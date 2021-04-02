«Не зря закончился 1 апреля»: за что зрители критикуют финал сериала «Угрюм-река»

Первый канал завершил показ многосерийной ленты Юрия Мороза «Угрюм-река» — экранизации одноимённого романа Вячеслава Шишкова. К удивлению зрителей, концовка сериала разительно отличается от оригинала. Это обстоятельство вызвало противоречивую реакцию в соцсетях. Части аудитории неожиданное режиссёрское решение пришлось по душе, другие же ругают кинематографистов за отклонение от первоисточника. Внимание: материал содержит спойлеры.

9 марта Первый канал начал показ многосерийной ленты Юрия Мороза «Угрюм-река», экранизации одноимённого романа Вячеслава Шишкова.

Проект ожидаемо вызвал противоречивую реакцию со стороны аудитории: многие зрители критиковали игру актёров, костюмы и декорации, а также несоответствия между новой лентой и её предшественницей — телевизионным фильмом конца 1960-х. В частности, критики обращали внимание на то, как Мороз трактует характеры и мотивации персонажей, в том числе главных героев.

1 апреля в эфир вышел последний эпизод. Из него стало понятно, что концовка сериала не соответствует ни советской картине, ни первоисточнику. Если в оригинале Прохор, терзаемый совершёнными им же злодеяниями, кончает жизнь самоубийством, то новая лента обрывается в момент тунгусской катастрофы.

Прохор проклинает землю и солнце, говорит, что ненавидит весь мир. В небе появляется нечто, похожее на метеорит. Взрывная волна от столкновения небесного объекта с землёй отображается в глазах героя. На экране появляется надпись: «17 июня 1908 года светящееся космическое тело пронеслось над Сибирью и обрушилось на землю в районе реки Подкаменная Тунгуска, известной также как Угрюм-река. О причинах тунгусской катастрофы спорят до сих пор».

Финал 16-серийного проекта также спровоцировал ажиотаж в сети. Многие пользователи интернета признались, что были обескуражены таким исходом.

«Оба-на! Ну хоть Тунгусский метеорит поставил жирную точку в пародии на кино под названием «Угрюм-река!». Спасибо, что хоть не очередной корабль Илона Маска», — пишут в Twitter.

Не обычный финал в фильме "Угрюм-река"... Жили, любили, страдали, работали и раз- Тунгусский метеорит накрыл в одночасье всех... pic.twitter.com/RBvdPcExCa — "Час-Пик" (@aels8nFKF7DemJe) April 2, 2021

«Чтобы забить последний гвоздь в гроб сериала «Угрюм-река», его создатели финалом сделали падение Тунгусского метеорита (сейчас прочитала). Видимо, не зря сериал закончился 1 апреля! Поэтому прошу почётное звание «Шутники года» присвоить режиссёру и сценаристу шедевра. Заслужили!» — отмечает другая пользовательница сети.

Некоторые сомневаются, что из повествования можно было исключать башню, сыгравшую не последнюю роль в смерти Прохора Громова.

«Вообще башня — отдельный герой произведения, вроде альтер эго Громова. В фильме этим пренебрегли, а зря. И вдруг... Тунгусский метеорит. Оригинально, стоило тогда добавить ещё версию палеоконтакта: Синильга — инопланетная прародительница», — шутят в Facebook.

По мнению некоторых зрителей, за повторную экранизацию романа Шишкова и вовсе не следовало браться, поскольку тягаться с советской версией Ярополка Лапшина невозможно.

«Похоже, что сегодня никто, кроме Бортко, не умеет ставить классику. Что преподают во ВГИКе?! И каким нужно быть режиссёру самоубийцей, чтобы после шедевра 1968 года взяться переснимать это произведение? Или это от переоценки своих возможностей?» — размышляют в сети.

© Анна Митрохина

«Насмеялись от души! Особенно финал фееричен. По ляпам может заявляться на конкурс — первое место гарантировано», — обещают в пользователи Facebook.

«Всё накрылось Тунгусским метеоритом. Вот так. Одним махом — и сериал закончили, и загадку столетней давности разгадали. В общем, у Первого канала получилась своя история, герои которой совершенно случайно носят те же имена, что и книжные персонажи», — жалуются блогеры.

Впрочем, были и те, кому концовка пришлась по душе.

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«Понравился режиссёрский ход с Тунгусским метеоритом в конце сериала «Угрюм-река». Кто бы что ни говорил. И плевать, что в оригинале его не было. Он там очень к месту», — признаются в Twitter.

«Посмотрела до конца. Зачем постоянно сравнивать с фильмом 1968 года? Наверное, есть недочёты и неточности. В целом впечатление положительное. Почему так критикуете «Угрюм-реку»? Может, я одна такая, но мне понравился фильм», — рассуждают в комментариях к одному из постов.

Некоторые пользователи сети отмечают: уже то, что кинематографисты взялись за экранизацию классики, само по себе хорошо.

«И всё-таки пусть лучше и больше снимают о России по классическим произведениям, которые уже чуть ли не в Лету канули. Чем эти бесконечные американские боевики и бессмысленные, пошлые комедии, которые «пипл хавает», заедая попкорном с большим аппетитом. Я — за здоровую конкуренцию именно в нашем отечественном историческом кино», — подчёркивают в интернете.

© Анна Митрохина

В центре сюжета сериала «Угрюм-река» — становление и крах Прохора Громова. В начале повествования он представлен молодым купцом, который из-за конфликта с отцом вынужден отправиться в опасное путешествие. Пройдя это испытание, герой начинает собственное дело. Однако в дальнейшем Прохору предстоит не раз пойти на сделку с совестью и претерпеть изменение морально-нравственных ориентиров.

Роли в картине исполнили Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Александр Балуев, Виктор Раков, Софья Эрнст и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Юрий Мороз («Каменская», «Братья Карамазовы»). Сериал стал второй экранизацией романа — первую в 1968 году выпустил советский кинематографист Ярополк Лапшин. Новая лента отличается большим вниманием к представленной в романе мистике, а также более полным изображением событий второй части, где речь идёт о зрелых годах Прохора Громова.

По словам Юрия Мороза, сериал 2021 года — не прямое переложение романа. В сценарии появились новые сюжетные линии. Больше внимания кинематографисты уделили лирической составляющей и меньшее — теме классовой борьбы. Кроме того, мотивацию главного героя изменили так, чтобы она стала более понятной современной аудитории.

В беседе с RT постановщик рассказал, что для Прохора Громова определяющее значение имеет идея о свободном разуме, которую высказывает герой Достоевского Иван Карамазов.

«Есть великие романы, но они никогда не бывают великими экранизациями. Потому что великая книга уже реализована энергетически и не нуждается в иллюстрациях. А есть хорошая литература, но не великая, которая может быть поводом для чего-то стоящего в кинематографе. Я думаю, что у нас как раз такой случай», — отмечает продюсер проекта Константин Эрнст.