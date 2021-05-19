Вопросы прошлого: тест RT с заданиями из ЕГЭ по истории

Приближается пора сдачи Единого государственного экзамена, недавно были представлены пробные варианты тестов по всем предметам. В прошлом году история была вторым по популярности гуманитарным предметом на выбор — экзамен по этой дисциплине сдавали 16,6% выпускников. А сможете ли вы решить несколько заданий в формате ЕГЭ? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков