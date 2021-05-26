«Нанесение лёгких телесных повреждений»: полиция сообщила о действующем ордере на арест Мэрилина Мэнсона

Полиция города Гилфорд, штат Нью-Гэмпшир, сообщила о действующем ордере на арест Мэрилина Мэнсона. Артиста обвиняют в нанесении лёгких телесных повреждений видеооператору во время концерта в 2019 году. В случае подтверждения обвинений музыканту грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в размере, не превышающем $2 тыс. Ранее несколько женщин, среди которых актрисы Эсме Бьянко и Эван Рэйчел Вуд, обвинили Мэнсона в физическом и психологическом насилии.

Полиция Гилфорда, штат Нью-Гэмпшир, сообщила о действующем ордере на арест рок-музыканта и актёра Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Хью Уорнер). Его обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в этом городе в августе 2019 года.

«Полиция города Гилфорд имеет действующий ордер на арест Брайана Хью Уорнера, также известного как Мэрилин Мэнсон, в связи с двумя случаями нанесения лёгких телесных повреждений. Ордер связан с инцидентом, произошедшим на площадке Bank of New Hampshire Pavilion в 2019 году», — говорится в заявлении полиции, опубликованном на странице подразделения в Facebook.

Согласно сообщению, ранее Мэнсон был проинформирован о выдаче ордера, однако с тех пор ни он, ни его представители не явились в штат Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на обвинения. В случае подтверждения выдвинутых обвинений Мэрилину Мэнсону грозит тюремное заключение сроком менее одного года и штраф, размер которого не превысит $2 тыс.

Адвокат Мэрилина Мэнсона Говард Кинг в беседе с NBC News назвал обвинения абсурдными. Он напомнил, что его подзащитный часто ведёт себя провокационно на сцене, особенно перед камерой. Кроме того, по словам юриста, нанесение Мэнсоном ущерба оператору не было доказано.

«Дело о правонарушении получило ход после того, как видеооператор площадки потребовал от нас выплатить более $35 тыс. за то, что ему на руку попало немного слюны. Мы попросили предоставить подтверждение предполагаемого ущерба, но ответа не получили», — утверждает Говард Кинг.

В то же время, согласно классификации правонарушений в штате Нью-Гэмпшир, под определение малозначительных административных правонарушений класса «А», в которых обвиняется Мэрилин Мэнсон, попадает в том числе причинение материального ущерба на сумму от $100 до $1 тыс., нападение без отягчающих обстоятельств, хранение небольшого количества запрещённых веществ и сталкинг.

Полиция Гилфорда подчёркивает, что предполагаемые нападения не носят сексуального характера и не имеют отношения к другим обвинениям, выдвинутым против него.

В конце апреля исполнительница роли проститутки Рос в сериале «Игра престолов» Эсме Бьянко подала в суд на Мэрилина Мэнсона. Актриса утверждает, что в течение многолетних отношений с музыкантом она подвергалась физическому, сексуальному, психологическому и эмоциональному насилию.

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Также под обвинения попал бывший менеджер Мэнсона Тони Чиулла. По словам Эсме Бьянко, он нарушил закон о торговле людьми. Актриса утверждает, что в 2009 году её убедили приехать из Лондона в Лос-Анджелес ради съёмок в клипе, который, как выяснилось позже, не был в производстве. Вместо этого ей пришлось остаться в доме Мэнсона. Там её заставляли ходить в нижнем белье, не разрешали есть и спать и давали алкоголь и наркотики. По словам Бьянко, Чиулла следил за ней во время отсутствия Мэнсона.

С обвинениями в адрес музыканта выступила и актриса Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада», «Милдред Пирс»). В 2016 году она сообщала, что подвергалась домашнему насилию и два раза пережила изнасилование, но не называла конкретных имён. Однако 1 февраля 2021-го Вуд заявила, что её насильником был Мэрилин Мэнсон.

«Он начал за мной ухаживать, когда я была подростком, и его надругательство надо мной продолжалось годами. Промыванием мозгов и манипуляциями он добился моего подчинения», — написала актриса на своей странице в Instagram.

Вскоре ещё четыре женщины заявили в соцсетях, что стали жертвами Мэрилина Мэнсона. Они рассказали, что музыкант удерживал их против воли и подвергал физическому и психологическому насилию. По словам обвинительниц, после пережитого они страдают от посттравматического стрессового расстройства.

Из-за скандала звукозаписывающая компания Loma Vista остановила продвижение нового альбома Мэрилина Мэнсона и отказалась от дальнейшего сотрудничества с музыкантом. Кроме того, эпизод с артистом убрали из антологии хорроров «Калейдоскоп ужасов», а авторы сериала «Американские боги» приняли решение вырезать сцены с его участием из серии, которая готовилась к показу.

Мэрилин Мэнсон ответил на выдвинутые против него обвинения в насилии. Он сказал, что вступал в интимные отношения исключительно по обоюдному согласию, а все скандальные заявления в его адрес — «отвратительное искажение реальных событий».