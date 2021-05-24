Синекдоха, трагедия, антитеза: смогли бы ли вы сдать ЕГЭ по литературе
Скоро ученики 11-х классов будут сдавать ЕГЭ. Те из них, кто собирается поступать в вузы на филологические факультеты или отделения журналистики, в качестве предмета по выбору наверняка предпочтут литературу. Сможете ли вы ответить на несколько вопросов, которые раньше встречались в заданиях Единого государственного экзамена по этому предмету? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
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