«#Засранка» и «Кровопийцы»: стали известны победители ММКФ
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
В четверг, 29 апреля, состоялось торжественное закрытие 43-го Московского международного кинофестиваля. В ходе церемонии в здании бывшего кинотеатра «Россия» (ныне там располагается Театр мюзикла) были награждены лауреаты смотра.
Главный приз, «Золотого святого Георгия», получила комедия румынского режиссёра Андрея Хуцуляка «#Засранка» (#dogpoopgirl). Сыгравшей в ней актрисе Андрее Грэмоштяну также присудили награду за лучшее исполнение женской роли.
Лента «#Засранка» демонстрирует критический взгляд на современность — время, в которое социальные сети оказывают практически безграничное влияние на умы и поведение людей. За основу сценария картины взят один из первых громких случаев онлайн-буллинга.
Специальный приз жюри ушёл комедии «Кровопийцы» (Blutsauger) немецкого режиссёра Юлиана Радльмайера, известного по фильмам «Самокритика буржуазного пса» и «Зимняя сказка пролетариата». Действие ленты разворачивается в 1920-х годах на курорте в Германии вокруг эксцентричной вампирши и эмигранта из Советского Союза. Несмотря на то что за основу сюжета взяты отношения главных героев, «Кровопийцы» — откровенная сатира, метафорическое высказывание по социально-политическим вопросам.
- © Кадр из фильма «#Засранка»
Награду за лучшую режиссуру забрал россиянин Алексей Федорченко, выпустивший картину «Последняя «Милая Болгария». Фильм в жанре психоаналитического детектива снят по мотивам повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Это произведение сыграло важную роль в жизни писателя. Зощенко приступил к нему в надежде понять причины своей хандры и страхов и освободиться от них. Советская власть сочла повесть «вредной», о чём было заявлено в знаменитом постановлении Центрального Комитета ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Зощенко перестали печатать и лишили средств к существованию.
«Фильм посвящён исследованию анатомии меланхолии и депрессии… Было большое удивление у нас, что этот фильм стал актуальным, потому что настроения во многом перекликаются. Но мы думаем, что депрессия пройдёт и яблоня зацветёт», — подчеркнул Федорченко в ходе церемонии награждения.
Приз за лучшее исполнение мужской роли достался Сохейлу Гханнадану, сыгравшему в иранской картине «Сын» (Pesar) режиссёра Нушин Мераджи.
Лучшим фильмом Конкурса документального кино стала шведская лента режиссёра курдского происхождения Хогира Хирори «Сабайя» (Sabaya). Герои фильма — люди, которые отправились на Ближний Восток, чтобы спасти эксплуатируемых боевиками «Исламского государства»* женщин.
Специальный приз Конкурса документального кино получила «Амурская Голгофа» россиянки Юлии Серьгиной. В картине рассказывается о таксисте, решившем стать «главным народным журналистом» и изменить жизни людей в лучшую сторону.
Приз за лучший фильм конкурса короткометражного кино достался немецкому фильму «Коллеги» (Kollegen) режиссёра Янниса Александера Кифера. Главные герои — плотники, изготавливающие свастики.
Обладателем приза зрительских симпатий стал греческий фильм «Человек Божий» о жизни митрополита Нектария Эгинского. В ленте в числе прочих снялись российский актёр Александр Петров и лауреат «Золотого глобуса» Микки Рурк.
Специальным призом «Верю. Константин Станиславский» был награждён советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист Сергей Никоненко. 16 апреля народному артисту России исполнилось 80 лет.
В конкурсную программу 2021 года вошли 11 лент. На фестивале были представлены Сербия, Греция, Испания, Индия, Япония, Венесуэла, Норвегия, Италия, Китай, Иран и другие страны.
Фильмом открытия стала картина Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев» о подвиге Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Закрывал смотр мюзикл «Кафе моей памяти» совместного производства Финляндии и Франции.
- © Кадр из фильма «Кровопийцы»
Первый смотр был проведён 21 февраля 1935 года в кинотеатре «Ударник». Тогда мероприятие называлось «Советский кинофестиваль в Москве».
За годы существования ММКФ его лауреатами становились Федерико Феллини, Иштван Сабо, Акира Куросава, Кшиштоф Кесьлёвский, Анджей Вайда, Георгий Данелия, Стэнли Крамер, Григорий Чухрай и многие другие. В качестве гостей на фестиваль приезжали Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Питер Финч, Жан Маре, Ив Монтан и Анна Маньяни.
С 1999 года смотр возглавляет кинорежиссёр Никита Михалков.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.