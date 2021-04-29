«#Засранка» и «Кровопийцы»: стали известны победители ММКФ

В Театре мюзикла прошла церемония награждения победителей 43-го Московского международного кинофестиваля. Главный приз получила комедия «#Засранка» румынского режиссёра Андрея Хуцуляка. Сыгравшая в этой ленте Андрея Грэмоштяну была награждена призом за лучшую женскую роль. Аналогичная мужская награда досталась иранцу Сохейлу Гханнадану («Сын»). Создателю российской картины «Последняя «Милая Болгария» Алексею Федорченко вручили приз за режиссуру, а специальный приз жюри забрал немецкий фильм «Кровопийцы».

В четверг, 29 апреля, состоялось торжественное закрытие 43-го Московского международного кинофестиваля. В ходе церемонии в здании бывшего кинотеатра «Россия» (ныне там располагается Театр мюзикла) были награждены лауреаты смотра.

Главный приз, «Золотого святого Георгия», получила комедия румынского режиссёра Андрея Хуцуляка «#Засранка» (#dogpoopgirl). Сыгравшей в ней актрисе Андрее Грэмоштяну также присудили награду за лучшее исполнение женской роли.

Лента «#Засранка» демонстрирует критический взгляд на современность — время, в которое социальные сети оказывают практически безграничное влияние на умы и поведение людей. За основу сценария картины взят один из первых громких случаев онлайн-буллинга.

Специальный приз жюри ушёл комедии «Кровопийцы» (Blutsauger) немецкого режиссёра Юлиана Радльмайера, известного по фильмам «Самокритика буржуазного пса» и «Зимняя сказка пролетариата». Действие ленты разворачивается в 1920-х годах на курорте в Германии вокруг эксцентричной вампирши и эмигранта из Советского Союза. Несмотря на то что за основу сюжета взяты отношения главных героев, «Кровопийцы» — откровенная сатира, метафорическое высказывание по социально-политическим вопросам.

© Кадр из фильма «#Засранка»

Награду за лучшую режиссуру забрал россиянин Алексей Федорченко, выпустивший картину «Последняя «Милая Болгария». Фильм в жанре психоаналитического детектива снят по мотивам повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Это произведение сыграло важную роль в жизни писателя. Зощенко приступил к нему в надежде понять причины своей хандры и страхов и освободиться от них. Советская власть сочла повесть «вредной», о чём было заявлено в знаменитом постановлении Центрального Комитета ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Зощенко перестали печатать и лишили средств к существованию.

«Фильм посвящён исследованию анатомии меланхолии и депрессии… Было большое удивление у нас, что этот фильм стал актуальным, потому что настроения во многом перекликаются. Но мы думаем, что депрессия пройдёт и яблоня зацветёт», — подчеркнул Федорченко в ходе церемонии награждения.

Приз за лучшее исполнение мужской роли достался Сохейлу Гханнадану, сыгравшему в иранской картине «Сын» (Pesar) режиссёра Нушин Мераджи.

Лучшим фильмом Конкурса документального кино стала шведская лента режиссёра курдского происхождения Хогира Хирори «Сабайя» (Sabaya). Герои фильма — люди, которые отправились на Ближний Восток, чтобы спасти эксплуатируемых боевиками «Исламского государства»* женщин.

Специальный приз Конкурса документального кино получила «Амурская Голгофа» россиянки Юлии Серьгиной. В картине рассказывается о таксисте, решившем стать «главным народным журналистом» и изменить жизни людей в лучшую сторону.

Приз за лучший фильм конкурса короткометражного кино достался немецкому фильму «Коллеги» (Kollegen) режиссёра Янниса Александера Кифера. Главные герои — плотники, изготавливающие свастики.

Обладателем приза зрительских симпатий стал греческий фильм «Человек Божий» о жизни митрополита Нектария Эгинского. В ленте в числе прочих снялись российский актёр Александр Петров и лауреат «Золотого глобуса» Микки Рурк.

Специальным призом «Верю. Константин Станиславский» был награждён советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист Сергей Никоненко. 16 апреля народному артисту России исполнилось 80 лет.

В конкурсную программу 2021 года вошли 11 лент. На фестивале были представлены Сербия, Греция, Испания, Индия, Япония, Венесуэла, Норвегия, Италия, Китай, Иран и другие страны.

Фильмом открытия стала картина Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев» о подвиге Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Закрывал смотр мюзикл «Кафе моей памяти» совместного производства Финляндии и Франции.

© Кадр из фильма «Кровопийцы»

Первый смотр был проведён 21 февраля 1935 года в кинотеатре «Ударник». Тогда мероприятие называлось «Советский кинофестиваль в Москве».

За годы существования ММКФ его лауреатами становились Федерико Феллини, Иштван Сабо, Акира Куросава, Кшиштоф Кесьлёвский, Анджей Вайда, Георгий Данелия, Стэнли Крамер, Григорий Чухрай и многие другие. В качестве гостей на фестиваль приезжали Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Питер Финч, Жан Маре, Ив Монтан и Анна Маньяни.

С 1999 года смотр возглавляет кинорежиссёр Никита Михалков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.