«Предвзятое» жюри и обвинение в употреблении наркотиков: что омрачило финал Евровидения-2021

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Александра Гордеева, Ксения Калинкина
По итогам финала Евровидения-2021 болельщики широко обсуждают голосование профессионального жюри: зрители отмечают, что оценки зачастую распределялись по принципу «добрососедства». Не понравилось пользователям соцсетей и поведение британской телеведущей Аманды Холден, допустившей пренебрежительное высказывание в отношении французского и нидерландского языков. Кроме того, финал омрачил скандал вокруг победителей: солиста итальянской группы Måneskin обвинили в употреблении наркотиков прямо во время конкурса. Европейский вещательный союз был вынужден сделать заявление по этому поводу.
«Предвзятое» жюри и обвинение в употреблении наркотиков: что омрачило финал Евровидения-2021
  • Reuters

В ночь на 23 мая в Роттердаме состоялся финал Евровидения-2021. Шоу прошло без эксцессов, однако у зрителей остались вопросы к его организаторам. В частности, в соцсетях обсуждается так называемое блоковое голосование (или соседский принцип голосования), которым, по мнению зрителей, руководствовалось профессиональное жюри многих стран.

В частности, 12 баллами между собой обменялись Греция и Кипр. Сербия получила высшую оценку от Северной Македонии, Молдавия (за которую выступала подопечная Филиппа Киркорова Наталия Гордиенко) — от России и Болгарии.

Судейские коллегии России и Украины, в свою очередь, не присудили друг другу ни одного балла — хотя в рамках зрительского голосования Россия отдала украинскому коллективу Go_A семь баллов, а Украина присудила четыре балла Маниже Сангин.

В воскресенье член украинского профессионального жюри Игорь Кондратюк и вовсе заявил, что оргкомитет конкурса должен принять решение о запрете Украине и России оценивать выступления друг друга.

«Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины, — написал Кондратюк в своей колонке. — Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)».

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в беседе с RT отметил, что в истории пока не было случаев, связанных с лишением какой-либо страны права оценивать конкурентов на Евровидении.

«Мне кажется, если страна участвует в конкурсе, она должна принимать правила игры, которые едины для всех, и не требовать для себя каких-либо преференций. Но здесь опять же всё остаётся на усмотрение оргкомитета... Мяч сейчас на их стороне, и очень бы хотелось, чтобы эта ситуация была разрешена максимально благоразумно», — сказал Легостаев.

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Он подчеркнул, что все хотели бы оставить музыку вне политики, однако сегодня это очень сложно.

«Так или иначе вся новостная повестка на музыку очень давит — и на артистов, и на критиков, и на тех, кто продвигает музыку в том числе. Подобные ситуации возникали и будут возникать, потому что обстановка в последнее время довольно напряжённая в международных отношениях, от этого никуда не деться», — сказал критик.

По его мнению, в вопросах, касающихся выставления оценок участникам Евровидения, право устанавливать правила разумно отдать оргкомитету конкурса.

«Это они должны разобраться, как рулить этим прекрасным конкурсом... и понять, что будет идеально для того, чтобы люди смотрели этот конкурс, участвовали в нём, получали от него удовольствие и по возможности пытались абстрагироваться от «горячих новостей», когда они слушают музыку и смотрят музыкальные фестивали», — заявил Легостаев.

Также в сети широко обсуждается скандал вокруг победителей Евровидения-2021, итальянской группы Måneskin. В ходе трансляции солист коллектива Дамиано Давид склонился над столиком, из-за чего у некоторых зрителей возникло подозрение, что он употребляет наркотики.

В ходе пресс-конференции по итогам конкурса Давид поспешил объяснить, что всего лишь собирал осколки стакана, который разбил его коллега Томас Раджи. Тем не менее с официальным заявлением по данному вопросу выступил Европейский вещательный союз (EBU).

«Мы в курсе предположений, возникших вокруг видео с победителями песенного конкурса «Евровидение» из Италии, записанного вчера вечером в «зелёной комнате». Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, и певец, о котором идёт речь, по возвращении домой пройдёт добровольную проверку на наркотики. Соответствующий запрос поступил с их стороны вчера вечером, но Европейский вещательный союз не мог сразу же организовать такую проверку», — говорится в заявлении.

В EBU подчеркнули, что коллектив, их менеджер и глава делегации уверили организаторов конкурса в отсутствии наркотиков в «зелёной комнате».

«Европейский вещательный союз может подтвердить, что впоследствии при осмотре места событий было обнаружено битое стекло. Мы продолжаем внимательно изучать видеоматериалы и будем своевременно сообщать дальнейшую информацию», — пообещали зрителям.

А британские СМИ обсуждают поведение на конкурсе телеведущей Аманды Холден, которая объявляла результаты голосования от Великобритании. В своей речи Холден акцентировала внимание на себе, а также произнесла фразу, вызвавшую негодование пользователей сети.

«Bon Soir. Goedenavond, — поздоровалась телеведущая. А затем продолжила речь на родном английском языке. — Это «добрый вечер» на французском и нидерландском, хотя я вообще без понятия, где какой».

Соотечественники раскритиковали её поведение.

«Главным фиаско на конкурсе стали не нулевые баллы, а наглядная демонстрация Амандой Холден того, почему Европа считает нас высокомерной нацией, сильно переоценивающей собственную значимость, и почему за нас никто и никогда не будет голосовать», — отметил актёр Тристан Джеммилл.

Представитель Великобритании Джеймс Ньюман, выступавший с песней Embers («Угольки»), не получил ни одного балла ни от профессионального жюри, ни по результатам зрительского голосования.

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