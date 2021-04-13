«История — сверкающий бриллиант»: Джоан Роулинг выпустит новую книгу для детей

В октябре 2021 года выйдет новая книга британской писательницы Джоан Роулинг «Рождественский поросёнок», ориентированная на детей старше восьми лет. В ней рассказывается история любви ребёнка к игрушке. По сюжету мальчик теряет игрушку и отправляется в волшебное путешествие в надежде вернуть друга.

Джоан Роулинг анонсировала новую книгу для детей — роман «Рождественский поросёнок» (The Christmas Pig). Согласно словам писательницы, произведение не имеет отношения к другим её работам и представляет собой трогательную приключенческую историю о любви ребёнка к утерянной игрушке и о том, как далеко он сможет зайти, чтобы отыскать её.

По сюжету главный герой Джек очень любит игрушечную свинью по прозвищу Dur Pig (глупый поросёнок), которая всегда была рядом с ним. В канун Рождества мальчик теряет игрушку. В Сочельник случается чудо — его новая Рождественская свинья оживает и придумывает смелый план, согласно которому герои отправляются в волшебное путешествие в поисках пропавшего друга.

Книга рассчитана на детей старше восьми лет, но, как отмечает Элли Бергер, глава Scholastic Trade Books, «Рождественский поросёнок» может стать праздничной семейной традицией:

«Эта история о несокрушимой силе любви — подарок как для детей, так и для всей семьи. Совместное чтение этой истории можно сделать частью (рождественской) традиции, а как классическую сказку её можно читать в любое время года».

По словам Рут Олтаймс из издательства Hachette Children’s Books, «история — сверкающий бриллиант. Она обязательно очарует в это Рождество детей и взрослых со всего мира и останется в их сердцах навсегда».

Книга появится в продаже 12 октября 2021 года в Великобритании, России (в издательстве «Азбука-Аттикус»), Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Индии и США и многих других странах. Ожидается, что она будет переведена не менее чем на 20 языков.

Роман выйдет на прилавки в подарочном оформлении, с цветной обложкой, девятью чёрно-белыми разворотами и иллюстрациями художника Джима Филда.

«Рождественский поросёнок» — первый детский роман Джоан Роулинг после семи книг серии серии «Гарри Поттер», опубликованных в 1990-х-2000-х.

В мае 2020 года писательница начала выкладывать в интернет повесть для детей «Икабог». Эта история появилась много лет назад, однако Роулинг не планировала выносить её на суд широкой аудитории: по словам писательницы, повесть она читала своим детям, когда те были маленькими. Однако во время пандемии автор решила доработать произведение и опубликовать его в сети, таким образом сделав подарок оказавшимся в изоляции детям.

Книга выходила по частям в течение лета 2020 года, а осенью появилась на прилавках в ряде стран, в том числе в России. Часть средств от её продажи пошла на благотворительные цели.

По словам Роулинг, «Икабог» — это история о злоупотреблении властью. При этом, подчёркивает автор, повесть не имеет отношения к каким-либо актуальным событиям.

«Она поднимает вечные темы, которые актуальны в любую эпоху и в любой стране», — рассказала Джоан Роулинг.

События «Икабога» разворачиваются в вымышленной Корнукопии (Рог изобилия) — самом счастливом королевстве в мире. Оно полностью соответствует своему названию и может похвастаться плодородными землями, зелёными лесами и чистыми реками, рядом с которыми пасётся молодой скот. Лишь в одном поселении происходит что-то странное: там растёт сухая трава, а горожане пасут старых овец. По легенде, в этом городе обитает монстр Икабог, который обладает неординарными способностями и охотится на овец, детей, а иногда и взрослых.

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Долгое время никто не видел Икабога и до конца не верил в его существование, полагая, что это лишь сказка, придуманная, чтобы пугать детей. Но однажды сомнения горожан развеиваются. Если монстра не остановить, он сумеет одолеть короля, Фреда Бесстрашного, и разрушить благополучие процветающей Корнукопии.

В последние годы Джоан Роулинг преимущественно работает над книгами для взрослой аудитории. В 2012 году вышел её роман «Случайная вакансия», в котором поднимаются социальные и политические проблемы.

Также писательница под псевдонимом Роберт Гэлбрейт выпускает детективы о приключениях Корморана Страйка. В рамках серии уже вышли пять книг, последняя, «Дурная кровь», была опубликована в 2020 году. Романы легли в основу многосерийного проекта «Страйк». Главную роль в нём исполнил британский актёр Том Бёрк.