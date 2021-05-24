«Предвзятое» жюри и обвинение в употреблении наркотиков: что омрачило финал Евровидения-2021

По итогам финала Евровидения-2021 болельщики широко обсуждают голосование профессионального жюри: зрители отмечают, что оценки зачастую распределялись по принципу «добрососедства». Не понравилось пользователям соцсетей и поведение британской телеведущей Аманды Холден, допустившей пренебрежительное высказывание в отношении французского и нидерландского языков. Кроме того, финал омрачил скандал вокруг победителей: солиста итальянской группы Måneskin обвинили в употреблении наркотиков прямо во время конкурса. Европейский вещательный союз был вынужден сделать заявление по этому поводу.

В ночь на 23 мая в Роттердаме состоялся финал Евровидения-2021. Шоу прошло без эксцессов, однако у зрителей остались вопросы к его организаторам. В частности, в соцсетях обсуждается так называемое блоковое голосование (или соседский принцип голосования), которым, по мнению зрителей, руководствовалось профессиональное жюри многих стран.

В частности, 12 баллами между собой обменялись Греция и Кипр. Сербия получила высшую оценку от Северной Македонии, Молдавия (за которую выступала подопечная Филиппа Киркорова Наталия Гордиенко) — от России и Болгарии.

Судейские коллегии России и Украины, в свою очередь, не присудили друг другу ни одного балла — хотя в рамках зрительского голосования Россия отдала украинскому коллективу Go_A семь баллов, а Украина присудила четыре балла Маниже Сангин.

В воскресенье член украинского профессионального жюри Игорь Кондратюк и вовсе заявил, что оргкомитет конкурса должен принять решение о запрете Украине и России оценивать выступления друг друга.

«Как по мне, оргкомитет Евровидения должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины, — написал Кондратюк в своей колонке. — Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)».

Музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев в беседе с RT отметил, что в истории пока не было случаев, связанных с лишением какой-либо страны права оценивать конкурентов на Евровидении.

«Мне кажется, если страна участвует в конкурсе, она должна принимать правила игры, которые едины для всех, и не требовать для себя каких-либо преференций. Но здесь опять же всё остаётся на усмотрение оргкомитета... Мяч сейчас на их стороне, и очень бы хотелось, чтобы эта ситуация была разрешена максимально благоразумно», — сказал Легостаев.

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Он подчеркнул, что все хотели бы оставить музыку вне политики, однако сегодня это очень сложно.

«Так или иначе вся новостная повестка на музыку очень давит — и на артистов, и на критиков, и на тех, кто продвигает музыку в том числе. Подобные ситуации возникали и будут возникать, потому что обстановка в последнее время довольно напряжённая в международных отношениях, от этого никуда не деться», — сказал критик.

По его мнению, в вопросах, касающихся выставления оценок участникам Евровидения, право устанавливать правила разумно отдать оргкомитету конкурса.

«Это они должны разобраться, как рулить этим прекрасным конкурсом... и понять, что будет идеально для того, чтобы люди смотрели этот конкурс, участвовали в нём, получали от него удовольствие и по возможности пытались абстрагироваться от «горячих новостей», когда они слушают музыку и смотрят музыкальные фестивали», — заявил Легостаев.

Мне кажется, что если Евровидение действительно должно служить цели объединения Европы, то голосования жюри надо выпиливать. — %username% (@NovostiMagazina) May 22, 2021

Также в сети широко обсуждается скандал вокруг победителей Евровидения-2021, итальянской группы Måneskin. В ходе трансляции солист коллектива Дамиано Давид склонился над столиком, из-за чего у некоторых зрителей возникло подозрение, что он употребляет наркотики.

В ходе пресс-конференции по итогам конкурса Давид поспешил объяснить, что всего лишь собирал осколки стакана, который разбил его коллега Томас Раджи. Тем не менее с официальным заявлением по данному вопросу выступил Европейский вещательный союз (EBU).

«Мы в курсе предположений, возникших вокруг видео с победителями песенного конкурса «Евровидение» из Италии, записанного вчера вечером в «зелёной комнате». Группа решительно опровергла обвинения в употреблении наркотиков, и певец, о котором идёт речь, по возвращении домой пройдёт добровольную проверку на наркотики. Соответствующий запрос поступил с их стороны вчера вечером, но Европейский вещательный союз не мог сразу же организовать такую проверку», — говорится в заявлении.

В EBU подчеркнули, что коллектив, их менеджер и глава делегации уверили организаторов конкурса в отсутствии наркотиков в «зелёной комнате».

«Европейский вещательный союз может подтвердить, что впоследствии при осмотре места событий было обнаружено битое стекло. Мы продолжаем внимательно изучать видеоматериалы и будем своевременно сообщать дальнейшую информацию», — пообещали зрителям.

Some of you are such SORE LOSERS, you can CLEARLY see he's just celebrating with his fists clenched, he's definitely not doing drugs. You can't even let us celebrate in peace. Embarrassing. #Eurovisionpic.twitter.com/KN5WBxNzba — Andrea (@ANDREAESCIT) May 22, 2021

А британские СМИ обсуждают поведение на конкурсе телеведущей Аманды Холден, которая объявляла результаты голосования от Великобритании. В своей речи Холден акцентировала внимание на себе, а также произнесла фразу, вызвавшую негодование пользователей сети.

«Bon Soir. Goedenavond, — поздоровалась телеведущая. А затем продолжила речь на родном английском языке. — Это «добрый вечер» на французском и нидерландском, хотя я вообще без понятия, где какой».

Соотечественники раскритиковали её поведение.

«Главным фиаско на конкурсе стали не нулевые баллы, а наглядная демонстрация Амандой Холден того, почему Европа считает нас высокомерной нацией, сильно переоценивающей собственную значимость, и почему за нас никто и никогда не будет голосовать», — отметил актёр Тристан Джеммилл.

Представитель Великобритании Джеймс Ньюман, выступавший с песней Embers («Угольки»), не получил ни одного балла ни от профессионального жюри, ни по результатам зрительского голосования.