От премии к премии: фильм «Земля кочевников» завоевал главную награду BAFTA

В воскресенье, 11 апреля, завершилась 74-я церемония вручения премии BAFTA. Лучшим фильмом, по мнению британских экспертов, стала лента Хлои Чжао «Земля кочевников». Ранее картина была удостоена «Золотого льва» и «Золотого глобуса». Лучшая лента на иностранном языке — «Ещё по одной». В числе её конкурентов был фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Среди актёров премии получили Фрэнсис Макдорманд, Энтони Хопкинс, Дэниэл Калуя и Юн Ё-джон.

В воскресенье, 11 апреля, прошла вторая часть церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было разделено на два вечера. В субботу, 10 апреля, состоялось торжественное открытие и были вручены восемь наград. Победителей в остальных 17 номинациях огласили на день позже. Все номинанты принимали участие в церемонии виртуально.

Приза за лучший фильм удостоена лента «Земля кочевников» (ранее картина была отмечена премиями «Золотой глобус» и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля).

Режиссёр Хлоя Чжао поблагодарила сообщество кочевников, которые поделились с кинематографистами своими мечтами и горестями, а также продемонстрировали глубокое чувство собственного достоинства.

На победу также претендовали фильмы «Суд над чикагской семёркой», «Девушка, подающая надежды», «Мавританец» и «Отец».

Наиболее выдающейся картиной на иностранном языке эксперты сочли фильм «Ещё по одной» (Дания, Швеция, Нидерланды). Режиссёр Томас Винтерберг посвятил победу дочери, которая ушла из жизни.

🍻 Cheers to Thomas Vinterberg and team who pick up the Film Not in the English Language BAFTA for the intoxicating Another Round! #EEBAFTAspic.twitter.com/6tfnTgaiJ4 — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

Вместе с ним в категории были представлены российская лента «Дорогие товарищи!», а также «Отверженные» (Франция), «Минари» (США), «Куда ты идёшь, Айда?» (Босния и Герцеговина и др.).

Лучшей анимационной картиной выбрали философскую ленту от Disney и Pixar «Душа». Конкуренцию ей составляли «Вперёд», выпущенная теми же студиями, и картина совместного производства Люксембурга, Ирландии, Франции, Великобритании и США «Легенда о волках», которая вышла под эгидой Apple. Отдельную премию получили композиторы Трент Резнор, Джон Батист и Аттикус Росс, которые написали музыкальное сопровождение к мультфильму-победителю.

Лучшим режиссёром года признана Хлоя Чжао (вновь «Земля кочевников»). На награду претендовали Сара Гаврон («Рокс»), Ли Айзек Чун («Минари»), Ясмила Жбанич («Куда ты идёшь, Аида?»), Шеннон Мёрфи («Молочные зубы») и Томас Винтерберг («Ещё по одной»).

Почётную премию BAFTA Fellowship получил оскароносный режиссёр Энг Ли («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Разум и чувства», «Горбатая гора»).

Лучшим исполнителем главной роли стал Энтони Хопкинс, который снялся в фильме «Отец». На награду претендовали Чедвик Боузман (посмертно), Мадс Миккельсен, Тахар Рахим, Адарш Гурав и Риз Ахмед. Режиссёр Флориан Зеллер отметил, что Хопкинс смело согласился погрузиться в прекрасные и болезненные эмоции и вложил в фильм всё возможное (и даже более того).

Anthony Hopkins wins the Leading Actor award for his incredible performance as a man with dementia in The Father. The fourth BAFTA win of his brilliant career. #EEBAFTAspic.twitter.com/eHLq4toFzR — BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021

В аналогичной женской категории приз достался Фрэнсис Макдорманд — она сыграла вдову, оставшуюся без недвижимости, в фильме «Земля кочевников». С ней соревновались Рада Бланк, Вунми Моссаку, Ванесса Кирби, Элфри Вудард и Бакки Бакрай. Последней досталась специальная награда для восходящих звёзд кинематографа, получатель которой был выбран зрительским голосованием.

Победу в номинации «Лучший актёр второго плана» присудили Дэниэлу Калуя, который исполнил роль Фреда Хэмптона в ленте «Иуда и чёрный мессия».

В роли второго плана свой талант лучше всех раскрыла Юн Ё-джон. Артистка сыграла бабушку Сунджу, которая вслед за молодым членами семьи переезжает в США. Конкуренцию ей составляли Мария Бакалова, Козар Али, Эшли Мадекве, Нив Алгар и Доминик Фишбэк.

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За операторскую работу наградили Джошуа Джеймса Ричардсона, который отвечал за съёмки ленты «Земля кочевников». Он подчеркнул, что ценит работы конкурентов и вдохновляется ими.

Отдельные премии получили сценаристы. Драматург Флориан Зеллер адаптировал собственную пьесу «Отец» вместе с Кристофером Хэмптоном для постановки одноимённого фильма. Эмиральд Феннел написала оригинальный скрипт, который лёг в основу её же ленты «Девушка, подающая надежды». Постановщица поблагодарила актёров, которые, по её мнению, сделали историю ещё лучше.

Статуэтку за монтаж вручили Миккелу И.Г. Нилсену, который работал над картиной «Звук металла».

Приз за документальную ленту достался команде фильма «Мой учитель-осьминог».

Выдающимся британским фильмом 2021 года признали комедийный триллер «Девушка, подающая надежды». Приз за лучший дебют (для британского продюсера, режиссёра или сценариста) забрал Реми Уикс, который выступил автором и постановщиком ленты «Его дом».

Ведущий церемонии Дермот О’Лири

© BAFTA / Guy Levy

Имена обладателей наград в ещё восьми категориях стали известны в субботу, 10 апреля. Две из них забрали костюмеры, а также гримёры и парикмахеры, работавшие над фильмом «Ма Рейни: Мать блюза». Награда за лучшие спецэффекты ушла команде, работавшей над лентой Кристофера Нолана «Довод». Выдающийся звук, по мнению академиков, удалось создать в фильме 2019 года «Звук металла» с Ризом Ахмедом в главной роли. «Манк» Дэвида Финчера признали образцом работы художника-постановщика. Драма Сары Гаврон «Рокс» была отмечена призом за кастинг.

Также в субботу чествовали британское кино. Приза в категории короткого метра удостоилась драма палестинской постановщицы Фарах Набульси «Подарок». Награда за лучший британский анимационный фильм досталась авторам мультипликационной ленты «Филин и кошечка».

Трансляция церемонии вручения наград велась из двух локаций: лондонского Альберт-холла и студии в Лос-Анджелесе.