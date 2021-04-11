Новая точка на карте: тест RT о молодых городах России
В современной России насчитывается более тысячи городов, среди которых есть не только старинные и богатые историей, как Великий Новгород, Смоленск или Ярославль, но и совсем молодые населённые пункты с городским статусом, имеющие свои уникальные особенности и достопримечательности. Что вы знаете о них? Проверьте себя с помощью теста RT.
- РИА Новости
- © Максим Блинов
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