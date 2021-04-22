Хроника локдауна и женский взгляд: открывается 43-й Московский международный кинофестиваль

22 апреля начинает работу 43-й Московский международный кинофестиваль. Жюри в этом году возглавляет филиппинский постановщик Брийянте Мендоса, также оценивать работы среди прочих будет сербско-российский актёр Милош Бикович. Смотр откроется показом фильма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев» о подвиге Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В этом году программу фестиваля дополнят несколько особых секций, посвящённых пандемии коронавируса и работам женщин-режиссёров.

Вечером 22 апреля состоится торжественное открытие Московского международного кинофестиваля. Cмотр проводится уже в 43-й раз.

Фильмом открытия стала лента Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев», ранее известная под черновым названием «Фау-2. Побег из ада». Картина основана на событиях времён Великой Отечественной войны. По сюжету Михаилу Девятаеву удаётся сбежать из фашистского концлагеря на угнанном самолёте, помешать испытаниям немецких крылатых ракет и доставить ценные сведения советской стороне.

В конкурсной программе этого года — 14 фильмов. На фестивале будут представлены Сербия, Греция, Испания, Индия, Япония, Венесуэла, Норвегия, Италия, Китай, Иран и другие страны. Среди лент-участниц — кубинская фантастическая драма «Голубое сердце», румынская «#засранка» о разрушительной силе соцсетей, немецкая картина в треш-эстетике «Кровопийцы», российский фильм «Последняя «Милая Болгария» по мотивам произведений Михаила Зощенко и другие.

Кадр из фильма «Кровопийцы»

© Кадр из фильма «Кровопийцы» (2021)

Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов особо обратил внимание на ленту индийского режиссёра Дона Палатхары «Счастливое предзнаменование». По словам критика, фильм, действие которого разворачивается в автомобиле, «сочетает актуальность локдауна со своеобразным современным перевёртышем евангельского Благовеста».

«Именно эта скромная малобюджетная картина из штата Керала, где до сих пор чтут социалистические иллюзии, показывает, что нынешняя программа ММКФ, которая с первого взгляда может показаться картиной всеобъемлющего хаоса, на самом деле связывает между собой времена, культуры и поколения и способна возродить в глубинах подсознания зрителей образ единого космоса», — подчеркнул киновед.

Также по теме «Сумасшедшее порно» и «Социальная гигиена»: объявлены победители Берлинского кинофестиваля Жюри Берлинского кинофестиваля огласило список лауреатов за 2021 год. Главный приз смотра, «Золотого медведя», получила картина...

Председателем жюри основного конкурса в этом году стал филиппинский кинематографист, лауреат Каннского кинофестиваля Брийянте Мендоса («Ловушка», «Бойня»). Также в число судей вошли сербский актёр Милош Бикович («Холоп», «Магомаев»), бразильский режиссёр Карим Айнуз, российская постановщица и сценаристка Нигина Сайфуллаева и российский композитор Юрий Потеенко, который регулярно пишет музыку для кино.

В рамках фестиваля будут организованы специальные показы фильма Брийянте Мендоса «Ма Роза» и картины Карима Айнуза «Невидимая жизнь Эвридики».

Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавляет венгерский режиссёр Денеш Надь. В 2021 году он получил приз Берлинского кинофестиваля за постановку ленты «Естественный свет». Вместе с ним оценивать картины будут генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая и литовский актёр Джеймс Тратас («Движение вверх»).

В 2021 году появилась отдельная секция, собранная к юбилею программного директора смотра: «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни». Некоторые картины критик планирует лично представлять перед сеансами. Старейшая лента секции, «Сумерки женской души», снята в 1913 году, а самая свежая — в 2020-м. Зрители смогут увидеть работы Франсуа Трюффо, Алексея Балабанова, Давида Липшица и других значимых фигур из мира кино.

Кроме того, организаторы решили вновь показать подборку сериалов «Первая серия». Секцию ввели на 41-м ММКФ в 2019 году, однако в 2020-м от неё пришлось отказаться из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений. По мнению организаторов, сейчас сериалы особенно востребованы.

Три секции посвящены кино, созданному женщинами. Это «Женское кино Израиля» (правда, в постановке некоторых фильмов принимали участие и мужчины), «Кинорежиссёрки нашего времени» и «Кинематограф Китая. Женский взгляд». Израильская программа приурочена к 30-й годовщине дипломатических отношений с Россией.

Кадр из фильма «Ася»

© Кадр из фильма «Ася» (2020)

К столетию со дня рождения французской актрисы Симоны Синьоре подготовлена ретроспектива «Симона Синьоре. Ив Монтан. Двое».

Две программы отведены под фильмы, связанные с карантином и изоляцией. Это небольшая секция «Локдаун», где представлено всего пять картин из Мексики и Австралии, России, Финляндии, ЮАР и Республики Корея, а также «Эйфория изоляции» — специальная версия постоянной секции смотра «Эйфория», куда отбирают нестандартные ленты с ярким эмоциональным наполнением.

Московский международный кинофестиваль завершится 29 апреля. Закроет его мюзикл «Кафе моей памяти» совместного производства Финляндии и Франции. В фильме рассказывается история любви француза Филиппа и финки Эмилии. Влюблённым предстоит постараться сохранить свои отношения перед лицом жестокой реальности.