От оперы до перформанса: десять онлайн-событий «Ночи музеев»
- РИА Новости
Псковский кремль, Псков
В Приказной палате Псковского Кремля представят реконструкцию третьего акта оперы «Начальное управление Олега». Либретто написала императрица Екатерина Великая, а музыку сочинили композиторы Василий Пашкевич, Джузеппе Сарти и Карло Каноббио. Опера прозвучит в исполнении преподавателей Псковского областного колледжа искусств. Одна из героинь постановки — княгиня Ольга, чья фигура особенно важна для истории и культуры города.
Государственный исторический музей Южного Урала, Челябинск
В Государственном историческом музее Южного Урала состоится открытие выставки «Мода и стиль. История и современность». Частью программы станет историческое дефиле, где покажут наряды разных эпох, от 1736 года (тогда был основан Челябинск) до революции. По словам организаторов, модели продемонстрируют как современные реплики костюмов, так и подлинные винтажные предметы. Также зрители смогут увидеть разработки современных дизайнеров.
Государственный музей Востока, Москва
В группе Музея Востока в социальной сети «Вконтакте» пройдёт трансляция, в ходе которой куратор выставки «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров» Полина Коротчикова побеседует с сотрудниками отдела научной реставрации, занимавшимися подготовкой предметов иранского искусства конца XVIII — начала XX веков к экспозиции.
После на официальной странице музея в соцсети «Одноклассники» будет доступна трансляция концерта этно-коллектива Dara Yara Project. Мария Комыса выступит с хореографической композицией на основе индийских, андалусских и арабских танцевальных традиций.
Русский музей, Санкт-Петербург
В Русском музее зрителей онлайн-трансляции приглашают посетить лабораторию технологических исследований, которая работает с 1970 года. Сотрудники отдела имеют как искусствоведческое, так и техническое образование. В лаборатории ежедневно проводятся экспертизы и исследования и время от времени совершаются значимые научные открытия.
- Посетители у входа в здание Русского музея в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Дом-музей имени Александра Кищенко, Воронежская область
Богучарский районный историко-краеведческий музей в Воронежской области предлагает вниманию пользователей сети трансляцию с тематической выставки «Путешествие в прошлое. Назад в СССР». В экспозиции собраны костюмы и предметы быта ушедшей эпохи.
Кинотеатр «Москва», Севастополь
Севастопольский кинотеатр «Москва» станет площадкой для спецпроекта художницы Даши Рыбиной «Мой внутренний музей». Зрители смогут увидеть, как создаётся произведение искусства в особой технике автора, узнать детали творческого процесса и посмотреть интервью с художницей.
Музей Новосибирска, Новосибирск
С вечера 15 мая на YouTube-канале учреждения будут проходить прямые включения с восьми площадок музея. Каждая из них представляет программу, посвящённую конкретному десятилетию в жизни города.
В музее Железнодорожного района пройдёт поэтический вечер в стиле Серебряного века, а в Дзержинском районе гостям предложат квест по популярной культуре 1990-х.
В рамках трансляции выступят известные жители города, которые поделятся своими воспоминаниями; также будет представлена кинохроника и дополняющие образы эпох музыкальные произведения.
ГМИИ имени Пушкина, Москва
В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина телеведущий и актёр Антон Комолов представит выставку «Не живопись». Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина». В экспозиции собрано более семи десятков работ выдающихся художников с мировым именем — Анри Матисса, Пабло Пикассо, Фернана Леже и других — однако это не знаменитые полотна, а текстиль и керамика.
- Главное здание Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина в Москве
- РИА Новости
- © Сергей Пятаков
Музей технической мысли «Марфа Посадница», Владимирская область
В «Доме Морозовых», который является частью комплекса Гороховецкого историко-архитектурного музея, запланировано шоу световых картин «Перформанс в музее». Художники-аниматоры будут рисовать на специальном холсте в реальном времени. Секреты создания картин с помощью света раскроют на мастер-классе.
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Белгород
В рамках акции «Ночь музеев» Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама покажет программу «Поющая броня». Сотрудники площадки проведут экскурсию по экспозиции «Оружия победы» и расскажут о жизни и боевом пути тех, кто внёс вклад в победу в Великой Отечественной войне. Также запланирована музыкальная программа.