед камерами.