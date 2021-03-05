«Сумасшедшее порно» и «Социальная гигиена»: объявлены победители Берлинского кинофестиваля

Жюри Берлинского кинофестиваля огласило список лауреатов за 2021 год. Главный приз смотра, «Золотого медведя», получила картина румынского режиссёра Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно». Гран-при жюри присудили японской ленте «Колёса удачи и фантазии». В актёрских номинациях награды забрали Марен Эггерт («Я твой мужчина») и Лила Кислингер («Лес — я вижу тебя везде»).

5 марта жюри Берлинского кинофестиваля огласило список победителей основного конкурса. Главной награды — «Золотого медведя» за лучший фильм — была удостоена лента «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc). Картину совместного производства Румынии, Чехии, Хорватии и Люксембурга снял Раду Жуде, в прошлом двукратный лауреат Берлинале.

Гран-при жюри отошёл картине «Колёса удачи и фантазии» (Guzen to sozo), которую поставил японский режиссёр Рюсукэ Хамагути. Также награду от судейской коллегии получила документальная лента Марии Шпет «Господин Бахман и его класс» (Herr Bachmann und seine Klasse).

«Серебряного медведя» за режиссуру удостоен Денеш Надь. В его картине «Естественный свет» (Természetes fény) рассказывается о венгерском военнослужащем, во время Второй мировой войны отслеживающем советских партизан.

Награду за главную роль получила Марен Эггерт, снявшаяся в фантастической мелодраме Марии Шрадер «Я твой мужчина». Также призом отмечена работа Лилы Кислингер, которая исполнила роль второго плана в венгерской картине «Лес — я вижу тебя везде» (Rengeteg — Mindenhol látlak).

Статуэткой за лучший сценарий награждён уроженец Южной Кореи Хон Сан Су — автор ленты «Вступление» (Inteurodeoksyeon). В прошлом году он забрал «Серебряного медведя» за режиссуру фильма «Женщина, которая убежала».

Приз за выдающийся творческий вклад получил монтажёр «Полицейского фильма» Ибран Ассауд. Режиссёр картины Алонсо Руис Палашиос ранее дважды увозил награды с Берлинале.

Также стали известны имена лауреатов смотра, которые участвовали в программе «Столкновения». Лучшим фильмом программы признана работа Элис Диоп Nous («Мы»).

Награду за режиссёрскую работу разделили братья Рамон и Силван Зюрхеры, которые сняли ленту Das Mädchen und die Spinne («Девочка и паук»), а также Дени Коте — в этом году он представил на фестивале фильм «Социальная гигиена».

The award for Best Director in Encounters (ex aequo) goes to "Social Hygiene" (Hygiène sociale) by Denis Côté. #Berlinale



Watch the official trailer here: https://t.co/ozOK1bKVGnpic.twitter.com/XHRoj1Qrcg — Berlinale (@berlinale) March 5, 2021

Специальный приз жюри секции достался драме вьетнамского постановщика Ле Бао «Вкус» (Vị). Особого упоминания удостоена лента Ферна Силвы Rock Bottom Riser.

Ранее, 4 марта, были названы победители секции короткого метра и программы «Поколение». Первую премию за лучшую короткометражку получила режиссёр из Молдавии Ольга Луковникова. Её картина «Мой дядя Тюдор» снята в совместном производстве Венгрии, Португалии и Бельгии. «Серебряного медведя» присудили китайскому постановщику и актёру Чжан Далэю за ленту «День окончен» (Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban).

Также в четверг жюри определило лауреатов секции «Поколение». Гран-при конкурса Kplus получил режиссёр ленты «Летнее пятно» Хань Шуай. Особого упоминания удостоена картина аргентинской постановщицы Бетании Каппато «Школа в Сьерра-Уэсо» (Una escuela en Cerro Hueso).

Гран-при в конкурсе 14plus взял фильм Фреда Байлифа «Семья» (La Mif). Приз «Особое упоминание» достался анимационной ленте Дэша Шоу «Криптополис».

A Special Mention in the category Feature Film Generation 14plus goes to "Cryptozoo" by Dash Shaw. #Berlinale



Watch an official clip here: https://t.co/to0oTFGoN9pic.twitter.com/tqDFrcJIdj — Berlinale (@berlinale) March 4, 2021

С 1 по 5 марта Берлинале проходило в особом формате: ленты смотрели только члены жюри, а также представители СМИ (дистанционно). Награждение победителей запланировано на июнь.

Летом 2020 года организаторы Берлинского кинофестиваля объявили об изменениях в своём регламенте. Так, руководство смотра решило сделать гендерно-нейтральными награды, вручаемые исполнителям главных ролей. Призы за лучшие женскую и мужскую роли заменил «Серебряный медведь» за главную роль. Приз за роль второго плана также больше не разделяется по гендерному признаку.

Кроме того, вместо Приза Альфреда Бауэра за «открытие новых путей в киноискусстве» теперь вручается награда «Серебряный медведь — Приз жюри». Фигура Бауэра, первого директора Берлинале, в регламенте не фигурирует из-за исследования немецкой газеты Die Zeit. В нём говорится, что Бауэр был сторонником руководства Третьего рейха, но после войны стал скрывать следы своего нацистского прошлого.

Впервые Берлинский кинофестиваль был проведён в 1951 году. В то время номинации Берлинале делились по жанрам, и драмы, комедии, музыкальные, научные и прочие фильмы соревновались в своих категориях. Примечательно, что международный статус фестиваль приобрёл только в 1956-м.

Представители СССР и России многократно входили в число номинантов смотра. Но главный приз в своё время получили лишь две отечественные ленты — «Восхождение» Ларисы Шепитько и «Тема» Глеба Панфилова. Последняя вышла в 1979 году, однако из-за цензуры только в 1987-м попала на Берлинале.