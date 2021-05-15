От оперы до перформанса: десять онлайн-событий «Ночи музеев»

15 мая в России состоится акция «Ночь музеев», в которой примут участие площадки со всей страны. Ряд мероприятий будет доступен онлайн жителям любого региона. Так, дистанционно в Русском музее и Государственном музее Востока расскажут о работе экспертов в области искусства, в Государственном музее Южного Урала пройдёт исторический показ мод, а в палатах Псковского Кремля покажут фрагмент оперы. Об этих и других интересных событиях в рамках «Ночи музеев» — в материале RT.

Псковский кремль, Псков

В Приказной палате Псковского Кремля представят реконструкцию третьего акта оперы «Начальное управление Олега». Либретто написала императрица Екатерина Великая, а музыку сочинили композиторы Василий Пашкевич, Джузеппе Сарти и Карло Каноббио. Опера прозвучит в исполнении преподавателей Псковского областного колледжа искусств. Одна из героинь постановки — княгиня Ольга, чья фигура особенно важна для истории и культуры города.

Государственный исторический музей Южного Урала, Челябинск

В Государственном историческом музее Южного Урала состоится открытие выставки «Мода и стиль. История и современность». Частью программы станет историческое дефиле, где покажут наряды разных эпох, от 1736 года (тогда был основан Челябинск) до революции. По словам организаторов, модели продемонстрируют как современные реплики костюмов, так и подлинные винтажные предметы. Также зрители смогут увидеть разработки современных дизайнеров.

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Государственный музей Востока, Москва

В группе Музея Востока в социальной сети «Вконтакте» пройдёт трансляция, в ходе которой куратор выставки «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров» Полина Коротчикова побеседует с сотрудниками отдела научной реставрации, занимавшимися подготовкой предметов иранского искусства конца XVIII — начала XX веков к экспозиции.

После на официальной странице музея в соцсети «Одноклассники» будет доступна трансляция концерта этно-коллектива Dara Yara Project. Мария Комыса выступит с хореографической композицией на основе индийских, андалусских и арабских танцевальных традиций.

Русский музей, Санкт-Петербург

В Русском музее зрителей онлайн-трансляции приглашают посетить лабораторию технологических исследований, которая работает с 1970 года. Сотрудники отдела имеют как искусствоведческое, так и техническое образование. В лаборатории ежедневно проводятся экспертизы и исследования и время от времени совершаются значимые научные открытия.

Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Александр Гальперин

Дом-музей имени Александра Кищенко, Воронежская область

Богучарский районный историко-краеведческий музей в Воронежской области предлагает вниманию пользователей сети трансляцию с тематической выставки «Путешествие в прошлое. Назад в СССР». В экспозиции собраны костюмы и предметы быта ушедшей эпохи.

Кинотеатр «Москва», Севастополь

Севастопольский кинотеатр «Москва» станет площадкой для спецпроекта художницы Даши Рыбиной «Мой внутренний музей». Зрители смогут увидеть, как создаётся произведение искусства в особой технике автора, узнать детали творческого процесса и посмотреть интервью с художницей.

Музей Новосибирска, Новосибирск

С вечера 15 мая на YouTube-канале учреждения будут проходить прямые включения с восьми площадок музея. Каждая из них представляет программу, посвящённую конкретному десятилетию в жизни города.

В музее Железнодорожного района пройдёт поэтический вечер в стиле Серебряного века, а в Дзержинском районе гостям предложат квест по популярной культуре 1990-х.

В рамках трансляции выступят известные жители города, которые поделятся своими воспоминаниями; также будет представлена кинохроника и дополняющие образы эпох музыкальные произведения.

ГМИИ имени Пушкина, Москва

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина телеведущий и актёр Антон Комолов представит выставку «Не живопись». Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина». В экспозиции собрано более семи десятков работ выдающихся художников с мировым именем — Анри Матисса, Пабло Пикассо, Фернана Леже и других — однако это не знаменитые полотна, а текстиль и керамика.

Главное здание Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина в Москве

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Музей технической мысли «Марфа Посадница», Владимирская область

В «Доме Морозовых», который является частью комплекса Гороховецкого историко-архитектурного музея, запланировано шоу световых картин «Перформанс в музее». Художники-аниматоры будут рисовать на специальном холсте в реальном времени. Секреты создания картин с помощью света раскроют на мастер-классе.

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Белгород

В рамках акции «Ночь музеев» Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама покажет программу «Поющая броня». Сотрудники площадки проведут экскурсию по экспозиции «Оружия победы» и расскажут о жизни и боевом пути тех, кто внёс вклад в победу в Великой Отечественной войне. Также запланирована музыкальная программа.