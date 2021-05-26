Якутский хоррор и биография Туве Янссон: главные кинопремьеры недели

В последнюю неделю мая в российский прокат выходит якутский мистический хоррор «Иччи». Также среди отечественных премьер — фестивальный детектив «Последняя «Милая Болгария» и комедия «Играй со мной», дебютная режиссёрская работа актёра Андрея Назимова. Кроме того, на больших экранах можно будет увидеть биографическую ленту «Туве» о придумавшей муми-троллей писательнице Туве Янссон, затрагивающий экологические проблемы триллер «Хищники», криминальный фильм «Амнезия» с Джонатаном Ризом Майерсом и американо-ирландскую драму «Дублинские дебоширы».

«Иччи»

Действие мистического хоррора «Иччи» разворачивается в таинственной якутской деревне. Люди бросили её много лет назад, но не так давно там появились новые жители. В деревню приезжает молодая семья. От соседей её члены узнают о происходивших в тех местах загадочных событиях. Сперва герои не верят мрачным историям, однако вскоре сами становятся свидетелями странных явлений.

Постановкой ленты занимался режиссёр Костас Марсаан. По его словам, фильм отличает неспешное повествование, характеризующее якутские хорроры. Также лента интересна атмосферой и фольклорными элементами.

«Как будто мы едва видим тонкую грань между рациональным и магическим, между местными традициями и пониманием современного мира… При этом, наши предания имеют определённый смысл, передаваясь из поколения в поколение нашими предками. Они не просто пугают, а рассказывают, как человек должен понимать природу и окружающий мир через определённые образы», — утверждает режиссёр.

Ранее Марсаан снял триллер «Мой убийца», ставший первой лентой якутского производства в широком прокате в России.

«Последняя «Милая Болгария»

«Милая Болгария» — сорт яблок, который незадолго до своей смерти вывел отец главного героя, селекционера Леонида Еца. После того, как весь сад гибнет в пожаре, у Леонида осталось лишь одно яблоко — с ним Ец приезжает в Алма-Ату, где ему предстоит не только попытаться возобновить семейное дело, но и раскрыть загадочное исчезновение предыдущего квартиранта.

В основу фильма легла повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». В ней автор анализировал природу своих страхов и хандры. Те же темы отражены в экранизации.

«Фильм посвящён исследованию анатомии меланхолии и депрессии… Было большое удивление у нас, что этот фильм стал актуальным, потому что настроения во многом перекликаются. Но мы думаем, что депрессия пройдёт и яблоня зацветёт», — отмечает режиссёр Алексей Федорченко.

Ранее лента была удостоена приза ММКФ за лучшую режиссуру.

© Кадр из фильма «Последняя «Милая Болгария»

«Туве» (Tove)

Финская писательница и иллюстратор Туве Янссон известна прежде всего благодаря книгам о муми-троллях, написанных в период с 1945-го по 1970 год. Сегодня эти истории изданы более чем на 40 языках. Также Янссон выпустила несколько произведений для взрослых и участвовала в ряде масштабных проектов в качестве художницы.

События биографического фильма «Туве» разворачиваются в послевоенном Хельсинки и охватывают около десяти лет жизни Янссон. Авторы ленты стремились рассказать о её становлении как писательницы. Также в картине уделено много внимания личной жизни героини.

«Мне показалось очень важным сосредоточиться на той части жизни Туве, о которой люди, возможно, ничего не знают. Отношения Туве с Атосом Виртаненом, её первая любовь к женщине, балансирование между карьерой художницы и написанием книг о муми-троллях — всё это породило во мне горячий интерес к её жизни», — говорит режиссёр фильма Зайда Бергрот.

Она подчеркнула, что в этой работе хотела показать «попытки Туве Янссон держать свою эмоциональную жизнь под контролем, стремление быть свободной и независимой как в любви, так и в творчестве».

Главную роль в картине исполнила финская актриса Альма Пёвсти. Российскому зрителю она может быть знакома по драме «Голая бухта», представленной на ММКФ в 2012 году.

© Кадр из фильма «Туве»

«Хищники» (Endangered Species)

Карьера режиссёра, сценариста и продюсера М. Дж. Бассетт началась со съёмки документальных фильмов о природе. Позднее Бассетт заявила о себе как режиссёр хорроров — она работала над такими проектами, как «Сайлент Хилл 2», «Соломон Кейн», «Дикость». В своём новом проекте, снятом в жанре триллер, Бассетт снова говорит о вопросах экологии.

«Это в большей степени приключенческая драма о выживании семьи, нежели привычные для меня резня и хаос, но в то же время это классный фильм с экологическим посылом, чтобы посмотреть во время локдауна», — утверждает постановщица.

По сюжету главный герой вместе с супругой и детьми отправляется в отпуск в Кению, но отдых мечты превращается в кошмар, когда в парке дикой природы их фургон опрокидывает разъярённый носорог. Семейство отправляются на поиски помощи, однако борьба за выживание только начинается — их ждёт встреча с леопардом и гиенами.

«Амнезия» (Awake)

Главный герой фильма попадает в автомобильную аварию, в результате которой полностью теряет память. У него в багажнике находят тело женщины. Мужчина не помнит даже своего имени, а полиция тем временем располагает достаточным количеством улик, чтобы обвинить его в серии убийств. С помощью медсестры, уверенной в невиновности героя, тот бежит из больницы. Вместе они отправляются на место последнего преступления, чтобы найти настоящего убийцу.

Роли в картине исполнили звезда фильмов «Из Парижа с любовью», «Август Раш» и «Матч пойнт» Джонатан Риз Майерс и дочь Клинта Иствуда Франческа. Ранее она появилась в проектах «Фарго», «Твин Пикс» и «Хранилище». Режиссёром картины выступил российский постановщик Александр Черняев («Ирония любви»).

По словам автора портала But Why Tho? Кейт Санчез, фильм снят в духе детективных триллеров 1990-х и начала 2000-х. Кинокритик отмечает, что лента не отличается оригинальностью, однако заслуживает внимания главным образом из-за ярких персонажей и выдающейся игры Майерса.

«Дублинские дебоширы» (Here Are the Young Men)

Американо-ирландская драма «Дублинские дебоширы» основана на одноимённом романе Роба Дойла. Действие разворачивается в Дублине в 2003 году. В центре сюжета — трое старшеклассников. В своё «последнее лето свободы» они решают пуститься во все тяжкие — веселятся на вечеринках, занимаются сексом и пробуют наркотики. Само собой, их действия приводят к трагическим событиям.

Автор Screendaily Аллан Хантер отмечает интересную постановку проекта — режиссёр Оуэн Мэкен использует динамичный монтаж, красные фильтры и размытую фокусировку, «чтобы показать тусовки с наркотиками и стычки в задымленных ночных клубах». При этом кинокритик не оценил идейную составляющую проекта.

«Несмотря на стилистические ловушки, в конце концов возникает старомодная поучительная история, в которой молодые люди вынуждены отвечать за свои поступки и приходят к собственному пониманию хорошего и плохого», — пишет Хантер.

Главные роли в фильме исполнили Дин-Чарльз Чепмен («1917»), Финн Коул («Острые козырьки») и Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»).

«Играй со мной»

Комедия «Играй со мной» — режиссёрский и сценарный дебют актёра Андрея Назимова («Чёрная молния», «Вторжение», «Духless 2»). В фильме рассказывается о буднях начинающего артиста. В надежде построить карьеру герой снимается в рекламе и постоянно ходит на кастинги и прослушивания. На пути к цели он ищет общий язык с более опытными кинематографистами, а также встречает свою любовь.

По словам режиссёра, в основу сюжета легла его личная история: «Эта картина об артисте, который закончил театральный институт и никому не нужен. Моему герою трудно, но несмотря ни на какие сложности он не опускает руки — и находит себя».

Экранной партнёршей Назимова стала Мария Ахметзянова, снимавшаяся в лентах «Молодёжка» и «Триггер». Одну из ролей исполнил Гоша Куценко.