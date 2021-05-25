«Он не мог обрести себя»: жизнь и смерть Олега Даля

25 мая исполняется 80 лет со дня рождения советского актёра театра и кино Олега Даля. Ещё в студенческие годы артист исполнил заметную роль в фильме «Мой младший брат». Также он запомнился аудитории по лентам «Женя, Женечка и «Катюша», «Старая, старая сказка», «Плохой хороший человек», «Король Лир» и другим. Несмотря на популярность у зрителей, у Даля не было никаких званий. Артист ушёл из жизни в возрасте 39 лет.

Актёр театра и кино Олег Даль родился 25 мая 1941 года в городе Люблино (сейчас — один из районов Москвы). В детстве Даль мечтал стать лётчиком, но понимал, что здоровье (слабое сердце) не позволит ему добиться цели.

Уже в школьные годы он задумался об актёрской профессии. В частности, Даль хотел когда-нибудь сыграть Печорина. Правда, и здесь не обошлось без трудностей: у будущего актёра были проблемы с дикцией. Но в конечном счёте он с ними справился.

После школы Олег Даль поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина на курс Николая Анненкова. Вместе с Далем учились Михаил Кононов, Виталий Соломин, Михаил Кокшенов, Виктор Павлов.

Ещё в студенческие годы Олег Даль получил свой «Звёздный билет». Именно так называлась книга Василия Аксёнова, которая легла в основу фильма «Мой младший брат». Во время съёмок режиссёр Александр Зархи забирал Даля и Александра Збруева с занятий.

Кадр из фильма «Мой младший брат»

© Кадр из фильма «Мой младший брат» (1962)

По воспоминаниям оператора Анатолия Петрицкого, уже тогда начало проявляться пристрастие Даля к алкоголю. Однако артист держался в рамках приличия и не доставлял съёмочной группе больших неудобств. Коллеги по фильму отмечали, что Олег Даль был самым ярким из троицы молодых актёров, снимавшихся в ленте (компанию им со Збруевым составил Андрей Миронов).

В работе над первым фильмом Даль показал и другую сторону своего характера. Зархи заметил, что молодой актёр даже режиссёра мог подчинить своей воле. Олег Даль пренебрегал общественным мнением, субординацией и дисциплиной. Он не видел нужды притворяться и предпочитал, даже будучи в образе, проявлять собственную индивидуальность, а не изображать героя. Даль не мог повторить одну и ту же манеру игры в разных дублях и даже выступал против грима.

«У него такая полная раскованность человеческих чувств: хочу вот быть таким, каким я в данный момент себя чувствую... Вот этой дисциплины человеческой и подчинённости каким-то условностям в нём не было», — рассказывал Александр Зархи.

После выпуска из легендарной «Щепки» Даль присоединился к труппе театра «Современник», которым руководил Олег Ефремов. В то время в «Современнике» служила актриса Нина Дорошина, с которой Олег Даль также встречался на съёмках фильма «Первый троллейбус». Артисты поженились в 1963 году, однако прямо во время свадьбы произошёл конфликт с участием Ефремова, у которого был роман с Дорошиной. Семейный союз просуществовал недолго.

Вторая жена Олега Даля — Татьяна Лаврова — также служила в «Современнике». И этот брак тоже оказался недолговечным.

В театре у Даля ролей было не много, да и те преимущественно второго плана. В 1968 году артист сыграл Ваську Пепла в спектакле по пьесе Максима Горького «На дне». Актёр конфликтовал с руководством и артистами, несколько раз уходил из театра и возвращался. Ему не нравился репертуар из спектаклей с ярко выраженной идеологической составляющей.

Современники отмечали выдающийся талант артиста. Он мог выйти на сцену с травмой и больше переживал за судьбу спектакля, чем за собственное здоровье. По воспоминаниям друзей, Олег Даль употреблял алкоголь, чтобы справиться с постоянным эмоциональным напряжением. Актёр сменил не одну сцену.

«Олег предлагал свои варианты, но творчески недалёким людям это всегда мешает. А подавлять своё творческое «я» ему было сложно. Он был человеком, который не мог найти себе места, и отсюда все его метания: «Современник», МХАТ, ленинградский «Ленком», Театр на Малой Бронной... А под конец жизни — преподавание во ВГИКе. Он не принимал ложь и неискренность. Он не мог обрести себя», — считает Александр Збруев.

Даль создал немало выдающихся образов в кино. Среди них — Женя Колышкин («Женя, Женечка и «Катюша») и Евгений Соболевский («Хроника пикирующего бомбардировщика»). Он снялся в ряде картин Надежды Кошеверовой, которая, по воспоминаниям Людмилы Гурченко, иногда даже прощала актёру срыв съёмок.

Кадр из фильма «Женя, Женечка и «Катюша»

© Кадр из фильма «Женя, Женечка и «Катюша» (1967)

Благодаря Кошеверовой Даль получил роль шута в фильме Григория Козинцева «Король Лир». Во время съёмок артист встретил монтажёра Елизавету Апраксину. Они сыграли свадьбу в 1969 году и были вместе до самой смерти актёра.

В ленте «Плохой хороший человек» по повести А.П. Чехова «Дуэль» Олег Даль снимался вместе с Владимиром Высоцким. Первый играл Лаевского, второй — фон Корена. Съёмки проходили непросто: режиссёр Евгений Татарский вспоминал, что ему приходилось следить за Далем, чтобы тот к началу смены был трезвым.

Даль и Высоцкий поддерживали отношения за пределами съёмочной площадки практически до самой смерти музыканта. Оба страдали от алкогольной зависимости и безуспешно пытались от неё избавиться, в том числе «зашиваясь».

В 1973 году вышла картина «Земля Санникова», где Даль исполнил роль Крестовского, предназначавшуюся Высоцкому. Того отстранили от съёмок после трансляции песен по иностранному радио.

Владимир Высоцкий скончался в июле 1980-го, и Олег Даль тяжело переживал утрату. Он открыто говорил, что вскоре последует за другом. Так и произошло.

Владимир Мотыль сопоставлял роль Олега Даля в советской культуре с вкладом Владимира Высоцкого, Павла Луспекаева и Петра Алейникова. «Этот след несоизмерим с их прижизненным положением в обществе, когда рядом с ними титулами «народных» величали никому не известных ремесленников. Случайно ли, что непосредственная причина безвременной гибели каждого из названных актёров оказывалась, в общем, одна и та же? В её основе — горечь, залитая горькой», — отмечал режиссёр.

По воспоминаниям Мотыля, некоторые коллеги по цеху предлагали Далю алкоголь из ревности к его успеху и таланту. Хотя актёра любила публика, его вклад в кинематограф не был отмечен званием народного или заслуженного артиста.

В 1974 году Олег Даль совместно с Галиной Волчек поставил спектакль «Принцесса и дровосек». Артист интересовался режиссурой и в 1976 году поступил во ВГИК на Высшие режиссёрские курсы, где его мастером был Иосиф Хейфиц. Однако Даль так и не окончил обучение.

Олег Даль

РИА Новости

© Борис Елин

Во второй половине 1970-х у Даля были непростые отношения с кинематографистами. Его звали сниматься в фильмах видных режиссёров, но артист отклонил ряд предложений. В ответ руководство «Мосфильма» выпустило запрет на съёмки Даля на три года. В своём дневнике артист ругал чиновников и управленцев и переживал, что «искусства остаётся всё меньше».

«Главное ощущение от него — свободы. Свободы. Раскованности. Той самой внутренней, драгоценнейшей свободы, которая была отброшена напрочь нашим обществом, интеллигенцией, которая вытравлялась в течение десятков и десятков лет. Из нашего общества и нашей системы. Это в крови… было в нём заложено», — вспоминал сценарист и режиссёр Леонид Агранович, который снимал Даля в своём фильме «Человек, который сомневается».

По мнению Александра Зархи, Даль не умел «приспосабливаться к существующим нормам человеческого бытия».

Партнёрша актёра по картине «Человек, который сомневается» Лариса Виккел рассказывала, что летом 1980 года Даль, с его слов, не употреблял алкоголь и чувствовал себя независимым — в том числе потому что недоброжелатели больше не «измывались» над ним из-за пагубного пристрастия.

По воспоминаниям современников, незадолго до смерти Олег Даль испытывал очевидные проблемы со здоровьем. Артист перенёс пневмонию, сильно похудел. Тем не менее он продолжал играть в театре и сниматься в кино.

В начале марта 1981 года Даль был в Киеве на кинопробах: он претендовал на роль в комедии «Яблоко на ладони». По одной из версий, актёр принял алкоголь, зная, что это приведёт к летальному исходу. Знакомые и друзья артиста утверждают, что он говорил о смерти и прощался с окружающими.

Так, Леонид Марков, который также планировал сниматься в ленте, рассказывал, что Даль попрощался с ним словами «Ну, вот... Пошел к себе в номер умирать!..» По свидетельству Валентина Гафта, в день смерти артист сказал ему не «до свидания», а «прощай».

Олега Даля обнаружили в гостиничном номере 3 марта 1981 года. Причиной его смерти считается остановка сердца. Позже стало известно, что артист собрал заработанные средства, которые несколько облегчили положение его жены после его кончины.